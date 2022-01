Leurs primes impayées, les Panthères du Gabon refusent de regagner le Cameroun

Grosses tensions depuis plusieurs jours dans la tanière des Panthères du Gabon qui ont effectué leur mise au vert aux Emirats arabes unis en vue de la CAN Cameroun 2021. Après la cuisante défaite de dimanche et le match nul d’hier, Pierre-Emerick Aubameyang et ses co-équipiers n’entendent pas rallier le Cameroun sans que l’Etat ne paie leur primes de joueurs. Une situation ubuesque à quelques jours du démarrage de la compétition.

Mise à jour de 16h30 : Un accord entre les deux parties a finalement été trouvé. Les Panthères du Gabon quitteront Dubaï ce soir à 01h, heure de Libreville, pour le Cameroun. Rien ne va plus entre les joueurs de la sélection gabonaise de football et les autorités de tutelle. En effet, depuis leur regroupement le 26 décembre dernier, les joueurs étaient en attente de leurs per diem. Des primes impayées qui seraient à l’origine de la montée soudaine de tension entre les joueurs et le staff technique au point de refuser d’embarquer ce mercredi pour le Cameroun. Selon nos confrères de l’Union qui rapportent l’incident depuis plusieurs jours, « Les joueurs ont été catégoriques. Ils ne prennent pas l’avion si la situation du paiement des primes n’est pas réglé. Ils déplorent également le fait que l’un des responsables ait indiqué qu’ils prendraient des joueurs locaux pour la Coupe d’Afrique des nations 2021 s’ils n’embarquent pas ». Une situation de crise que devrait rapidement régler les autorités gabonaises et ceux pourtant considérés comme de "vrais patriotes". Les négociations seraient toujours entre les deux parties en conflit ouvert. Nous y reviendrons.