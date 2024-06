Les Panthères du Gabon fin prêtes à battre ce mardi soir les Scorpions de Gambie

En prélude au choc de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2023 ; le coach des Panthères du Gabon, Thierry Mouyouma, a animé à Franceville une conférence de presse de ce lundi, à la veille du match contre la Gambie. Le sélectionneur national a affiché sa sérénité tout en restant vigilant face aux adversaires redoutables de ce mardi soir que sont les Scorpions de la Gambie qui avaient déjà malmenés les Panthères.

Mouyouma et ses joueurs se disent prêts pour ce choc, d’autant plus motivés par les incidents anti fair-play survenus à Banjul en novembre 2020 où les Panthères étaient restées bloquées de longues heures à l’aéroport du pays. Bien que certains joueurs gardent encore en mémoire ces événements, le coach préfère ne pas en faire une obsession.

Une autre vue de la conférence de presse d’hier

« Nous n’avons pas oublié que la Gambie a maltraité notre drapeau et notre équipe nationale il y a trois ans. Cet épisode reste présent dans nos esprits et motive particulièrement mes joueurs, surtout ceux qui étaient là à l’époque », a-t-il déclaré. Cependant, il insiste sur l’importance de se concentrer sur l’objectif principal.

« Notre but est de maintenir la pression sur la Côte d’Ivoire. Il est crucial de gagner demain pour nous repositionner et creuser un écart de cinq points avec nos poursuivants. Nous devons tirer les leçons de notre défaite en Côte d’Ivoire et concrétiser nos occasions, car notre premier ennemi pourrait être nous-mêmes, surtout quand nous aurons le ballon », a expliqué Mouyouma.

En tête du groupe F, la Côte d’Ivoire mène la danse avec une avance confortable. Le Gabon, actuellement deuxième, vise à réduire l’écart avec les Ivoiriens et à distancer ses rivaux comme la Gambie. Une victoire demain permettrait aux Panthères de consolider leur position et de créer un écart crucial avec leurs concurrents directs. Le classement reste serré, rendant chaque match déterminant pour la qualification au Mondial 2026.

Motivés par les souvenirs de 2020 et l’enjeu de la qualification, les Panthères du Gabon abordent ce match décisif avec une détermination sans faille. Le soutien des supporters sera également un atout majeur pour l’équipe, qui espère faire briller les couleurs nationales sur la scène mondiale. Les Gabonais savent qu’une victoire demain pourrait changer la donne dans ces éliminatoires et leur ouvrir la voie vers le Mondial 2026.