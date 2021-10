Les Panthères du Gabon déjà en regroupement pour espérer battre l’Angola

La sélection nationale des Panthères du Gabon au grand complet est depuis ce mardi en regroupement à Bongoville (Haut-Ogooué) en prélude à la double confrontation des 8 et 11 octobre contre les Palancas Negras d’Angola. Un premier entrainement a eu lieu ce 5 octobre où y ont regné des « signes de gaieté tout au long de la séance », confie la fédération gabonaise de football. Verdict ce vendredi à Luanda (Angola) à 17h00 et ce lundi à 14h00 à Franceville pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar2022.

Newsletter de Info241.com Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne Je ne suis pas un robot Veuillez laisser ce champ vide :

Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.