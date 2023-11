Les agents d’Assala Gabon rachetée par Maurel & Prom menacent d’entrer en grève pour leurs droits

Les employés de la société pétrolière Assala Gabon SA affiliés à l’Organisation nationale des employés fu pétrole (ONEP) ont, déposé un préavis de grève générale illimitée ce mercredi 22 novembre. Ils réclament plusieurs points de sociaux à la suite de l’achat de cette entreprise par Maurel & Prom Gabon SA.

Le climat social à Assala Gabon est à son paroxysme depuis des mois maintenant. Après la grandea ssemblée générale des délégués du personnel tenue, le 8 novembre à Port-Gentil au siège de l’ONEP, les salariés élus par le biais de l’ONEP ont hier déposé un préavis de grève à l’attention du directeur général de la société Assala Gabon SA. « Un arrêt concerté du travail pourrait être observé par les travailleurs d’Assala Gabon, le lundi 4 décembre 2023 dès 06h, en cas de non satisfaction de leurs revendications professionnelles », a indiqué le secrétaire national adjoint chargé de la négociation et de la réglementation, Alain Mounguengui Oyembo.

En effet, cet arrêt de travail, avec service minimum bien évidemment impactera l’ensemble des bureaux des villes de Port-Gentil, Libreville ainsi que les sites pétroliers opérés par Assala Gabon, pour une durée illimitée. Pour les délégués du personnel représentés par l’ONEP, le retour au calme au sein du géant pétrolier repose essentiellement sur la satisfaction de plusieurs points de revendications des travailleurs. Ces derniers réclament la mise en place d’un plan social conventionnel portant sur les aspects non exhaustifs tels que ; l’octroi d’un bonus exceptionnel dont l’enveloppe globale correspond à 17 mois et demi de salaire brut global par salarié, en reconnaissance de la valeur ajoutée de tous les employés dans la revalorisation des actifs d’Assala Gabon.

Dans leur cahier de chargés, ils voudraient aussi, le déclenchement des mécanismes de départ volontaire et de pré-retraite, selon les conditions des accords collectifs d’établissements de février 2015 en vigueur. Pour les employés qui ne pourraient pas rejoindre la nouvelle entité mais également, la garantie de la préservation post-transaction de tous les emplois directs et indirects, notamment les emplois communautaires. Le règlement du passif portant sur les points non exhaustifs liés notamment au non-respect des obligations légales et réglementaires ainsi que des engagements pris dans le cadre du transfert du personnel vers Assala après le rachat de Shell Gabon en 2017, la jouissance effective des jours de récupération non pris durant la période des deux semaines passées en confinement à chaque rotation de la période Covid-19 (2020 - 2022) ; la satisfaction voluptueuse des jours de formation pris pendant la période de récupération figurent aussi dans les points de revendications.

Cependant, au travers du préavis de grève générale illimitée l’ONEP exige surtout l’alignement des primes de site et jours de récupération pour les travailleurs de la base en régime 5/2 (8 heures par jour et 40 heures par semaine) effectuant des séjours sur les sites en régime dérogatoire (12 heures par jours et 84 heures par semaine), l’annulation du facteur discrétionnaire et discriminatoire insérés par Assala pour déterminer le bonus annuel de performance et le remboursement des sommes perdues par les employés du fait de l’insertion de cette discrimination.

À cela s’ajoutent également mais surtout, la régularisation avec effet rétroactif des situations socioprofessionnelles des employés recrutés en dessous des minima catégoriels de la grille salariale interne, celle concernant également la situation des travailleurs sur les rigs de forage et de work-over en matière du travail de nuit. N’étaient pas reste des points inscrits dans le cahier de charge, l’’établissement du travail en rotation de 14 jours/14 nuits pour les deux équipes en quart de 12 heures tel qu’appliqué chez les opérateurs de production, le paiement de la prime de quart, la régularisation avec effet rétroactif de la double prime de quart pour les employés ayant travaillés de nuit 28 jours consécutifs.

Aussi, dans ces points de revendications imposés par les délégués du personnel de la société Assala Gabon SA, figurent en bonne place ; le rétablissement après mutation arbitraire des cadres gabonais à leurs postes et le remboursement des sommes perdues par chacun dans sa rémuneration du fait de la mutation à la Base. Les agents qui s’apprêtent éventuellement à lancer une grève générale illimitée, par le truchement de l’Organisation nationale des employés du pétrole indiquent toutefois que « selon le Code du Travail, dans les entreprises à cycle continu, le service minimum doit permettre le maintien minimum des activités de l’entreprise. Assala Gabon étant une entreprise à cycle continue, le service minimum sera exécuté comme suit : bureaux de Port-Gentil et de Libreville réduction de l’activité à 40%. Les jours et heures d’exécution du service minimum s’effectueront du lundi au vendredi, de 13h15 à 1630 minutes », précise l’ONEP.