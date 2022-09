Législatives partielles : la plateforme Gabon d’abord taxe d’illégitimes toutes les décisions du CGE !

Trois élections législatives partielles auront lieu au Gabon en octobre prochain dans des sièges laissés vacants par des députés de l’opposition démissionnaires. Gabon d’abord, une plateforme citoyenne et patriotique, a animé une conférence de presse ce lundi à Libreville pour en parler. Par la voix de son leader Jacques Adiahenot, la plateforme s’est exprimée sur la situation jugée préoccupante du Centre gabonais des élections (CGE) à quelques jours de l’organisation et de la tenue de ces élections législatives partielles.

Selon Gabon d’abord, l’actuel CGE tenu par le bureau sortant de Moïse Bibalou Koumba n’est ni légal, ni légitime. En effet, la cour constitutionnelle l’a fait observée elle-même dans sa décision n° 0025/CC du 15 juin 2020. Le mandat du bureau actuel est un mandat en expiration du délai légal accordé. « La plateforme citoyenne et patriotique Gabon d’abord considère alors illégales et illégitimes toutes les décisions prises et tous les actes posés par le bureau caduc du CGE depuis mai 2022, date de la fin de son deuxième et dernier mandat implicite », a déclaré Jacques Adiahenot.

Ce, même-si le conseil des ministres du 1er septembre dernier a adopté la proposition de chronogramme présentée par le bureau devenu caduc depuis le 2 mai 2022, a-t-il fait remarquer. Lors de la phase questions réponses avec les journalistes, Jacques Adiahenot s’est penché sur l’affaire Nzouba Ndama. Il a rappelé qu’il s’agit de l’ancien président de l’Assemblée nationale et du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir depuis 1968) dans lequel il a occupé les fonctions de vice-président. Celui-ci a été surpris par des gendarme savec des valises d’argent confisquées par la justice gabonaise.

« Je pense qu’on veut juste écarté un futur candidat à la présidentielle », a-t-il précisé avant de dénoncer un règlement de comptes et une humiliation à l’issue de cette affaire. « Gabon d’abord a déjà décliné sa vision globale. Cette dernière fait appel au changement constructif et qualitatif de la nation, qui devrait être bénéfique à tous. Le changement par les gabonais, avec les gabonais et pour les gabonais », a clamé l’ancien haut cadre du PDG passé lui aussi à l’opposition.