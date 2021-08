Le ministère gabonais de la Santé dément l’augmentation des tarifs des tests Covid-19

Le gouvernement gabonais continue de faire les frais de ses nombreux détracteurs tapis sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs heures, les internautes sont inondés d’informations reprenant le sigle du ministère gabonais de la Santé informant d’une nouvelle augmentation des coûts des tests PCR Covid-19 pratiqués dans le pays. « Fake news », retorque les autorités sanitaires dans un communiqué parvenu ce mardi à la rédaction d’Info241.

Non le gouvernement gabonais n’a pas l’intention de modifier la tarification actuelle des tests contre la pandémie de coronavirus dans le pays, devenu un sésame pour les déplacements interprovinciaux. Après avoir tenté un moment de les facturer à 5 000 FCFA à la population, le gouvernement avait finalement renoncé à faire payer aux usagers le prix de la délivrance d’un test PCR. Ce mardi, plusieurs tracts sur les réseaux sociaux et particulièrement dans les forums WhatsApp, semblaient annoncer un énième revirement sur la question.

Le démenti du ministère de la Santé sur Facebook

Dans son communiqué de démenti, le ministère gabonais de la Santé dont le sceau avait été repris pour distiller cette fausse nouvelle, précise « que dans le cadre de la prise en charge et de la recherche des cas contacts, le test PCR est gratuit sur toute l’étendue du territoire national ». Tout en reconnaissant que « Le paiement à 20.000 FCFA du test PCR ne concerne que les voyageurs internationaux et le service à la carte du Laboratoire Pr. Gahouma ».

Selon les informations distillées par les détracteurs du gouvernement gabonais, les autorités auraient passé le prix du test Covid-19 de gratuit à 30 000 FCFA et celui des VIP de 20 000 FCFA à 50 000 FCFA. Et le communiqué gouvernemental de marteler : « face à la recrudescence des fake news et autres infodemies dont l’objectif est de tromper l’opinion et semer la confusion au sein de la population, le Ministère de la Santé invite la population à faire preuve de vigilance et de prudence en ne s’en tenant qu’à l’information officielle ».