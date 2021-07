Le Gabon veut étendre sa coopération militaire avec la Tchéquie

Le gouvernement gabonais continue sa course vers aux partenariats militaires en Europe. C’est le sens à donner à la visite le 16 juillet à Libreville, d’une importante délégation d’hommes d’affaires du secteur militaire conduite par le vice-ministre de la Défense tchèque, Tomas Kopecny, avec son homologue gabonais Michael Moussa Adamo.

Au menu de cet échange, les produits et les formations que pourraient proposer la république tchèque à l’armée gabonaise. « Nous avons également discuté sur la question de la santé militaire et des produits à proposer à l’armée de terre et l’armée de l’air », a déclaré le ministre tchèque à l’issue de son périple gabonais.

Le ministre gabonais de la Défense a pour sa part indiqué que le pays était ouvert aux partenaires étrangers. Selon lui, le pays dirigé par Ali Bongo « attend des partenaires qui peuvent nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes ».