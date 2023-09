Le Gabon froidement éliminé de la course à la CAN 2023 par la Mauritanie

Les Panthères du Gabon ont encore raté ce samedi leur vol pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Cet après-midi au stade Cheikha Ould Boïdiya de la capitale Mauritanienne, les poulains de Patrice Neveu ont joué de malchance avec l’expulsion matinale du gardien titulaire Jean-Noël Amonome dans les 5 premières minutes de la rencontre. Réduites à 10, les Panthères ont vite été dominées au score par les Mourabitounes qui ont composté leur billet pour la CAN ivoirienne.

Le Gabon ne prendra pas part à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Après avoir été pourtant le leader du groupe I de ces éliminatoires, le Gabon a dégringolé progressivement notamment avec la cuisante défaite essuyée lors de la 5e journée face à la RD Congo. Une défaite 2-0 que se devait rattraper le Gabon opposé cet après-midi à la Mauritanie. L’exploit tant attendu n’a pas eu lieu car les Panthères en infériorité numérique n’ont pas résister longtemps aux assauts des Mourabitounes.

La douche froide a débuté à la 30e minute par l’avant-centre Hemeya Tanjy qui a rapidement trouvé le chemin des filets d’Anthony Mfa Mezui qui a pris le relais de Jean-Noël Amonome au prix de la sortie de Denis Bouanga. Le malheur des gabonais s’est poursuivi 12 minutes plus tard avec un autre avant-centre Aboukakar Kamara qui va corser l’addition à la 42e minute. La Mauritanie mène ainsi 2 buts à 0. C’est sur ce score sans appel que les deux équipes gagneront les vestiaires. De retour, le Gabon tentera en vain de revenir dans cette rencontre qui semblait être écrite contre elle.

Il aura fallu attendre les arrêts de jeu de le seconde période pour voir Didier Ibrahim Ndong inscrire l’unique but gabonais de la rencontre. Score finale 2 buts à 1. Une défaite qui a douché définitivement les rêves de CAN de toute une nation. Après avoir pris part à la dernière CAN au Cameroun avec une élimination au premier tour, le Gabon n’a as réussi à arracher son billet pour la Côte d’Ivoire. Une élimination qui va peser sur l’avenir du coach Patrice Neveu à la tête de cette sélection.