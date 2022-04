Le Gabon de retour du Cameroun avec 9 belles médailles empochées en athlétisme

Pour le grand retour de l’athlétisme gabonais, une forte délégation d’athlètes s’est rendue du 20 au 27 mars à Douala (Cameroun) pour le tout premier championnat d’Afrique des clubs champions francophones d’athlétisme et le Grand prix international de Douala. Une belle moisson pour la délégation gabonaise qui a remporté 7 médailles au championnat francophone contre 2 pour Grand prix international de la capitale camerounaise.

La première sortie de la Fédération gabonaise d’athlétisme après deux ans d’interruption due à la pandémie de coronavirus, aura tenu toutes ses promesses. Avec une délégation de 11 athlètes, le Gabon est rentré au total avec 9 médailles dans ses bagages notamment grâce à Chancia Jordash Mimbale (3 médailles) et David Nguema Allogho (2 médailles).

Chancia Jordash Mimbale triple médaillée gabonaise au cours du déplacement de Douala

D’abord lors du tout premier championnat d’Afrique des clubs champions francophones d’athlétisme qui s’est déroulé du 22 au 25 mars, 6 nations dont le Gabon y ont pris part. Le Gabon termine second au tableau des nations médaillées derrière le Cameroun avec 7 médailles (2 en or, 3 en argent et 2 bronze), rapportent nos confrères de Sport241.

Parmi les deux médaillés d’or, on compte David Nguema Allogho (200m) et Elca Charles Ambourouet (saut en hauteur). En argent, Pierrick Linda Moulin (100m) et

Chancia Jordash Mimbale (1500m et relais 4x4 hommes). Enfin en bronze, à nouveau David Nguema Allogho (100m) et Franck Hoye Yenda Moukoula (200m).

Pour le Grand prix international de Douala qui s’est disputé le 27 mars, seules les dames ont assuré le service minimum. Il s’agit de Pierrick Moulin au 200m et Chancia Jordash Mimbale sur 800m qui termine le voyage avec 3 médailles. Un bon retour en jambes pour ces athlètes gabonais porteurs d’espoirs pour les prochaines compétitions.