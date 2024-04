Le CGF lance un Numéro vert pour l’assistance et le soutien des gabonais établis en France

Le Conseil des gabonais de France (CGF) a annoncé ce lundi, le lancement officiel d’un Numéro vert 09 88 19 67 81 dédié aux gabonais ayant besoin d’une assistance rapide et efficace durant leur séjour en France. Cette ligne téléphonique, opérationnelle 7 jours sur 7 de 9h à 21h, offre un soutien en cas d’urgences sociales ainsi que des conseils et une orientation en matière administrative ou juridique. Une première grande action pour ce nouveau bureau du CGF fraichement élu le 3 janvier dernier.

Bonne nouvelle pour la diaspora gabonaise installée en France. Le CGF vient de leur mettre à disposition un numéro vert d’assistance téléphonique depuis ce 15 avril. Fruit du travail de la commission Affaires sociales et solidarités du CGF, il vise à fournir une assistance immédiate en termes d’information et de conseils, tout en renforçant les liens de proximité entre les Gabonais de France et leur représentation officielle.

Situation Quand appeler le Numéro vert 09 88 19 67 81 ? Situation sociale, administrative ou juridique difficile En cas de difficultés sociales, administratives ou juridiques Témoin de la précarité d’un ressortissant gabonais Si vous observez qu’un compatriote gabonais est en situation précaire Besoin de support pour des démarches administratives Pour obtenir de l’aide ou des conseils pour vos démarches administratives En transit sur le territoire français, en difficulté Si vous êtes de passage en France et rencontrez des difficultés Besoin d’aide pour des démarches administratives relatives à votre séjour Pour obtenir de l’aide ou des informations sur des démarches administratives liées à votre séjour en France Vivre une situation critique sans pouvoir la partager Si vous vivez une situation difficile que vous ne pouvez pas partager avec votre entourage Aucun relais habituel ne peut répondre à vos difficultés Lorsque vos contacts habituels ne peuvent pas vous aider

Quelques unes des situations pouvant être traitées par ce service du CGF

Selon le communiqué parvenu ce mercredi à la rédaction d’Info241, ce nouveau service, le premier du genre mis en place par une telle structure fédérative de la diaspora, est non seulement gratuit mais aussi anonyme et confidentiel. Cerise sur le gâteau, ce Numéro vert est peut être contacté en dehors des heures d’ouverture prévues entre 9h et 21h par courriel à l’adresse numérovert@gabonaisdefrance.org.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des engagements pris par le nouvel exécutif du CGF dirigé par Valéry Nkwele Mba, qui s’est engagé à renforcer la solidarité entre les compatriotes et à apporter des réponses rapides et pertinentes aux sollicitations des Gabonais en difficulté. Dans les faits, le CGF s’engage à soutenir la prise en charge sociale au niveau régional, en collaboration avec les associations locales, et à mobiliser les acteurs sociaux en France pour soutenir des actions de solidarité en faveur du Gabon.

Pour rappel, le Conseil des gabonais de France est une structure fédérative des associations gabonaises en France, qui doivent être légalement reconnues et ne pas avoir de visées politiques, religieuses ou philosophiques. Le Conseil joue un rôle central dans le regroupement des Gabonais autour de valeurs communes à travers les associations.