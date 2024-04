Lancement de la 2e édition d’Excellence Dafra, un tremplin pour l’excellence médicale au Gabon

La deuxième édition du concours « Excellence Dafra » a été officiellement lancée lors d’une cérémonie organisée le samedi 27 avril à Owendo. Initié pour récompenser les étudiants les plus remarquables de la Faculté de médecine et pharmacie de l’Université des Sciences et de la Santé de Libreville, cet événement est le fruit d’une collaboration entre le laboratoire pharmaceutique belge « Dafra Pharma », l’Université des Sciences de la Santé de Libreville, et divers acteurs du secteur médical.

Ce concours vise deux objectifs majeurs : d’une part, encourager l’excellence académique chez les étudiants en médecine, et d’autre part, promouvoir la visibilité du laboratoire pharmaceutique « Dafra Pharma ». Divisé en deux catégories, à savoir la communication scientifique et l’éloquence, ce challenge implique une sélection rigoureuse des participants et une compétition acharnée autour de thèmes scientifiques préalablement définis.

Photo de famille de la cérémonie de samedi

Les thèmes abordés sont soigneusement sélectionnés pour refléter les défis de santé auxquels les populations africaines sont confrontées, notamment au Gabon, où des enjeux tels que la répartition inégale du personnel médical, la mortalité infantile élevée et la prévalence de maladies endémiques persistent. Dans ce contexte, « Dafra Pharma » se positionne comme une solution viable, s’engageant depuis 27 ans à fournir des médicaments de qualité aux populations africaines.

Après le succès retentissant de la première édition l’année précédente, l’équipe « Dafra Pharma Gabon » renouvelle l’expérience en organisant cette compétition du 27 avril au 5 juillet 2024 à Libreville. Un élargissement notable de cette édition est l’inclusion des étudiants en pharmacie, une décision saluée comme un enrichissement par rapport à l’année précédente.

Des étudiants ravis de l’initiative

Catégorie 1er Prix 2ème Prix 3ème Prix Communication Scientifique 1 ordinateur Core i5 + attestation et gadgets 1 chèque de 250.000 F + attestation et gadgets 1 chèque de 200.000 F + attestation et gadgets Eloquence 1 ordinateur Core i3 + attestation et gadgets 1 chèque de 200.000 F + attestation et gadgets 1 chèque de 150.000 F + attestation et gadgets

Les récompenses prévues pour les lauréats du concours d’Excellence Dafra

Les lauréats de chaque catégorie se verront décerner des prix attrayants, notamment des ordinateurs et des chèques, ainsi que des attestations et des gadgets. Ces récompenses, associées à la renommée acquise grâce au concours « Excellence Dafra », constituent un tremplin significatif pour les doctorants et futurs professionnels de la santé, leur offrant l’opportunité de perfectionner leurs compétences en recherche et en communication scientifique.

Geneviève Endamina, représentante de Dafra Pharma au Gabon, a souligné l’importance de cet événement comme une plateforme pour promouvoir l’excellence dans le secteur de la santé, un critère déterminant dans le choix des futurs professionnels de la santé. Les inscriptions sont ouvertes aux étudiants de la Faculté de médecine et de la Faculté de pharmacie, du 27 avril au 4 mai prochain, sur le site web www.excellencedafra.com . Les critères d’admissibilité incluent une inscription régulière ainsi que la possession d’une carte d’étudiant, et se limitent aux étudiants des niveaux M1, M2 et D1.

La deuxième édition du concours « Excellence Dafra » s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les étudiants en médecine et en pharmacie désireux de se démarquer par leur excellence académique et leur maîtrise de la communication scientifique. Pour rappel, Dafra Pharma est une société pharmaceutique européenne qui vise à mettre des médicaments de haute qualité à la portée des populations africaines. Elle est depuis 27 ans dans une trentaine de pays africains dont le Gabon.