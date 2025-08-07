Buscador
Libreville, le
jeudi 7 août 2025
    Disparition à Mifouma

    Gabon : Un garçon de 9 ans introuvable, un suspect mort sous les coups, un sous-préfet en prison

    Publié le 7 août 2025 à 17h39min MàJ : il y a 3 heures - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Ader Yadano & Jacques Rovaria Djodji
    Société
    Gabon : Un garçon de 9 ans introuvable, un suspect mort sous les coups, un sous-préfet en prison
    Gabon : Un garçon de 9 ans introuvable, un suspect mort sous les coups, un sous-préfet en prison © 2025 D.R./Info241
    L’affaire secoue la province de l’Ogooué-Maritime (sud-ouest du Gabon) depuis plusieurs semaines. Un garçon de neuf ans Bilal Orologo Membourou a disparu le 19 juin dans le village de Mifouma, près d’Omboué, et depuis, l’affaire n’a cessé de prendre une tournure de plus en plus troublante. Dernier rebondissement en date : six personnes, dont le sous-préfet de Ndougou Christian Moussavou, ont été incarcérées jeudi dernier, tandis que l’un des principaux suspects, battu par des villageois en colère, est décédé.

    Un chef de regroupement lynché à mort

    La tension a atteint son paroxysme lorsque Rufin Nkoma, chef de regroupement et suspect présumé dans la disparition de l’enfant, a été pris à partie par des habitants le 27 juin dernier avant d’être secouru par les forces de l’ordre. Selon plusieurs témoignages, l’homme aurait avoué un rôle dans la disparition du garçon avant d’être violemment agressé.

    Le chef de regroupement martyrisé par les populations en colère

    Transporté d’urgence au Centre hospitalier régional de Port-Gentil, il est décédé peu après son admission à l’hôpital de Ntchengué. Une autopsie a confirmé que la mort était due aux sévices infligés. Une vidéo de l’agression, largement relayée sur les réseaux sociaux, a conduit à l’identification des auteurs du lynchage.

    Une justice qui frappe fort

    Le 1er août, six personnes, identifiées dans la vidéo, ont été présentées devant le parquet de la République puis placées sous mandat de dépôt à la prison centrale de Port-Gentil. Parmi elles figure le sous-préfet de Ndougou, dont le nom n’a pas été révélé. Tous sont poursuivis pour « coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner  ». Une information judiciaire a été immédiatement ouverte.

    L’avis de recherche des parents pour retrouver leur fils

    Pendant ce temps, aucune avancée concrète n’a été enregistrée concernant la localisation de l’enfant disparu. Les espoirs s’amenuisent. Certains riverains évoquent des pistes occultes, mais les outils d’enquête restent limités dans ce domaine. Au Gabon, les pratiques mystiques et rituelles, souvent invoquées dans ce type de disparition, échappent encore largement aux protocoles d’enquête classiques.

    Une affaire au parfum de scandale

    Ce drame met en lumière les tensions sociales, la défiance envers les autorités, et l’inefficacité persistante du système judiciaire dans les zones rurales. L’implication d’un haut responsable administratif jette une ombre sur la gouvernance locale. Pour l’heure, la justice suit son cours, mais une question demeure : que s’est-il réellement passé à Mifouma ce 19 juin ? Et surtout, où est passé l’enfant ?

    Commenter l'article