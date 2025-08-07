Buscador
    Drogues et addictions : Bientôt un centre de désintoxication pour jeunes gabonais à Nkok

    Publié le 7 août 2025 à 08h34min MàJ : 7 août 2025 à 08h35min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Société
    Drogues et addictions : Bientôt un centre de désintoxication pour jeunes gabonais à Nkok
    Drogues et addictions : Bientôt un centre de désintoxication pour jeunes gabonais à Nkok © 2025 D.R./Info241
    La Première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, a officiellement lancé ce mardi 5 août un projet novateur à fort impact social : un centre d’accueil, de désintoxication, de formation et de réinsertion pour jeunes en situation d’addiction. Porté par sa fondation Ma Bannière, ce centre verra le jour dans la Zone économique spéciale de Nkok, à quelques kilomètres de Libreville. Il s’agit d’une première au Gabon, tant par son ambition que par son approche intégrée de la prise en charge des jeunes souffrant de dépendances.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    La cérémonie de pose de la première pierre a réuni plusieurs membres du gouvernement, venus apporter leur appui institutionnel à cette initiative. Parmi eux figuraient les ministres Adrien Mougougou (Santé), Maurice Ntossui Allogo (Eaux et Forêts), Mays Mouissi (Environnement), Armande Longo-Moulengui (Jeunesse), Nadine Awanang épouse Anato (Affaires sociales) et Edgard Moukoumbi (Travaux publics). Leur présence collective illustre l’engagement transversal des autorités gabonaises face à un enjeu de santé publique et de cohésion sociale.

    La pose de la première pierre mardi à Nkok

    Prévu pour accompagner 200 jeunes par an, ce centre proposera un parcours complet : sevrage médical encadré, thérapies individuelles et collectives, formations professionnelles dans plusieurs secteurs (BTP, menuiserie, mode, audiovisuel) et accompagnement à la réinsertion. Une réponse pragmatique à l’absence de structures spécialisées dans le pays, dans un contexte où les addictions, notamment aux stupéfiants, affectent de plus en plus de jeunes Gabonais.

    «  Ce centre n’est pas un simple établissement. C’est un acte de foi dans notre jeunesse  », a déclaré Zita Oligui Nguema lors de son discours. Pour la fondatrice de Ma Bannière, il ne s’agit pas seulement de soigner, mais de reconstruire des trajectoires brisées, dans une logique de solidarité et de dignité. L’approche se veut à la fois bienveillante et rigoureuse, tout en s’inscrivant dans le prolongement des politiques publiques.

    Avec cette initiative, la Fondation Ma Bannière renforce son rôle d’acteur de terrain et de catalyseur d’espoir. En misant sur la réinsertion par la formation et l’autonomie, elle ambitionne de redonner une chance à des jeunes souvent marginalisés, tout en envoyant un message clair  : le Gabon ne laissera aucun de ses enfants sur le bord du chemin. La construction du centre est prévue durer deux ans et devrait donc voir le jour d’ici au 5 août 2027.

