Baccalauréat 2025 au Gabon : Le taux de réussite grimpe à 78,48 % après le second tour !

Les résultats du second groupe du baccalauréat 2025 ont été rendus publics ce samedi après-midi sur l’ensemble du territoire gabonais. La ministre de l’Éducation nationale indiqué que tous les candidats admissibles issus de l’enseignement général ont tous été déclarés admis, tandis qu’un taux de 99,67 % de réussite a été enregistré chez les candidats de la filière technologique et professionnelle. Soit un taux final de 78,48 % pour 2025 en baisse de près de 2% soit 80,42 % en 2024 et le record de 82,73 %. de 2023.

Au total, ce sont 13 465 candidats supplémentaires qui ont validé leur examen à l’issue de cette deuxième phase : 12 154 pour l’enseignement général (sur 12 154 admissibles) et 1 311 pour l’enseignement technologique (sur 1 315 admissibles), seuls 4 candidats de cette dernière catégorie ayant été ajournés. Ce quasi-plébiscite du second groupe vient significativement rehausser les performances globales de cette session 2025. Les résultats de la session 2025 : Filière Candidats inscrits Présents Admis 1er groupe Admis 2d groupe Total admis Ajournés Taux de réussite Enseignement général 26 449 26 005 7 864 12 154 20 018 5 987 77,00 % Enseignement technologique et professionnel 3 748 3 679 1 973 1 311 3 284 395 89,30 % Total national 30 197 29 684 9 837 13 465 23 302 6 382 78,48 % Lors du premier groupe, les chiffres étaient nettement plus nuancés. Sur 29 684 candidats présents à l’échelle nationale, seuls 9 837 avaient été déclarés admis d’office, soit un taux de réussite partiel de 33,13 %. L’enseignement général avait alors enregistré 7 864 admis sur 26 005 présents, soit 30,24 %, contre 1 973 admis sur 3 679 pour l’enseignement technologique, soit 53,63 %. En cumulant les deux groupes, le taux de réussite global s’établit à 78,48 %, avec 23 302 lauréats sur 29 684 candidats présents. Malgré ces chiffres encourageants, la session 2025 est en baisse par rapport aux années précédentes. En 2024, le taux de réussite global s’établissait à 80,42 %, toutes filières confondus. Plus précisément, l’enseignement général avait affiché 80 % de réussite (19 547 admis sur 24 784 inscrits), et le technique et professionnel 82,15 % (2 761 admis sur 3 444). Les taux de réussite du baccalauréat au Gabon ces trois dernières années Session Enseignement général Enseignement technologique et professionnel Taux de réussite global 2023 82,10 % 84,44 % 82,73 % 2024 80,00 % 82,15 % 80,42 % 2025 77,15 % 89,34 % 78,48 % En 2023, les résultats avaient atteint des sommets. Le taux de réussite global était alors de 82,73 %. L’enseignement général culminait à 82,1 %, tandis que la filière technologique et professionnelle enregistrait un record avec 84,44 % de réussite. La session 2025 affiche donc une baisse de 1,94 point par rapport à 2024, et de 4,25 points par rapport à 2023.