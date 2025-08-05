Buscador
Libreville, le
jeudi 7 août 2025
  • 804
    23°C

    • En ce moment :
    Candidats présidentiels

    Législatives et locales 2025 : Quels sont les candidats investis par l’UDB d’Oligui Nguema ?

    Publié le 5 août 2025 à 14h41min MàJ : 5 août 2025 à 17h54min - Temps de lecture : 39 minutes // Auteur : La rédaction d'Info241
    Politique
    Législatives et locales 2025 : Quels sont les candidats investis par l’UDB d’Oligui Nguema ?
    Le SG annonçant les candidats investis © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    Ce dimanche 3 août, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, a dévoilé ses candidats aux élections législatives et locales des 27 septembre et 11 octobre. Au total, 143 candidats sont investis pour les législatives, et 122 listes seront engagées pour les locales, dans l’espoir de grappiller un maximum de suffrages. Parmi les prétendants, on retrouve quelques transfuges de l’ancien parti au pouvoir, ainsi que plusieurs figures politiques ayant rallié, ces derniers mois, le camp présidentiel.

    Lire aussi >>> Élections 2025 : l’UDB d’Oligui Nguema alignera 145 candidats aux législatives et 122 aux locales

    Voici l’intégralité de ces candidatures :

     Élections Législatives

     Province de l’Estuaire

    Commune de Libreville
    1er Arrondissement, 1er Siège :

      • Candidat retenu : Chantal MYBOTO Épouse GONDJOUT
      • Suppléant : Jules Sylvain ENDAMNE

    1er Arrondissement, 2e Siège :

      • Candidat retenu : Alban Stéphane OSSINGA ONANGA
      • Suppléant : Firmin OLLO OBIANG

    2e Arrondissement, 1er Siège :

      • Candidat retenu : Aurélien NTOUTOUME
      • Suppléant : Jean MINTTO’D ASSEKO

    2e Arrondissement, 2e Siège :

      • Candidat retenu : Radegonde MBA Épouse DJENNO
      • Suppléant : Théophile KENAKE

    3e Arrondissement, 1er Siège :

      • Candidat retenu : Elol NZONDO
      • Suppléant : Melvin Vincent GONDJOUT INDJENDJET

    3e Arrondissement, 2e Siège :

      • Candidat retenu : Justin B. MBAGANGOYE
      • Suppléant : Joséphine MAGANGA NFOUANGA

    4e Arrondissement, 1er Siège :

      • Candidat retenu : Arsène Geoffroy IBADIAHYA
      • Suppléant : MORVAN TENENE

    4e Arrondissement, 2e Siège :

      • Candidat retenu : Lin Amable Aurélien MEYEKET
      • Suppléant : Chantal GNADANG MENDOME Épouse OKENGUE OTAMBO

    5e Arrondissement, 1er Siège :

      • Candidat retenu : Edouard NZIENGUI NZIENGUI
      • Suppléant : Nicha Yvette BOTIANGA MANDO Epouse MAROUMBETSI

    5e Arrondissement, 2e Siège :

      • Candidat retenu : Paul NGOME AYONG
      • Suppléant : Gypsie Berth BOUANGA

    6e Arrondissement, 1er Siège :

      • Candidat retenu : Julien Florent ASSOUMOU AKUE
      • Suppléant : Béranger BISSOLO MBEMBO

    6e Arrondissement, 2e Siège :

      • Candidat retenu : Wilfried Ghislain ISSIEMSI
      • Suppléant : Paulin Joachim OBIANO NKOGHE

    Commune d’Akanda

    1er Arrondissement, 1er Siège :

      • Candidat retenu : Luc ONDIAS SOUNA
      • Suppléant : MBADINGA Épouse KOMBLA KOMBILA

    2e Arrondissement, 2e Siège :

      • Candidat retenu : Pascal Franck NZE NDDNG NZE
      • Suppléant : Zita Armelle MISSIMO

    Commune d’Owendo

    1er Arrondissement, 1er Siège :

      • Candidat retenu : Christian Noel OKENGUE
      • Suppléant : Coralie MOUELE EVA

    2e Arrondissement, 2e Siège :

      • Candidat retenu : Hugues Régis MAYOMBOT
      • Suppléant : Yance Bettina ALLOGHO

    Commune de Ntoum

    1er Arrondissement, 1er Siège :

      • Candidat retenu : Zéphirine ETOTOWA NTUTUME
      • Suppléant : Jean Benoît MAKOUNDI

    2e Arrondissement, 2e Siège :

      • Candidat retenu : Alfred NZIENGUI
      • Suppléant : Justin ESSONO ONDO

    3e Arrondissement, 3e Siège :

      • Candidat retenu : Jeannette NGUEMA OBOURE Née OKOME
      • Suppléant : Marie Francisca MOUTSINGA

    Département du Komo-Mondah

    • Cantons Komo-Ntoum et Moei, Siège unique :
      • Candidat retenu : Albert OLONG NDDNG
      • Suppléant : Thierry NZE AFANGABELE

    Département du Komo-Océan

    • Commune de Ndzomoé et les cantons Océan Ngongoué et Remboué-Ngonghué, Siège unique :
      • Candidat retenu : Huguette ABODO YOMBIYENI
      • Suppléant : Alain Franck OBAME ENGONE

    Département de Komo-Kango

    Kango et canton Komo, 1er siège :

      • Candidat retenu : Laurence MENGUE-ME NZOGHE Epouse NDONG
      • Suppléant : Alain Christian KOUMBA

    Canton Bokoué, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Pierre NZENGUET MOUELE
      • Suppléant : Mireille ANGUE MINTSA Epouse EYELE

    Canton Engong, 3ème siège :

      • Candidat retenu : Narcisse OBIANG ONDO
      • Suppléant : Gabriel NGOME NKOGHE

    Département de la Noya

    Commune de Cocobeach, 1er siège :

      • Candidat retenu : Edwige OSSEMANE NDONG Epse NZE
      • Suppléant : Séraphin Crépin BEKALE OBAME

    Cantons Océan-Mondah et Muni-Noya, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Charles Henri GEY
      • Suppléant : Sévérin EMANE MBA

     Province du Haut-Ogooué

    Département de la Mpassa

    Commune de Franceville :

      • 1er arrondissement, 1er siège :
        • Candidat retenu : Edgard Prospère MALIBALA
        • Suppléant : Edwige NTSAGA
      • 2e arrondissement, 2e siège :
        • Candidat retenu : Justine Judith LEKOGO
        • Suppléant : Jean Francis Edouard EKIBA
      • 3e arrondissement, 3e Siège :
        • Candidat retenu : Alain LENGOUORI
        • Suppléant : Max Yannick SENDZE
      • 4e arrondissement, 4e Siège :
        • Candidat retenu : Lée Béatrice NZOGHO épse BOUSSOUGOU MAPANGOU
        • Suppléant : Wiffried BINGA MOUKAHA

    Canton Ndjoumou et les cantons Lékabi-Lékoni et Mvouna-Lékabi, 1er siège :

      • Candidat retenu : Bienvenue ACKEYI ESSOSSO épouse MOUELY
      • Suppléant : Christian Maurice OKOUMBA

    Canton Kassa, 2e siège :

      • Candidat retenu : Jean Sylvain MANDZA
      • Suppléant : Elisabeth Djelda MBOU MIHINDOU

    Département de la Lebombi-Leyou

    • Commune de Mounana et le canton Lékédi-Léyou, siège unique :
      • Candidat retenu : Rodrigue BOKOKO
      • Suppléant : Pulchérie AMPEDI

    Commune de Moanda :

    1er arrondissement, 1er Siège :

      • Candidat retenu : Bertrand Rubens MATTEYA
      • Suppléant : Jean LEMEMANGOYE MAHANA

    2e arrondissement, 2e Siège :

      • Candidat retenu : Alexandre Gilbert AWASSI
      • Suppléant : Rudy Fallonne YOUBI

    Département de Lekoko :

    • Commune de Bakoumba et les cantons Miagassa et Lébombi, siège unique :
      • Candidat retenu : Mesmin Boris NGABIKOUMOU WADA
      • Suppléant : Jonas MANGOUBOU BOUMANGA

    Département de Lekoni-Lekori :

    Commune d’Akiéni, 1er Siège :

      • Candidat retenu : Thierry OYANIGUI
      • Suppléant : Nénon Tatiana YOMIYI

    Canton Léssimi, le regroupement des villages Osa’Kama, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Rodrigue OBILIGA
      • Suppléant : Paterne LEKAMBA

    Cantons Lébégi et Limí, 3ème siège :

      • Candidat retenu : Lauerick Klaus OLERI
      • Suppléant : Agmeri Duhamel OSSOUGU LEKOUYI

    Département des Plateaux :

    Commune de Léconi et le canton Djouya, 1er siège :

      • Candidat retenu : Arsène ONFOUA
      • Suppléant : Jeanne NGOUMA

    Cantons Louri et Djouélé-Laboumi, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Daisy AKINIKOUSSOU
      • Suppléant : EMERY AMINDZA

    Département de la Sebe-Brikolo :

    Commune d’Okondja, 1er siège :

      • Candidat retenu : Brigitte ONKANOWA
      • Suppléant : Claude Béranger NZIET ELLA

    Canton Mouniandzi et le canton Opoungo-Abolo dans le district de Lékori, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Jean Claver LENDOYE
      • Suppléant : Nestor APILI

    Cantons Lekala, Louami-Lelama et Sébé-Louri, 3ème siège :

      • Candidat retenu : Max Samuel OBOUMADJOGO
      • Suppléant : Stéphanie ALANDJI ASSALE épouse KEKE

    Département de la Djouori-Agnili :

    • Commune de Bongoville et les cantons Lékéyé et Kayié, Siège unique :
      • Candidat retenu : Sandria Armelle DOUMALEWA épouse YEMBI YEMBI
      • Suppléant : Roni KAWOUMA

    Département de la Djoué :

    • Commune d’Onga et les cantons Ngayi et Mpani, Siège unique :
      • Candidat retenu : Dorland Chancely OLENGUE
      • Suppléant : Ismaël OKOGO MPIGA

    Département de Lekabi-Lewolo :

    • Commune de Ngouoni et les cantons Ngoua, Ekoula et Enkoro, Siège unique :
      • Candidat retenu : Georges TIGALEKOU
      • Suppléant : Adrienne ONDOUNDA

    Département de l’Ogooué-Letili :

    • Commune de Boumango et les cantons Loula et Malundu, siège unique :
      • Candidat retenu : Cherish Scarlet PINDJI MOUPASSI
      • Suppléant : Jean Baptiste BABINI

    Département de Bayi-Brikolo :

    • Commune d’Aboumi et les cantons Bayi et Kolo, Siège unique :
      • Candidat retenu : Hervé Davy LETSINA OYOUMI
      • Suppléant : Aubin Gildas TSEMBENGOYE

     Province du Moyen-Ogooué

    Commune de Lambaréné :

    1er arrondissement, 1er siège :

      • Candidat retenu : Paul-Marie GONDJOUT
      • Suppléant : José Walter FOULA

    2e arrondissement, 2e Siège :

      • Candidat retenu : Séraphin AKURE DAVAIN
      • Suppléant : Virgie MOUSSAVOU BOUBEZE

    Département de l’Ogooué et Lacs :

    Cantons Lac du Nord et Ogooué-Mbiné, 1er Siège :

      • Candidat retenu : NGOMA MADOUNGOU
      • Suppléant : Marilou OSSAWA

    Canton Lacs Sud dans le district d’Aschouka, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Albert NGOUA HOGREL
      • Suppléant : Célestine EYEGHE OZOBE

    Canton Ogooué-Aval dans le district d’Aschouka, 3e siège :

      • Candidat retenu : Nadine Murielle OGOULA Epse OBIANG
      • Suppléant : Jean Fidèle EMBOOMBA AGUEMINYA

    Cantons Ogooué-Ngounié et Ogooué Amont, 4ème siège :

      • Candidat retenu : Rolph MAVITSI NZIENGUI
      • Suppléant : Roseline SADIMBELAYE

    Canton Route-Fougamou (Biweni-Diala), 5ème siège :

      • Candidat retenu : Judicaël Hermann NDO EBAMBA
      • Suppléant : Hersy - Stephane MAMBOUNDOU

    Département de l’Abanga-Bigné :

    Commune de Ndjolé, 1er siège :

      • Candidat retenu : Yannick Michaël MEFANE
      • Suppléant : Eric LANGA

    Cantons Ebel-Menguegne et Bifoun-Weliga, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Marthe Chantal ANGUE MBA
      • Suppléant : Sébastien Brice DINDZAMBOU NZAMBA

    Canton Samkita et le canton Ebel-Alembé, 3e siège :

      • Candidat retenu : Jean Barthélemy OBAME EMVOSHA
      • Suppléant : Kevin Arthur BANAKADIE

     Province de la Ngounié

    Commune de Mouila :

    1er arrondissement, 1er siège :

      • Candidat retenu : Marcelle IBINGA épouse ITSITSA
      • Suppléant : Pierre Didace BOUKA

    2e arrondissement, 2e siège :

      • Candidat retenu : Jean Honoré TENDELE
      • Suppléant : Léa MOUBOUAYI

    Département de la Douya-Onoye :

    Canton Dikoka, 1er siège :

      • Candidat retenu : Yvon Patrick NDINGA
      • Suppléant : Adèle DIDJOUMA

    Canton Dibadi, 2e siège :

      • Candidat retenu : Hervé MOGOULA ROBACKY
      • Suppléant : Alain Yves KOMBELA

    Canton Ngounié-Centre, 3e siège :

      • Candidat retenu : Cyr BIGOUNDOU MIKALA
      • Suppléant : Suzanne BISSOUKA

    Département de la Dola :

    • Ndendé et cantons Dola-Nord et Dola-Sud, Siège unique :
      • Candidat retenu : Mays MOUISSI
      • Suppléant : Olivia Prisque NONGOU MOUNDOUNGA

    Département de la Louetsi-Wano :

    • Lébamba et cantons Wano-Biroundou et la Louetsi-Soungou, Siège unique :
      • Candidat retenu : Jean Lambert IOODO
      • Suppléant : Guy F. NZENGUE NDONGO

    Département de Boumi-Louétsi :

    Mbigou et cantons Louétsi-Boumi et Ngounié Louétsi, 1er Siège :

      • Candidat retenu : Cyrlaque MOUKOUNDZI
      • Suppléant : Mireille BANGABALEMBE

    Cantons Wano-Ivindzi et Basse-Louétsi, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Adrien MOUNGOUNGOU
      • Suppléant : Edmond NGOLOU

    Cantons Douai et Bagando-Ngounié, 3e siège :

      • Candidat retenu : Saint-Agmar Lge BUKWANGUI
      • Suppléant : Diane Valérie NYANGUI MOMBO épouse BOUNDZANGA

    Département de l’Ogoulou :

    Mimongo et cantons Haut-Ogoulou et Haute Dikobi, 1er siège :

      • Candidat retenu : Pacôme Modeste IDYATHA NGUIMBI
      • Suppléant : Pamela MOUBOUASSI

    Cantons Ogoulou-Onoye et Dibwa et Omba dans le district d’Etéké, 2e siège :

      • Candidat retenu : Fabrice Désiré MONDENOET A KOGHE
      • Suppléant : Rodrigue NDJONDO GNOVO

    Département de Ndolou :

    Mandji et cantons Peny et Koumou, 1er siège :

      • Candidat retenu : Maryse Mariam MATSANGA MAYILA
      • Suppléant : Jaëlle NZANGUILA

    Cantons Doubanga et Dourembou, 2e siège :

      • Candidat retenu : Thierry Martial MOUBOKOUNOU
      • Suppléant : KOMBILA SABIYUNDA

    Département de Tsamba-Magotsi :

    Fougamou et cantons Banda et Tandou, 1er siège :

      • Candidat retenu : Virginie BAKISSI PEMBA
      • Suppléant : Nelia Sylvie MAROUNDOU

    Cantons Sindara et Dibwa et Oumba dans le district d’Ikobey, 2e siège :

      • Candidat retenu : Jean-de-Dieu OKABA
      • Suppléant : Marie Blanche MIANGA

    Département de la Louetsi-Bibaka :

    • Malinga et cantons Haute Bibaka et Haute Louetsi, Siège unique :
      • Candidat retenu : Anthony Brice LEBOUENGHE
      • Suppléant : Sophie Christelle MAQUESSI

    Département de la Mougalaba :

    • Guietsou et cantons Basse Mougalaba et Haute Mougalaba, siège unique :
      • Candidat retenu : Roland MATSIENGUI
      • Suppléant : Elka MOUSSOUNDA

     Province de la Nyanga

    Commune de Tchibanga :

    1er arrondissement, 1er siège :

      • Candidat retenu : Jean Pierre DOUKAGA KASSA
      • Suppléant : Guy Roger KOMBILA MOUNDOUNGA

    2ème arrondissement, 2e siège :

      • Candidat retenu : Ulrich MANFOUMBI MANFOUMBI
      • Suppléant : Upsonne BOUASSA KAUMBA

    Département de Mougoutsi :

    Canton Dousségoussou, 1er siège :

      • Candidat retenu : Christianne NZIENGUI
      • Suppléant : Djony Loris NZIENGUI NZIENGUI

    Cantons Mougalaba-Douvoungou et Pougou Moussambou dans le district de Moukalaba, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Béni NGOUA MBINA
      • Suppléant : Ostin Loic MBOUMBA

    Département de la Douigny :

    Moabi et cantons Doubandji et Douami-Mouembi, 1er siège :

      • Candidat retenu : Carl MIHINDOU-MI-NZAMB
      • Suppléant : Sabou MOUNDOUBE KOUDJEDJI

    Canton Migamba-Yara dans le district de Mourindi, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Jean MBADINGA MBADINGA
      • Suppléant : Hardy Junior GUITSOUKIGA

    Département de la Basse-Banio :

    Commune de Mayumba, siège unique :

      • Candidat retenu : Zenaba Chaning GNINGA
      • Suppléant : Frateli Martial FOUTY

    Cantons Loubetsi-Doumvou, Mayombe et Mouwambi, siège unique :

      • Candidat retenu : Tatiana Mireille BOUYOU
      • Suppléant : Léandre Steedy PAMBOU PAMBOU

    Département de la Haute-Banio :

    • Commune de Ndindi et les cantons Lagune et Louzibi, siège unique :
      • Candidat retenu : Louis Antoine MAKOSSO
      • Suppléant : Ange Fortunet PAMBOU

    Département de la Doutsila :

    • Commune de Mabanda et les cantons Haute-Dola et Haute Ngongo, siège unique :
      • Candidat retenu : Charles Edgar MOMBO
      • Suppléant : Victorine MAGANGA MIHINDOU

    Département de Moulengui-Binza :

    • Commune de Moulengui-Binza et les cantons Voungou et Douki, siège unique :
      • Candidat retenu : Amour Claudel MAKELA
      • Suppléant : Georges BOUNDAMIHINDOU

     Province de l’Ogooué-Ivindo

    Commune de Makokou :

    1er arrondissement, 1er siège :

      • Candidat retenu : Guy-Roger EKAZAMA
      • Suppléant : Alain FOMBENA

    2e arrondissement, 2e siège :

      • Candidat retenu : Donatien AFATOUGHE
      • Suppléant : Jean D BILOGHE BIVOUE

    Département de l’Ivindo :

    Canton Liboumba et le district de Batouala, 1er siège :

      • Candidat retenu : Jennyfer Mélodie SAMBAT
      • Suppléant : BANGANI MANGDBOUET

    Canton Ivindo, 2e siège :

      • Candidat retenu : Germain BIAHODJOW
      • Suppléant : Siane DJEMA

    Cantons Aboye et le canton Mouniandzi, 3e siège :

      • Candidat retenu : Valentine Virginie BECKDPA
      • Suppléant : Léon OMBOUKA

    Département de la Zadié :

    Cantons Bengoué et Sassamongo, et les quartiers de la commune de Mékambo, 1er siège :

      • Candidat retenu : Marie Nadège EDJEBADI épouse BOULINGUI
      • Suppléant : Guy-Serge AHOUNANDOMA

    Canton Loué et les quartiers de la commune de Mékambo, 2e siège :

      • Candidat retenu : Fiace MPAKO NGOMA
      • Suppléant : MAMBILI EKOYAME S.

    Canton Djouah et les quartiers de la commune de Mékambo, 3e siège :

      • Candidat retenu : Gérard MEGUILE
      • Suppléant : Sylvie MATOMAME

    Département de la Lope :

    Commune de Booué et les cantons Leledi et Offoué-Aval, 1er siège :

      • Candidat retenu : David-Philippe TONANGOYE
      • Suppléant : Médard Robleze NOBAYI

    Cantons Nké et Fieng-Okano, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Richard MAMAKA
      • Suppléant : Albert MINKO BENGANG

    Département de la Mvoung :

    Rive droite de la commune d’Ovan et le canton Beleme, 1er siège :

      • Candidat retenu : Didier BIBOUBE-BI-MBA
      • Suppléant : Paul-Marie OTSAGHE EYEGHE

    Rive gauche de la commune d’Ovan et le canton Dzoué, 2e siège :

      • Candidat retenu : Marie Paulette Parfaite AMOUYEME OLLAME
      • Suppléant : Samuel Jimmy NYINSOYENDONG

     Province de l’Ogooué-Lolo

    Commune de Koula-Moutou :

    1er arrondissement, siège unique :

      • Candidat retenu : Jean Hilarion LANCA
      • Suppléant : Jonathan BIBAIS

    2e arrondissement, Siège unique :

      • Candidat retenu : Eric Danny MOUELET
      • Suppléant : Sylvia Fideline DIKAYI BOUDIANGA épouse EKOGA

    Département de la Lolo-Bouenguidi :

    Canton Lolo-Wagna, 1er siège :

      • Candidat retenu : Lambert MOUVINDE MILLOT
      • Suppléant : Achille KOY BAYALI

    Canton Bouénguidi-Moualo et le district de Popa, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Michelley Silvère NGOUANDA
      • Suppléant : Firmine BANGADADI

    Canton Basse-Lombo, 3e Siège :

      • Candidat retenu : Armande LONGO ép. MOULENGUI
      • Suppléant : Germain LIVINDA

    Département de Mulundu :

    Commune de Lastoursville et le canton Poungui, 1er siège :

      • Candidat retenu : Brice Constant PAILLAT
      • Suppléant : Ghislain Clovis DOUMI MOUNGOUNDOU

    Canton Lèyou dans le district de Matsatsa, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Fabien MAROMBO
      • Suppléant : Laure Léandre BALONGA

    Canton Ogooué-Amont et le canton Lassio-Sébé dans le district de Ndangui, 3ème siège :

      • Candidat retenu : Huguette TSONO
      • Suppléant : Brice Jonas MAGNAGNA

    Canton Ogooué-Aval, 4ème siège :

      • Candidat retenu : Joseph Séverin KOUMOU NGOUBY
      • Suppléant : Nadège KOMBA

    Département de la Lombo-Bouenguidi :

    Commune de Pana et le canton Haute-Lombo, 1er siège :

      • Candidat retenu : Armel BOUBINDJI NZOBABA
      • Suppléant : Aubin TONDA

    Canton Haute-Bouénguidi et le district de Dienga, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Wilfried Jimmy MOUKOUMI
      • Suppléant : Gabin MIYOGHO NZOMA

    Département de l’Offoué-Onoye :

    • Commune d’Iboundji et les cantons Offoué et Onoye, Siège unique :
      • Candidat retenu : Jean Bosco MBAGOU
      • Suppléant : Alban Cosmis MOUKOULI

     Province de l’Ogooué-Maritime

    Commune de Port-Gentil :

    1er arrondissement, 1er Siège :

      • Candidat retenu : Marie Stéphanie INGUIESSI
      • Suppléant : Emery PENDI

    2e arrondissement, 2e siège :

      • Candidat retenu : Patrick BARBERA ISAAC
      • Suppléant : Davy FOUTOU ZAMBA

    3e arrondissement, 3e Siège :

      • Candidat retenu : Albert-Richard ROYEMBO
      • Suppléant : Noeline MBOUMBA MBOUMBA épouse KOUMBA

    4e arrondissement, 4e Siège :

      • Candidat retenu : Jean-de-Dieu NZIGOU
      • Suppléant : Anouchka Linda Véronique TITOINE

    Département de Bendje :

    Canton Océan et le canton Ozouri, 1er siège :

      • Candidat retenu : Raphaël PEKOUE
      • Suppléant : Belinda ESSONGUE NGWEVIKA

    Canton Ogooué dans le district de Mpaga, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Stéphane ALIWA MBA
      • Suppléant : Jean-de-Dieu REBOUKA

    Canton Lac-Anengué dans le district de Mpaga, 3ème siège :

      • Candidat retenu : Charles GUIGUI
      • Suppléant : Idriss INDJELE RENDO

    Département d’Etimboüe :

    Commune d’Omboué et le canton Lagune Nkomi, 1er siège :

      • Candidat retenu : Regis Michel ONANGA NDIAYE
      • Suppléant : Milaire MOUMBEKI

    Canton Lagune Ngowé, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Maxime DOUGANDAGA
      • Suppléant : Franck ROCKEROZIZA

    Canton Rembo-Nkomi dans le district de Ndougou, 3ème siège :

      • Candidat retenu : Angélina DITOMBIS
      • Suppléant : Landry TCHANDI RETENO

    Département de Ndougou :

    Commune de Gamba, 1er siège :

      • Candidat retenu : Odette POLO épse PANDZOU
      • Suppléant : Sydelmane Doldin NGOMA

    Cantons Lagune-Ndougou et Rembo-Bongo, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Rodolphe MBOUMBA
      • Suppléant : Jean-Paul MBANDZA NDELO

    Canton Basse-Nganga, 3ème siège :

      • Candidat retenu : Eddy MOUBAMOU MOUNANGA BOUNDA
      • Suppléant : Landry IKOUALI IKOUALI

     Province du Woleu-Ntem

    Commune d’Oyem :

    1er arrondissement, 1er Siège :

      • Candidat retenu : Sosthène NGUEMA NGUEMA
      • Suppléant : Jael Le beau MEBALE M’ELLA

    2e arrondissement, 2e siège :

      • Candidat retenu : Kevin Eric EDZANG NDONG
      • Suppléant : Caroline MIMBOUI NGUEMA

    Département du Woleu :

    Canton Bissok, 1er siège :

      • Candidat retenu : Saïd AKOUME ZOGHO
      • Suppléant : Bertille ZANG NGUEMA

    Canton Ellelem, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Germain EBOLO
      • Suppléant : Reine NZOUGOU ALLOGO

    Canton Kyè, 3ème siège :

      • Candidat retenu : Gervais NDONG OBIANG
      • Suppléant : Vinny-Vincent MESSE ABESSOLO

    Canton Nyè dans le district d’Akam-Essatouck, 4ème siège :

      • Candidat retenu : Jean Anicet ENGO LINGOMBE
      • Suppléant : Eugenie Nadine MENGUE BEKUI

    Canton Woleu, 5ème siège :

      • Candidat retenu : Sandrine NGUEMEBE ENDAMNE
      • Suppléant : François ELLA MBA

    Département du Ntem :

    Commune de Bitam, 1er siège :

      • Candidat retenu : Cedric Davy ONDO ABESSOLO
      • Suppléant : Clémence NGUI OWONO épouse MBA OBAME

    Ntem I et le canton Mvézé dans le district de Meyo-Kyè, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Elie Colin AKUE
      • Suppléant : Annie MFONO ASSEKO

    Cantons Ekorété et Ntem II dans le district de Bikondom, 3ème siège :

      • Candidat retenu : Adèle Sylène BINDANG ONDZIGUI
      • Suppléant : Rudy Nelly MINKO MI NDONG

    Canton Koum, Kess et Mboa’a, 4ème siège :

      • Candidat retenu : Maurice NTOSSUI ALLOGO
      • Suppléant : Léonard NGUEMA ENGOANG

    Département du Haut-Ntem :

    Commune de Minvoul, le canton Nord et l’ensemble des villages du canton Sossôlo Ntem, 1er siège :

      • Candidat retenu : Alexis NNANG-NTSAME
      • Suppléant : Jean-Claude NDONG EBALE

    Canton Sossôlo Ntem et le canton Sud dans le district de Bolossoville, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Eric ESSONO MEZUI
      • Suppléant : Genifer NYANGONE BENGUE

    Département de l’Okano :

    Commune de Mitzic, 1er siège :

      • Candidat retenu : Constant BEKALE BE NZE
      • Suppléant : Anicet MEGNE ME NDONG

    Cantons Lalara et Okala, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Pascal EVA NZE
      • Suppléant : Nina Flore OYE NDONG

    Canton Doum et le canton Doumandzou dans le district de Sam, 3ème siège :

      • Candidat retenu : Joséphine OKOME MBA ép OBIANG NDONG
      • Suppléant : Jean de La Croix ABESSOLO METOU

    Département du Haut-Como :

    Commune de Medouneu et le canton Como-Abanga, 1er siège :

      • Candidat retenu : Lubin NTOUTOUME
      • Suppléant : Salomond MVEME MEYO

    Canton Mbel, 2ème siège :

      • Candidat retenu : Jules NGUEMA ESSONE
      • Suppléant : Ruffin NGUEMA NDONG

    Diaspora

    ZONE AFRIQUE :

    • Siège unique :
      • Candidat retenu : Fychou Channelle KASSA MOUSSAVOU
      • Suppléant : OBELE NDONG

    RESTE DU MONDE :

    • Siège unique :
      • Candidat retenu : Rostand Michael ENGONGA ELLA
      • Suppléant : Leaticia MAPAGA

     Élections Locales

     Province de l’Estuaire

    Commune de Libreville :

    • 1er Arrondissement : Emmanuel Berre
    • 2e Arrondissement : Aurélien Ntoutoume
    • 3e Arrondissement : Edwige Pulchérie Andem Obam
    • 4e Arrondissement : Pierre Severin Ndong Ekomie
    • 5e Arrondissement : Arsène Nkoghe Nze
    • 6e Arrondissement : Daniel Nkoulou Abessolo

    Commune d’Akanda :

    • 1er Arrondissement : Charles Imounga-Orezans
    • 2e Arrondissement : Simon Pascal Ogowe Siffon

    Commune d’Owendo :

    • 1er Arrondissement : Patrice Arnaud Sandri Nombo
    • 2e Arrondissement : Samuel Agnossi Okouoni

    Commune de Ntoum :

    • 1er Arrondissement : Eric Aboghe Nzet
    • 2e Arrondissement : Marie L. Priotais Renamy Obiang
    • 3e Arrondissement : Anicet Mombo Brice

    Département KOMO MONDAH : Bertrand Nnang Engue

    Département KOMO OCÉAN : Jean Jacques Ndong Erouaghe

    Commune de Ndzomoé : Prosper Oyouma

    Département du KOMO-KANGO : Jean Eyene Bekale

    Commune de KANGO : Jacques Minko Mi Angoue

    Département de la NOYA : Alexandre Mba Essone

    Commune de Cocobeach : Jean Hilaire Obame Eyeng

     Province du Haut-Ogooué

    Commune de Franceville :

    • 1er arrondissement : Jeanne Lando
    • 2e arrondissement : Justin Ndoudangoye
    • 3e arrondissement : Elodie Diane Fduefoue Sandjoh
    • 4e arrondissement : Loic Ovouna Ahmed

    Département de la MPASSA : Didance Oyabi Tindjodh

    Département de la LEBOMBI-LEYOU : Marc Lewis Massouma Kouka

    Commune de Mounana : Cedric Emerick Makatongo

    Commune de Moanda :

    • 1er arrondissement : Colbert Lebomo Arnaulo
    • 2e arrondissement : Chriss Ndongo Souaga

    Département de LEKOKO : Antoine Liyogho

    Commune de Bakoumba : Juste Rock Atana N’Daly

    Département de la LECONI-LEKORI : Guy Abdu Razzaq Kambogo

    Commune d’Akiéni : Fridolin Onguinda

    Département DES PLATEAUX : Astride Possot Ntsouna Mbiempala

    Commune de Léconi : Florent Apapa

    Département de la SEBE-BRIKOLO : Francis Agnouga

    Commune d’Okondja : Gael Okenkali

    Département de la DJOUORI-AGNILI : Marcia Lefandi Laurette

    Commune de Bongoville : Saturnin Douma Kamboulou

    Département de la DJOUÉ : Platini Assari De Ndouna

    Commune d’Onga : Oumar M’Voud Roberson

    Département de la LEKABI-LEWOLO : Dieudonne Lewamouho Obissa

    Commune de Ngouoni : Ismael Gnamalengougou

    Département de L’OGOOUÉ-LETILI : Sébastien Mawoungha

    Commune de Boumango : Presley Willy Outou Mbani

    Département de la BAYI-BRIKOLO : Dechanel Ayebe Mickala Ernaud

    Commune d’Aboumi : Gilbert Lildbo

     Province du Moyen-Ogooué

    Commune de Lambaréné :

    • 1er arrondissement : Sidonie Madeleine Revangue
    • 2e arrondissement : Boukila Mondjo

    Département OGOOUE ET LACS : Pierre Kessany

    Département de L’ABANGA-BIGNE : Pamphile Regis Emane

    Commune de Ndjolé : Daltry N’Nang Eko

     Province de la Ngounié

    Commune de Mouila :

    • 1er arrondissement : Maurice Mabiala Serge
    • 2e arrondissement : Juldas Mbadinga Armand

    Département de la DOUYA-ONOYE : Moïse Samouana

    Département de la DOLA : Jeannot Kassa Mouele

    Commune de NDENDE : Lloyd Mays Mouissi

    Département de la LOUETSI-WANO : Bernard Mougnala

    Commune de LEBAMBA : Athy Massala Herv

    Département de BOUMI-LOUETSI : Alphonse Mounanga

    Commune de Mbigou : Valentin Biboutou

    Département de L’OGOULOU : Justin Ferdinand Boungjanga

    Commune de Mimongo : Cyrille Severin Byssiengou

    Département de NDOLOU : Shirley Babika Emile

    Commune de Mandji : Issa Boussamba Mala

    Département de TSAMBA-MAGOTSI : Giscard Ndomina Mabendi

    Commune de Fougamou : Claude Dieudonne Dibady-Mayila

    Département de la LOUETSI-BIBAKA : Doliver Frank Mondjo

    Commune de Malinga : Jean Paulin Mavoulou

    Département de la MOUGALABA : Pie Missamou Makanga

    Commune de Guletso : Justin Boussougou

     Province de la Nyanga

    Commune de Tchibanga :

    • 1er arrondissement : Alain Mounguengui Pierre
    • 2ème arrondissement : Pierre Boussoungou

    Département de MOUGOUTSI : Fidèle Kdumba Jean

    Département de la DOUIGNY : Daria Walyce Massounga Doukaga

    Commune de Moabi : Thiernaud Bouassa Mayombo

    Département de la BASSE-BANIO : Paul Kdumba Zaou

    Commune de Magumba : Zora Kassa Epouse Nzigou

    Département de la HAUTE-BANIO : Eric Ngabou

    Commune de Ndindi : Paul Makanga Koumba

    Département de la DOUTSILA : Joel Kdumba Mavegha

    Commune de Mabanda : Guy-Patrick Mboumba Mihindou

    Département de MONGO : Claude Moundounga

    Commune de Moulengui-Binza : Alexandrine Matamba

     Province de l’Ogooué-Ivindo

    Commune de Makokou :

    • 1er arrondissement : Gerard Roland Etoua Doukara
    • 2e arrondissement : Simplice Nteme

    Département de L’IVINDO : Flavien Enongoue

    Département de LA ZADIÉ : Christian Waza Georges

    Commune de MEKAMBO : Franck Atabi Bokamba

    Département de LA LOPE : Patrick Ndong

    Commune de Booué : Epifane Mindoumou

    Département de LA MVOUNG : François Claude Nkoulaveng

    Commune d’Ovan : Alain Bilong

     Province de l’Ogooué-Lolo

    Commune de Koula-Moutou :

    • 1er arrondissement : Jeremie Mikombo
    • 2e arrondissement : Constant Ondo Mba

    Département de la LOLO-BOUENGUIDI : Dominique Diome

    Département de MULUNDU : Christelle Nadia Koye

    Commune de Lastoursville : Ronny Axel Litona Boubeya

    Département de la LOMBO-BOUENGUIDI : Raissa Nana Epse Ghogho

    Commune de Pona : Barnabe Pondi

    Département de L’OFFOUÉ-ONOYE : Guy Noel Nguieno Dominique

    Commune d’Iboundji : Mark Doumba

     Province de l’Ogooué-Maritime

    Commune de Port-Gentil :

    • 1er arrondissement : Ngrid Leyoubou
    • 2e arrondissement : Boubacar Mayaki Ngouwa Guingo
    • 3e arrondissement : Isabelle Essonghe
    • 4e arrondissement : Virginie Epouse Eteno Wora

    Département de BENDJE : Lucie Akendengue Daker

    Département D’ETIMBOUE : Georges Mpaga

    Commune d’OMBOUE : Edgard Yaya Soumbounou

    Département de NDOUGOU : Edouard Digalou

    Commune de Gamba : Claudine Ep. Dipima Mouyama

     Province du Woleu-Ntem

    Commune d’Oyem :

    • 1er arrondissement : Serge Ovono Edou
    • 2e arrondissement : Chen Mezui M’Obiang

    Département du WOLEU : Marc Ona Essangui

    Département du NTEM : Médard Mengue Bidzo

    Commune de Bitam : Jules Mbele Assend

    Département du HAUT NTEM : Olivier Mebiame Assame

    Commune de Minvoul : Franck Paulin Mbeme Otsaga

    Département de L’OKANO : Armelle Ornela Ntsame Ntoutoume

    Commune de Mitzic : Eliot Befame

    Département du HAUT COMO : Alain Ndoutoume Ella

    Commune de Medouneu : François Ntoutoume Sima

    @info241.com
