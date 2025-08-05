Législatives et locales 2025 : Quels sont les candidats investis par l’UDB d’Oligui Nguema ?

Ce dimanche 3 août, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, a dévoilé ses candidats aux élections législatives et locales des 27 septembre et 11 octobre. Au total, 143 candidats sont investis pour les législatives, et 122 listes seront engagées pour les locales, dans l’espoir de grappiller un maximum de suffrages. Parmi les prétendants, on retrouve quelques transfuges de l’ancien parti au pouvoir, ainsi que plusieurs figures politiques ayant rallié, ces derniers mois, le camp présidentiel.

Voici l’intégralité de ces candidatures :

Élections Législatives

Province de l’Estuaire

Commune de Libreville

1er Arrondissement, 1er Siège :

Candidat retenu : Chantal MYBOTO Épouse GONDJOUT Suppléant : Jules Sylvain ENDAMNE



1er Arrondissement, 2e Siège :

Candidat retenu : Alban Stéphane OSSINGA ONANGA Suppléant : Firmin OLLO OBIANG



2e Arrondissement, 1er Siège :

Candidat retenu : Aurélien NTOUTOUME Suppléant : Jean MINTTO’D ASSEKO



2e Arrondissement, 2e Siège :

Candidat retenu : Radegonde MBA Épouse DJENNO Suppléant : Théophile KENAKE



3e Arrondissement, 1er Siège :

Candidat retenu : Elol NZONDO Suppléant : Melvin Vincent GONDJOUT INDJENDJET



3e Arrondissement, 2e Siège :

Candidat retenu : Justin B. MBAGANGOYE Suppléant : Joséphine MAGANGA NFOUANGA



4e Arrondissement, 1er Siège :

Candidat retenu : Arsène Geoffroy IBADIAHYA Suppléant : MORVAN TENENE



4e Arrondissement, 2e Siège :

Candidat retenu : Lin Amable Aurélien MEYEKET Suppléant : Chantal GNADANG MENDOME Épouse OKENGUE OTAMBO



5e Arrondissement, 1er Siège :

Candidat retenu : Edouard NZIENGUI NZIENGUI Suppléant : Nicha Yvette BOTIANGA MANDO Epouse MAROUMBETSI



5e Arrondissement, 2e Siège :

Candidat retenu : Paul NGOME AYONG Suppléant : Gypsie Berth BOUANGA



6e Arrondissement, 1er Siège :

Candidat retenu : Julien Florent ASSOUMOU AKUE Suppléant : Béranger BISSOLO MBEMBO



6e Arrondissement, 2e Siège :

Candidat retenu : Wilfried Ghislain ISSIEMSI Suppléant : Paulin Joachim OBIANO NKOGHE



Commune d’Akanda

1er Arrondissement, 1er Siège :

Candidat retenu : Luc ONDIAS SOUNA Suppléant : MBADINGA Épouse KOMBLA KOMBILA



2e Arrondissement, 2e Siège :

Candidat retenu : Pascal Franck NZE NDDNG NZE Suppléant : Zita Armelle MISSIMO



Commune d’Owendo

1er Arrondissement, 1er Siège :

Candidat retenu : Christian Noel OKENGUE Suppléant : Coralie MOUELE EVA



2e Arrondissement, 2e Siège :

Candidat retenu : Hugues Régis MAYOMBOT Suppléant : Yance Bettina ALLOGHO



Commune de Ntoum

1er Arrondissement, 1er Siège :

Candidat retenu : Zéphirine ETOTOWA NTUTUME Suppléant : Jean Benoît MAKOUNDI



2e Arrondissement, 2e Siège :

Candidat retenu : Alfred NZIENGUI Suppléant : Justin ESSONO ONDO



3e Arrondissement, 3e Siège :

Candidat retenu : Jeannette NGUEMA OBOURE Née OKOME Suppléant : Marie Francisca MOUTSINGA



Département du Komo-Mondah

Cantons Komo-Ntoum et Moei, Siège unique : Candidat retenu : Albert OLONG NDDNG Suppléant : Thierry NZE AFANGABELE



Département du Komo-Océan

Commune de Ndzomoé et les cantons Océan Ngongoué et Remboué-Ngonghué, Siège unique : Candidat retenu : Huguette ABODO YOMBIYENI Suppléant : Alain Franck OBAME ENGONE



Département de Komo-Kango

Kango et canton Komo, 1er siège :

Candidat retenu : Laurence MENGUE-ME NZOGHE Epouse NDONG Suppléant : Alain Christian KOUMBA



Canton Bokoué, 2ème siège :

Candidat retenu : Pierre NZENGUET MOUELE Suppléant : Mireille ANGUE MINTSA Epouse EYELE



Canton Engong, 3ème siège :

Candidat retenu : Narcisse OBIANG ONDO Suppléant : Gabriel NGOME NKOGHE



Département de la Noya

Commune de Cocobeach, 1er siège :

Candidat retenu : Edwige OSSEMANE NDONG Epse NZE Suppléant : Séraphin Crépin BEKALE OBAME



Cantons Océan-Mondah et Muni-Noya, 2ème siège :

Candidat retenu : Charles Henri GEY Suppléant : Sévérin EMANE MBA



Province du Haut-Ogooué

Département de la Mpassa

Commune de Franceville :

1er arrondissement, 1er siège : Candidat retenu : Edgard Prospère MALIBALA Suppléant : Edwige NTSAGA 2e arrondissement, 2e siège : Candidat retenu : Justine Judith LEKOGO Suppléant : Jean Francis Edouard EKIBA 3e arrondissement, 3e Siège : Candidat retenu : Alain LENGOUORI Suppléant : Max Yannick SENDZE 4e arrondissement, 4e Siège : Candidat retenu : Lée Béatrice NZOGHO épse BOUSSOUGOU MAPANGOU Suppléant : Wiffried BINGA MOUKAHA



Canton Ndjoumou et les cantons Lékabi-Lékoni et Mvouna-Lékabi, 1er siège :

Candidat retenu : Bienvenue ACKEYI ESSOSSO épouse MOUELY Suppléant : Christian Maurice OKOUMBA



Canton Kassa, 2e siège :

Candidat retenu : Jean Sylvain MANDZA Suppléant : Elisabeth Djelda MBOU MIHINDOU



Département de la Lebombi-Leyou

Commune de Mounana et le canton Lékédi-Léyou, siège unique : Candidat retenu : Rodrigue BOKOKO Suppléant : Pulchérie AMPEDI



Commune de Moanda :

1er arrondissement, 1er Siège :

Candidat retenu : Bertrand Rubens MATTEYA Suppléant : Jean LEMEMANGOYE MAHANA



2e arrondissement, 2e Siège :

Candidat retenu : Alexandre Gilbert AWASSI Suppléant : Rudy Fallonne YOUBI



Département de Lekoko :

Commune de Bakoumba et les cantons Miagassa et Lébombi, siège unique : Candidat retenu : Mesmin Boris NGABIKOUMOU WADA Suppléant : Jonas MANGOUBOU BOUMANGA



Département de Lekoni-Lekori :

Commune d’Akiéni, 1er Siège :

Candidat retenu : Thierry OYANIGUI Suppléant : Nénon Tatiana YOMIYI



Canton Léssimi, le regroupement des villages Osa’Kama, 2ème siège :

Candidat retenu : Rodrigue OBILIGA Suppléant : Paterne LEKAMBA



Cantons Lébégi et Limí, 3ème siège :

Candidat retenu : Lauerick Klaus OLERI Suppléant : Agmeri Duhamel OSSOUGU LEKOUYI



Département des Plateaux :

Commune de Léconi et le canton Djouya, 1er siège :

Candidat retenu : Arsène ONFOUA Suppléant : Jeanne NGOUMA



Cantons Louri et Djouélé-Laboumi, 2ème siège :

Candidat retenu : Daisy AKINIKOUSSOU Suppléant : EMERY AMINDZA



Département de la Sebe-Brikolo :

Commune d’Okondja, 1er siège :

Candidat retenu : Brigitte ONKANOWA Suppléant : Claude Béranger NZIET ELLA



Canton Mouniandzi et le canton Opoungo-Abolo dans le district de Lékori, 2ème siège :

Candidat retenu : Jean Claver LENDOYE Suppléant : Nestor APILI



Cantons Lekala, Louami-Lelama et Sébé-Louri, 3ème siège :

Candidat retenu : Max Samuel OBOUMADJOGO Suppléant : Stéphanie ALANDJI ASSALE épouse KEKE



Département de la Djouori-Agnili :

Commune de Bongoville et les cantons Lékéyé et Kayié, Siège unique : Candidat retenu : Sandria Armelle DOUMALEWA épouse YEMBI YEMBI Suppléant : Roni KAWOUMA



Département de la Djoué :

Commune d’Onga et les cantons Ngayi et Mpani, Siège unique : Candidat retenu : Dorland Chancely OLENGUE Suppléant : Ismaël OKOGO MPIGA



Département de Lekabi-Lewolo :

Commune de Ngouoni et les cantons Ngoua, Ekoula et Enkoro, Siège unique : Candidat retenu : Georges TIGALEKOU Suppléant : Adrienne ONDOUNDA



Département de l’Ogooué-Letili :

Commune de Boumango et les cantons Loula et Malundu, siège unique : Candidat retenu : Cherish Scarlet PINDJI MOUPASSI Suppléant : Jean Baptiste BABINI



Département de Bayi-Brikolo :

Commune d’Aboumi et les cantons Bayi et Kolo, Siège unique : Candidat retenu : Hervé Davy LETSINA OYOUMI Suppléant : Aubin Gildas TSEMBENGOYE



Province du Moyen-Ogooué

Commune de Lambaréné :

1er arrondissement, 1er siège :

Candidat retenu : Paul-Marie GONDJOUT Suppléant : José Walter FOULA



2e arrondissement, 2e Siège :

Candidat retenu : Séraphin AKURE DAVAIN Suppléant : Virgie MOUSSAVOU BOUBEZE



Département de l’Ogooué et Lacs :

Cantons Lac du Nord et Ogooué-Mbiné, 1er Siège :

Candidat retenu : NGOMA MADOUNGOU Suppléant : Marilou OSSAWA



Canton Lacs Sud dans le district d’Aschouka, 2ème siège :

Candidat retenu : Albert NGOUA HOGREL Suppléant : Célestine EYEGHE OZOBE



Canton Ogooué-Aval dans le district d’Aschouka, 3e siège :

Candidat retenu : Nadine Murielle OGOULA Epse OBIANG Suppléant : Jean Fidèle EMBOOMBA AGUEMINYA



Cantons Ogooué-Ngounié et Ogooué Amont, 4ème siège :

Candidat retenu : Rolph MAVITSI NZIENGUI Suppléant : Roseline SADIMBELAYE



Canton Route-Fougamou (Biweni-Diala), 5ème siège :

Candidat retenu : Judicaël Hermann NDO EBAMBA Suppléant : Hersy - Stephane MAMBOUNDOU



Département de l’Abanga-Bigné :

Commune de Ndjolé, 1er siège :

Candidat retenu : Yannick Michaël MEFANE Suppléant : Eric LANGA



Cantons Ebel-Menguegne et Bifoun-Weliga, 2ème siège :

Candidat retenu : Marthe Chantal ANGUE MBA Suppléant : Sébastien Brice DINDZAMBOU NZAMBA



Canton Samkita et le canton Ebel-Alembé, 3e siège :

Candidat retenu : Jean Barthélemy OBAME EMVOSHA Suppléant : Kevin Arthur BANAKADIE



Province de la Ngounié

Commune de Mouila :

1er arrondissement, 1er siège :

Candidat retenu : Marcelle IBINGA épouse ITSITSA Suppléant : Pierre Didace BOUKA



2e arrondissement, 2e siège :

Candidat retenu : Jean Honoré TENDELE Suppléant : Léa MOUBOUAYI



Département de la Douya-Onoye :

Canton Dikoka, 1er siège :

Candidat retenu : Yvon Patrick NDINGA Suppléant : Adèle DIDJOUMA



Canton Dibadi, 2e siège :

Candidat retenu : Hervé MOGOULA ROBACKY Suppléant : Alain Yves KOMBELA



Canton Ngounié-Centre, 3e siège :

Candidat retenu : Cyr BIGOUNDOU MIKALA Suppléant : Suzanne BISSOUKA



Département de la Dola :

Ndendé et cantons Dola-Nord et Dola-Sud, Siège unique : Candidat retenu : Mays MOUISSI Suppléant : Olivia Prisque NONGOU MOUNDOUNGA



Département de la Louetsi-Wano :

Lébamba et cantons Wano-Biroundou et la Louetsi-Soungou, Siège unique : Candidat retenu : Jean Lambert IOODO Suppléant : Guy F. NZENGUE NDONGO



Département de Boumi-Louétsi :

Mbigou et cantons Louétsi-Boumi et Ngounié Louétsi, 1er Siège :

Candidat retenu : Cyrlaque MOUKOUNDZI Suppléant : Mireille BANGABALEMBE



Cantons Wano-Ivindzi et Basse-Louétsi, 2ème siège :

Candidat retenu : Adrien MOUNGOUNGOU Suppléant : Edmond NGOLOU



Cantons Douai et Bagando-Ngounié, 3e siège :

Candidat retenu : Saint-Agmar Lge BUKWANGUI Suppléant : Diane Valérie NYANGUI MOMBO épouse BOUNDZANGA



Département de l’Ogoulou :

Mimongo et cantons Haut-Ogoulou et Haute Dikobi, 1er siège :

Candidat retenu : Pacôme Modeste IDYATHA NGUIMBI Suppléant : Pamela MOUBOUASSI



Cantons Ogoulou-Onoye et Dibwa et Omba dans le district d’Etéké, 2e siège :

Candidat retenu : Fabrice Désiré MONDENOET A KOGHE Suppléant : Rodrigue NDJONDO GNOVO



Département de Ndolou :

Mandji et cantons Peny et Koumou, 1er siège :

Candidat retenu : Maryse Mariam MATSANGA MAYILA Suppléant : Jaëlle NZANGUILA



Cantons Doubanga et Dourembou, 2e siège :

Candidat retenu : Thierry Martial MOUBOKOUNOU Suppléant : KOMBILA SABIYUNDA



Département de Tsamba-Magotsi :

Fougamou et cantons Banda et Tandou, 1er siège :

Candidat retenu : Virginie BAKISSI PEMBA Suppléant : Nelia Sylvie MAROUNDOU



Cantons Sindara et Dibwa et Oumba dans le district d’Ikobey, 2e siège :

Candidat retenu : Jean-de-Dieu OKABA Suppléant : Marie Blanche MIANGA



Département de la Louetsi-Bibaka :

Malinga et cantons Haute Bibaka et Haute Louetsi, Siège unique : Candidat retenu : Anthony Brice LEBOUENGHE Suppléant : Sophie Christelle MAQUESSI



Département de la Mougalaba :

Guietsou et cantons Basse Mougalaba et Haute Mougalaba, siège unique : Candidat retenu : Roland MATSIENGUI Suppléant : Elka MOUSSOUNDA



Province de la Nyanga

Commune de Tchibanga :

1er arrondissement, 1er siège :

Candidat retenu : Jean Pierre DOUKAGA KASSA Suppléant : Guy Roger KOMBILA MOUNDOUNGA



2ème arrondissement, 2e siège :

Candidat retenu : Ulrich MANFOUMBI MANFOUMBI Suppléant : Upsonne BOUASSA KAUMBA



Département de Mougoutsi :

Canton Dousségoussou, 1er siège :

Candidat retenu : Christianne NZIENGUI Suppléant : Djony Loris NZIENGUI NZIENGUI



Cantons Mougalaba-Douvoungou et Pougou Moussambou dans le district de Moukalaba, 2ème siège :

Candidat retenu : Béni NGOUA MBINA Suppléant : Ostin Loic MBOUMBA



Département de la Douigny :

Moabi et cantons Doubandji et Douami-Mouembi, 1er siège :

Candidat retenu : Carl MIHINDOU-MI-NZAMB Suppléant : Sabou MOUNDOUBE KOUDJEDJI



Canton Migamba-Yara dans le district de Mourindi, 2ème siège :

Candidat retenu : Jean MBADINGA MBADINGA Suppléant : Hardy Junior GUITSOUKIGA



Département de la Basse-Banio :

Commune de Mayumba, siège unique :

Candidat retenu : Zenaba Chaning GNINGA Suppléant : Frateli Martial FOUTY



Cantons Loubetsi-Doumvou, Mayombe et Mouwambi, siège unique :

Candidat retenu : Tatiana Mireille BOUYOU Suppléant : Léandre Steedy PAMBOU PAMBOU



Département de la Haute-Banio :

Commune de Ndindi et les cantons Lagune et Louzibi, siège unique : Candidat retenu : Louis Antoine MAKOSSO Suppléant : Ange Fortunet PAMBOU



Département de la Doutsila :

Commune de Mabanda et les cantons Haute-Dola et Haute Ngongo, siège unique : Candidat retenu : Charles Edgar MOMBO Suppléant : Victorine MAGANGA MIHINDOU



Département de Moulengui-Binza :

Commune de Moulengui-Binza et les cantons Voungou et Douki, siège unique : Candidat retenu : Amour Claudel MAKELA Suppléant : Georges BOUNDAMIHINDOU



Province de l’Ogooué-Ivindo

Commune de Makokou :

1er arrondissement, 1er siège :

Candidat retenu : Guy-Roger EKAZAMA Suppléant : Alain FOMBENA



2e arrondissement, 2e siège :

Candidat retenu : Donatien AFATOUGHE Suppléant : Jean D BILOGHE BIVOUE



Département de l’Ivindo :

Canton Liboumba et le district de Batouala, 1er siège :

Candidat retenu : Jennyfer Mélodie SAMBAT Suppléant : BANGANI MANGDBOUET



Canton Ivindo, 2e siège :

Candidat retenu : Germain BIAHODJOW Suppléant : Siane DJEMA



Cantons Aboye et le canton Mouniandzi, 3e siège :

Candidat retenu : Valentine Virginie BECKDPA Suppléant : Léon OMBOUKA



Département de la Zadié :

Cantons Bengoué et Sassamongo, et les quartiers de la commune de Mékambo, 1er siège :

Candidat retenu : Marie Nadège EDJEBADI épouse BOULINGUI Suppléant : Guy-Serge AHOUNANDOMA



Canton Loué et les quartiers de la commune de Mékambo, 2e siège :

Candidat retenu : Fiace MPAKO NGOMA Suppléant : MAMBILI EKOYAME S.



Canton Djouah et les quartiers de la commune de Mékambo, 3e siège :

Candidat retenu : Gérard MEGUILE Suppléant : Sylvie MATOMAME



Département de la Lope :

Commune de Booué et les cantons Leledi et Offoué-Aval, 1er siège :

Candidat retenu : David-Philippe TONANGOYE Suppléant : Médard Robleze NOBAYI



Cantons Nké et Fieng-Okano, 2ème siège :

Candidat retenu : Richard MAMAKA Suppléant : Albert MINKO BENGANG



Département de la Mvoung :

Rive droite de la commune d’Ovan et le canton Beleme, 1er siège :

Candidat retenu : Didier BIBOUBE-BI-MBA Suppléant : Paul-Marie OTSAGHE EYEGHE



Rive gauche de la commune d’Ovan et le canton Dzoué, 2e siège :

Candidat retenu : Marie Paulette Parfaite AMOUYEME OLLAME Suppléant : Samuel Jimmy NYINSOYENDONG



Province de l’Ogooué-Lolo

Commune de Koula-Moutou :

1er arrondissement, siège unique :

Candidat retenu : Jean Hilarion LANCA Suppléant : Jonathan BIBAIS



2e arrondissement, Siège unique :

Candidat retenu : Eric Danny MOUELET Suppléant : Sylvia Fideline DIKAYI BOUDIANGA épouse EKOGA



Département de la Lolo-Bouenguidi :

Canton Lolo-Wagna, 1er siège :

Candidat retenu : Lambert MOUVINDE MILLOT Suppléant : Achille KOY BAYALI



Canton Bouénguidi-Moualo et le district de Popa, 2ème siège :

Candidat retenu : Michelley Silvère NGOUANDA Suppléant : Firmine BANGADADI



Canton Basse-Lombo, 3e Siège :

Candidat retenu : Armande LONGO ép. MOULENGUI Suppléant : Germain LIVINDA



Département de Mulundu :

Commune de Lastoursville et le canton Poungui, 1er siège :

Candidat retenu : Brice Constant PAILLAT Suppléant : Ghislain Clovis DOUMI MOUNGOUNDOU



Canton Lèyou dans le district de Matsatsa, 2ème siège :

Candidat retenu : Fabien MAROMBO Suppléant : Laure Léandre BALONGA



Canton Ogooué-Amont et le canton Lassio-Sébé dans le district de Ndangui, 3ème siège :

Candidat retenu : Huguette TSONO Suppléant : Brice Jonas MAGNAGNA



Canton Ogooué-Aval, 4ème siège :

Candidat retenu : Joseph Séverin KOUMOU NGOUBY Suppléant : Nadège KOMBA



Département de la Lombo-Bouenguidi :

Commune de Pana et le canton Haute-Lombo, 1er siège :

Candidat retenu : Armel BOUBINDJI NZOBABA Suppléant : Aubin TONDA



Canton Haute-Bouénguidi et le district de Dienga, 2ème siège :

Candidat retenu : Wilfried Jimmy MOUKOUMI Suppléant : Gabin MIYOGHO NZOMA



Département de l’Offoué-Onoye :

Commune d’Iboundji et les cantons Offoué et Onoye, Siège unique : Candidat retenu : Jean Bosco MBAGOU Suppléant : Alban Cosmis MOUKOULI



Province de l’Ogooué-Maritime

Commune de Port-Gentil :

1er arrondissement, 1er Siège :

Candidat retenu : Marie Stéphanie INGUIESSI Suppléant : Emery PENDI



2e arrondissement, 2e siège :

Candidat retenu : Patrick BARBERA ISAAC Suppléant : Davy FOUTOU ZAMBA



3e arrondissement, 3e Siège :

Candidat retenu : Albert-Richard ROYEMBO Suppléant : Noeline MBOUMBA MBOUMBA épouse KOUMBA



4e arrondissement, 4e Siège :

Candidat retenu : Jean-de-Dieu NZIGOU Suppléant : Anouchka Linda Véronique TITOINE



Département de Bendje :

Canton Océan et le canton Ozouri, 1er siège :

Candidat retenu : Raphaël PEKOUE Suppléant : Belinda ESSONGUE NGWEVIKA



Canton Ogooué dans le district de Mpaga, 2ème siège :

Candidat retenu : Stéphane ALIWA MBA Suppléant : Jean-de-Dieu REBOUKA



Canton Lac-Anengué dans le district de Mpaga, 3ème siège :

Candidat retenu : Charles GUIGUI Suppléant : Idriss INDJELE RENDO



Département d’Etimboüe :

Commune d’Omboué et le canton Lagune Nkomi, 1er siège :

Candidat retenu : Regis Michel ONANGA NDIAYE Suppléant : Milaire MOUMBEKI



Canton Lagune Ngowé, 2ème siège :

Candidat retenu : Maxime DOUGANDAGA Suppléant : Franck ROCKEROZIZA



Canton Rembo-Nkomi dans le district de Ndougou, 3ème siège :

Candidat retenu : Angélina DITOMBIS Suppléant : Landry TCHANDI RETENO



Département de Ndougou :

Commune de Gamba, 1er siège :

Candidat retenu : Odette POLO épse PANDZOU Suppléant : Sydelmane Doldin NGOMA



Cantons Lagune-Ndougou et Rembo-Bongo, 2ème siège :

Candidat retenu : Rodolphe MBOUMBA Suppléant : Jean-Paul MBANDZA NDELO



Canton Basse-Nganga, 3ème siège :

Candidat retenu : Eddy MOUBAMOU MOUNANGA BOUNDA Suppléant : Landry IKOUALI IKOUALI



Province du Woleu-Ntem

Commune d’Oyem :

1er arrondissement, 1er Siège :

Candidat retenu : Sosthène NGUEMA NGUEMA Suppléant : Jael Le beau MEBALE M’ELLA



2e arrondissement, 2e siège :

Candidat retenu : Kevin Eric EDZANG NDONG Suppléant : Caroline MIMBOUI NGUEMA



Département du Woleu :

Canton Bissok, 1er siège :

Candidat retenu : Saïd AKOUME ZOGHO Suppléant : Bertille ZANG NGUEMA



Canton Ellelem, 2ème siège :

Candidat retenu : Germain EBOLO Suppléant : Reine NZOUGOU ALLOGO



Canton Kyè, 3ème siège :

Candidat retenu : Gervais NDONG OBIANG Suppléant : Vinny-Vincent MESSE ABESSOLO



Canton Nyè dans le district d’Akam-Essatouck, 4ème siège :

Candidat retenu : Jean Anicet ENGO LINGOMBE Suppléant : Eugenie Nadine MENGUE BEKUI



Canton Woleu, 5ème siège :

Candidat retenu : Sandrine NGUEMEBE ENDAMNE Suppléant : François ELLA MBA



Département du Ntem :

Commune de Bitam, 1er siège :

Candidat retenu : Cedric Davy ONDO ABESSOLO Suppléant : Clémence NGUI OWONO épouse MBA OBAME



Ntem I et le canton Mvézé dans le district de Meyo-Kyè, 2ème siège :

Candidat retenu : Elie Colin AKUE Suppléant : Annie MFONO ASSEKO



Cantons Ekorété et Ntem II dans le district de Bikondom, 3ème siège :

Candidat retenu : Adèle Sylène BINDANG ONDZIGUI Suppléant : Rudy Nelly MINKO MI NDONG



Canton Koum, Kess et Mboa’a, 4ème siège :

Candidat retenu : Maurice NTOSSUI ALLOGO Suppléant : Léonard NGUEMA ENGOANG



Département du Haut-Ntem :

Commune de Minvoul, le canton Nord et l’ensemble des villages du canton Sossôlo Ntem, 1er siège :

Candidat retenu : Alexis NNANG-NTSAME Suppléant : Jean-Claude NDONG EBALE



Canton Sossôlo Ntem et le canton Sud dans le district de Bolossoville, 2ème siège :

Candidat retenu : Eric ESSONO MEZUI Suppléant : Genifer NYANGONE BENGUE



Département de l’Okano :

Commune de Mitzic, 1er siège :

Candidat retenu : Constant BEKALE BE NZE Suppléant : Anicet MEGNE ME NDONG



Cantons Lalara et Okala, 2ème siège :

Candidat retenu : Pascal EVA NZE Suppléant : Nina Flore OYE NDONG



Canton Doum et le canton Doumandzou dans le district de Sam, 3ème siège :

Candidat retenu : Joséphine OKOME MBA ép OBIANG NDONG Suppléant : Jean de La Croix ABESSOLO METOU



Département du Haut-Como :

Commune de Medouneu et le canton Como-Abanga, 1er siège :

Candidat retenu : Lubin NTOUTOUME Suppléant : Salomond MVEME MEYO



Canton Mbel, 2ème siège :

Candidat retenu : Jules NGUEMA ESSONE Suppléant : Ruffin NGUEMA NDONG



Diaspora

ZONE AFRIQUE :

Siège unique : Candidat retenu : Fychou Channelle KASSA MOUSSAVOU Suppléant : OBELE NDONG



RESTE DU MONDE :

Siège unique : Candidat retenu : Rostand Michael ENGONGA ELLA Suppléant : Leaticia MAPAGA



Élections Locales

Province de l’Estuaire

Commune de Libreville :

1er Arrondissement : Emmanuel Berre

2e Arrondissement : Aurélien Ntoutoume

3e Arrondissement : Edwige Pulchérie Andem Obam

4e Arrondissement : Pierre Severin Ndong Ekomie

5e Arrondissement : Arsène Nkoghe Nze

6e Arrondissement : Daniel Nkoulou Abessolo

Commune d’Akanda :

1er Arrondissement : Charles Imounga-Orezans

2e Arrondissement : Simon Pascal Ogowe Siffon

Commune d’Owendo :

1er Arrondissement : Patrice Arnaud Sandri Nombo

2e Arrondissement : Samuel Agnossi Okouoni

Commune de Ntoum :

1er Arrondissement : Eric Aboghe Nzet

2e Arrondissement : Marie L. Priotais Renamy Obiang

3e Arrondissement : Anicet Mombo Brice

Département KOMO MONDAH : Bertrand Nnang Engue

Département KOMO OCÉAN : Jean Jacques Ndong Erouaghe

Commune de Ndzomoé : Prosper Oyouma

Département du KOMO-KANGO : Jean Eyene Bekale

Commune de KANGO : Jacques Minko Mi Angoue

Département de la NOYA : Alexandre Mba Essone

Commune de Cocobeach : Jean Hilaire Obame Eyeng

Province du Haut-Ogooué

Commune de Franceville :

1er arrondissement : Jeanne Lando

2e arrondissement : Justin Ndoudangoye

3e arrondissement : Elodie Diane Fduefoue Sandjoh

4e arrondissement : Loic Ovouna Ahmed

Département de la MPASSA : Didance Oyabi Tindjodh

Département de la LEBOMBI-LEYOU : Marc Lewis Massouma Kouka

Commune de Mounana : Cedric Emerick Makatongo

Commune de Moanda :

1er arrondissement : Colbert Lebomo Arnaulo

2e arrondissement : Chriss Ndongo Souaga

Département de LEKOKO : Antoine Liyogho

Commune de Bakoumba : Juste Rock Atana N’Daly

Département de la LECONI-LEKORI : Guy Abdu Razzaq Kambogo

Commune d’Akiéni : Fridolin Onguinda

Département DES PLATEAUX : Astride Possot Ntsouna Mbiempala

Commune de Léconi : Florent Apapa

Département de la SEBE-BRIKOLO : Francis Agnouga

Commune d’Okondja : Gael Okenkali

Département de la DJOUORI-AGNILI : Marcia Lefandi Laurette

Commune de Bongoville : Saturnin Douma Kamboulou

Département de la DJOUÉ : Platini Assari De Ndouna

Commune d’Onga : Oumar M’Voud Roberson

Département de la LEKABI-LEWOLO : Dieudonne Lewamouho Obissa

Commune de Ngouoni : Ismael Gnamalengougou

Département de L’OGOOUÉ-LETILI : Sébastien Mawoungha

Commune de Boumango : Presley Willy Outou Mbani

Département de la BAYI-BRIKOLO : Dechanel Ayebe Mickala Ernaud

Commune d’Aboumi : Gilbert Lildbo

Province du Moyen-Ogooué

Commune de Lambaréné :

1er arrondissement : Sidonie Madeleine Revangue

2e arrondissement : Boukila Mondjo

Département OGOOUE ET LACS : Pierre Kessany

Département de L’ABANGA-BIGNE : Pamphile Regis Emane

Commune de Ndjolé : Daltry N’Nang Eko

Province de la Ngounié

Commune de Mouila :

1er arrondissement : Maurice Mabiala Serge

2e arrondissement : Juldas Mbadinga Armand

Département de la DOUYA-ONOYE : Moïse Samouana

Département de la DOLA : Jeannot Kassa Mouele

Commune de NDENDE : Lloyd Mays Mouissi

Département de la LOUETSI-WANO : Bernard Mougnala

Commune de LEBAMBA : Athy Massala Herv

Département de BOUMI-LOUETSI : Alphonse Mounanga

Commune de Mbigou : Valentin Biboutou

Département de L’OGOULOU : Justin Ferdinand Boungjanga

Commune de Mimongo : Cyrille Severin Byssiengou

Département de NDOLOU : Shirley Babika Emile

Commune de Mandji : Issa Boussamba Mala

Département de TSAMBA-MAGOTSI : Giscard Ndomina Mabendi

Commune de Fougamou : Claude Dieudonne Dibady-Mayila

Département de la LOUETSI-BIBAKA : Doliver Frank Mondjo

Commune de Malinga : Jean Paulin Mavoulou

Département de la MOUGALABA : Pie Missamou Makanga

Commune de Guletso : Justin Boussougou

Province de la Nyanga

Commune de Tchibanga :

1er arrondissement : Alain Mounguengui Pierre

2ème arrondissement : Pierre Boussoungou

Département de MOUGOUTSI : Fidèle Kdumba Jean

Département de la DOUIGNY : Daria Walyce Massounga Doukaga

Commune de Moabi : Thiernaud Bouassa Mayombo

Département de la BASSE-BANIO : Paul Kdumba Zaou

Commune de Magumba : Zora Kassa Epouse Nzigou

Département de la HAUTE-BANIO : Eric Ngabou

Commune de Ndindi : Paul Makanga Koumba

Département de la DOUTSILA : Joel Kdumba Mavegha

Commune de Mabanda : Guy-Patrick Mboumba Mihindou

Département de MONGO : Claude Moundounga

Commune de Moulengui-Binza : Alexandrine Matamba

Province de l’Ogooué-Ivindo

Commune de Makokou :

1er arrondissement : Gerard Roland Etoua Doukara

2e arrondissement : Simplice Nteme

Département de L’IVINDO : Flavien Enongoue

Département de LA ZADIÉ : Christian Waza Georges

Commune de MEKAMBO : Franck Atabi Bokamba

Département de LA LOPE : Patrick Ndong

Commune de Booué : Epifane Mindoumou

Département de LA MVOUNG : François Claude Nkoulaveng

Commune d’Ovan : Alain Bilong

Province de l’Ogooué-Lolo

Commune de Koula-Moutou :

1er arrondissement : Jeremie Mikombo

2e arrondissement : Constant Ondo Mba

Département de la LOLO-BOUENGUIDI : Dominique Diome

Département de MULUNDU : Christelle Nadia Koye

Commune de Lastoursville : Ronny Axel Litona Boubeya

Département de la LOMBO-BOUENGUIDI : Raissa Nana Epse Ghogho

Commune de Pona : Barnabe Pondi

Département de L’OFFOUÉ-ONOYE : Guy Noel Nguieno Dominique

Commune d’Iboundji : Mark Doumba

Province de l’Ogooué-Maritime

Commune de Port-Gentil :

1er arrondissement : Ngrid Leyoubou

2e arrondissement : Boubacar Mayaki Ngouwa Guingo

3e arrondissement : Isabelle Essonghe

4e arrondissement : Virginie Epouse Eteno Wora

Département de BENDJE : Lucie Akendengue Daker

Département D’ETIMBOUE : Georges Mpaga

Commune d’OMBOUE : Edgard Yaya Soumbounou

Département de NDOUGOU : Edouard Digalou

Commune de Gamba : Claudine Ep. Dipima Mouyama

Province du Woleu-Ntem

Commune d’Oyem :

1er arrondissement : Serge Ovono Edou

2e arrondissement : Chen Mezui M’Obiang

Département du WOLEU : Marc Ona Essangui

Département du NTEM : Médard Mengue Bidzo

Commune de Bitam : Jules Mbele Assend

Département du HAUT NTEM : Olivier Mebiame Assame

Commune de Minvoul : Franck Paulin Mbeme Otsaga

Département de L’OKANO : Armelle Ornela Ntsame Ntoutoume

Commune de Mitzic : Eliot Befame

Département du HAUT COMO : Alain Ndoutoume Ella

Commune de Medouneu : François Ntoutoume Sima