Législatives et locales 2025 : Quels sont les candidats investis par l’UDB d’Oligui Nguema ?
Ce dimanche 3 août, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, a dévoilé ses candidats aux élections législatives et locales des 27 septembre et 11 octobre. Au total, 143 candidats sont investis pour les législatives, et 122 listes seront engagées pour les locales, dans l’espoir de grappiller un maximum de suffrages. Parmi les prétendants, on retrouve quelques transfuges de l’ancien parti au pouvoir, ainsi que plusieurs figures politiques ayant rallié, ces derniers mois, le camp présidentiel.
Voici l’intégralité de ces candidatures :
Élections Législatives
Province de l’Estuaire
Commune de Libreville
1er Arrondissement, 1er Siège :
- Candidat retenu : Chantal MYBOTO Épouse GONDJOUT
- Suppléant : Jules Sylvain ENDAMNE
1er Arrondissement, 2e Siège :
- Candidat retenu : Alban Stéphane OSSINGA ONANGA
- Suppléant : Firmin OLLO OBIANG
2e Arrondissement, 1er Siège :
- Candidat retenu : Aurélien NTOUTOUME
- Suppléant : Jean MINTTO’D ASSEKO
2e Arrondissement, 2e Siège :
- Candidat retenu : Radegonde MBA Épouse DJENNO
- Suppléant : Théophile KENAKE
3e Arrondissement, 1er Siège :
- Candidat retenu : Elol NZONDO
- Suppléant : Melvin Vincent GONDJOUT INDJENDJET
3e Arrondissement, 2e Siège :
- Candidat retenu : Justin B. MBAGANGOYE
- Suppléant : Joséphine MAGANGA NFOUANGA
4e Arrondissement, 1er Siège :
- Candidat retenu : Arsène Geoffroy IBADIAHYA
- Suppléant : MORVAN TENENE
4e Arrondissement, 2e Siège :
- Candidat retenu : Lin Amable Aurélien MEYEKET
- Suppléant : Chantal GNADANG MENDOME Épouse OKENGUE OTAMBO
5e Arrondissement, 1er Siège :
- Candidat retenu : Edouard NZIENGUI NZIENGUI
- Suppléant : Nicha Yvette BOTIANGA MANDO Epouse MAROUMBETSI
5e Arrondissement, 2e Siège :
- Candidat retenu : Paul NGOME AYONG
- Suppléant : Gypsie Berth BOUANGA
6e Arrondissement, 1er Siège :
- Candidat retenu : Julien Florent ASSOUMOU AKUE
- Suppléant : Béranger BISSOLO MBEMBO
6e Arrondissement, 2e Siège :
- Candidat retenu : Wilfried Ghislain ISSIEMSI
- Suppléant : Paulin Joachim OBIANO NKOGHE
Commune d’Akanda
1er Arrondissement, 1er Siège :
- Candidat retenu : Luc ONDIAS SOUNA
- Suppléant : MBADINGA Épouse KOMBLA KOMBILA
2e Arrondissement, 2e Siège :
- Candidat retenu : Pascal Franck NZE NDDNG NZE
- Suppléant : Zita Armelle MISSIMO
Commune d’Owendo
1er Arrondissement, 1er Siège :
- Candidat retenu : Christian Noel OKENGUE
- Suppléant : Coralie MOUELE EVA
2e Arrondissement, 2e Siège :
- Candidat retenu : Hugues Régis MAYOMBOT
- Suppléant : Yance Bettina ALLOGHO
Commune de Ntoum
1er Arrondissement, 1er Siège :
- Candidat retenu : Zéphirine ETOTOWA NTUTUME
- Suppléant : Jean Benoît MAKOUNDI
2e Arrondissement, 2e Siège :
- Candidat retenu : Alfred NZIENGUI
- Suppléant : Justin ESSONO ONDO
3e Arrondissement, 3e Siège :
- Candidat retenu : Jeannette NGUEMA OBOURE Née OKOME
- Suppléant : Marie Francisca MOUTSINGA
Département du Komo-Mondah
- Cantons Komo-Ntoum et Moei, Siège unique :
- Candidat retenu : Albert OLONG NDDNG
- Suppléant : Thierry NZE AFANGABELE
Département du Komo-Océan
- Commune de Ndzomoé et les cantons Océan Ngongoué et Remboué-Ngonghué, Siège unique :
- Candidat retenu : Huguette ABODO YOMBIYENI
- Suppléant : Alain Franck OBAME ENGONE
Département de Komo-Kango
Kango et canton Komo, 1er siège :
- Candidat retenu : Laurence MENGUE-ME NZOGHE Epouse NDONG
- Suppléant : Alain Christian KOUMBA
Canton Bokoué, 2ème siège :
- Candidat retenu : Pierre NZENGUET MOUELE
- Suppléant : Mireille ANGUE MINTSA Epouse EYELE
Canton Engong, 3ème siège :
- Candidat retenu : Narcisse OBIANG ONDO
- Suppléant : Gabriel NGOME NKOGHE
Département de la Noya
Commune de Cocobeach, 1er siège :
-
- Candidat retenu : Edwige OSSEMANE NDONG Epse NZE
- Suppléant : Séraphin Crépin BEKALE OBAME
Cantons Océan-Mondah et Muni-Noya, 2ème siège :
-
- Candidat retenu : Charles Henri GEY
- Suppléant : Sévérin EMANE MBA
Province du Haut-Ogooué
Département de la Mpassa
Commune de Franceville :
- 1er arrondissement, 1er siège :
- Candidat retenu : Edgard Prospère MALIBALA
- Suppléant : Edwige NTSAGA
- 2e arrondissement, 2e siège :
- Candidat retenu : Justine Judith LEKOGO
- Suppléant : Jean Francis Edouard EKIBA
- 3e arrondissement, 3e Siège :
- Candidat retenu : Alain LENGOUORI
- Suppléant : Max Yannick SENDZE
- 4e arrondissement, 4e Siège :
- Candidat retenu : Lée Béatrice NZOGHO épse BOUSSOUGOU MAPANGOU
- Suppléant : Wiffried BINGA MOUKAHA
- 1er arrondissement, 1er siège :
Canton Ndjoumou et les cantons Lékabi-Lékoni et Mvouna-Lékabi, 1er siège :
- Candidat retenu : Bienvenue ACKEYI ESSOSSO épouse MOUELY
- Suppléant : Christian Maurice OKOUMBA
Canton Kassa, 2e siège :
- Candidat retenu : Jean Sylvain MANDZA
- Suppléant : Elisabeth Djelda MBOU MIHINDOU
Département de la Lebombi-Leyou
- Commune de Mounana et le canton Lékédi-Léyou, siège unique :
- Candidat retenu : Rodrigue BOKOKO
- Suppléant : Pulchérie AMPEDI
Commune de Moanda :
-
- Candidat retenu : Bertrand Rubens MATTEYA
- Suppléant : Jean LEMEMANGOYE MAHANA
2e arrondissement, 2e Siège :
- Candidat retenu : Alexandre Gilbert AWASSI
- Suppléant : Rudy Fallonne YOUBI
Département de Lekoko :
- Commune de Bakoumba et les cantons Miagassa et Lébombi, siège unique :
- Candidat retenu : Mesmin Boris NGABIKOUMOU WADA
- Suppléant : Jonas MANGOUBOU BOUMANGA
Département de Lekoni-Lekori :
Commune d’Akiéni, 1er Siège :
- Candidat retenu : Thierry OYANIGUI
- Suppléant : Nénon Tatiana YOMIYI
Canton Léssimi, le regroupement des villages Osa’Kama, 2ème siège :
- Candidat retenu : Rodrigue OBILIGA
- Suppléant : Paterne LEKAMBA
Cantons Lébégi et Limí, 3ème siège :
- Candidat retenu : Lauerick Klaus OLERI
- Suppléant : Agmeri Duhamel OSSOUGU LEKOUYI
Département des Plateaux :
Commune de Léconi et le canton Djouya, 1er siège :
- Candidat retenu : Arsène ONFOUA
- Suppléant : Jeanne NGOUMA
Cantons Louri et Djouélé-Laboumi, 2ème siège :
- Candidat retenu : Daisy AKINIKOUSSOU
- Suppléant : EMERY AMINDZA
Département de la Sebe-Brikolo :
Commune d’Okondja, 1er siège :
- Candidat retenu : Brigitte ONKANOWA
- Suppléant : Claude Béranger NZIET ELLA
Canton Mouniandzi et le canton Opoungo-Abolo dans le district de Lékori, 2ème siège :
- Candidat retenu : Jean Claver LENDOYE
- Suppléant : Nestor APILI
Cantons Lekala, Louami-Lelama et Sébé-Louri, 3ème siège :
- Candidat retenu : Max Samuel OBOUMADJOGO
- Suppléant : Stéphanie ALANDJI ASSALE épouse KEKE
Département de la Djouori-Agnili :
- Commune de Bongoville et les cantons Lékéyé et Kayié, Siège unique :
- Candidat retenu : Sandria Armelle DOUMALEWA épouse YEMBI YEMBI
- Suppléant : Roni KAWOUMA
Département de la Djoué :
- Commune d’Onga et les cantons Ngayi et Mpani, Siège unique :
- Candidat retenu : Dorland Chancely OLENGUE
- Suppléant : Ismaël OKOGO MPIGA
Département de Lekabi-Lewolo :
- Commune de Ngouoni et les cantons Ngoua, Ekoula et Enkoro, Siège unique :
- Candidat retenu : Georges TIGALEKOU
- Suppléant : Adrienne ONDOUNDA
Département de l’Ogooué-Letili :
- Commune de Boumango et les cantons Loula et Malundu, siège unique :
- Candidat retenu : Cherish Scarlet PINDJI MOUPASSI
- Suppléant : Jean Baptiste BABINI
Département de Bayi-Brikolo :
- Commune d’Aboumi et les cantons Bayi et Kolo, Siège unique :
- Candidat retenu : Hervé Davy LETSINA OYOUMI
- Suppléant : Aubin Gildas TSEMBENGOYE
Province du Moyen-Ogooué
Commune de Lambaréné :
1er arrondissement, 1er siège :
- Candidat retenu : Paul-Marie GONDJOUT
- Suppléant : José Walter FOULA
2e arrondissement, 2e Siège :
- Candidat retenu : Séraphin AKURE DAVAIN
- Suppléant : Virgie MOUSSAVOU BOUBEZE
Département de l’Ogooué et Lacs :
Cantons Lac du Nord et Ogooué-Mbiné, 1er Siège :
- Candidat retenu : NGOMA MADOUNGOU
- Suppléant : Marilou OSSAWA
Canton Lacs Sud dans le district d’Aschouka, 2ème siège :
- Candidat retenu : Albert NGOUA HOGREL
- Suppléant : Célestine EYEGHE OZOBE
Canton Ogooué-Aval dans le district d’Aschouka, 3e siège :
- Candidat retenu : Nadine Murielle OGOULA Epse OBIANG
- Suppléant : Jean Fidèle EMBOOMBA AGUEMINYA
Cantons Ogooué-Ngounié et Ogooué Amont, 4ème siège :
- Candidat retenu : Rolph MAVITSI NZIENGUI
- Suppléant : Roseline SADIMBELAYE
Canton Route-Fougamou (Biweni-Diala), 5ème siège :
- Candidat retenu : Judicaël Hermann NDO EBAMBA
- Suppléant : Hersy - Stephane MAMBOUNDOU
Département de l’Abanga-Bigné :
Commune de Ndjolé, 1er siège :
- Candidat retenu : Yannick Michaël MEFANE
- Suppléant : Eric LANGA
Cantons Ebel-Menguegne et Bifoun-Weliga, 2ème siège :
- Candidat retenu : Marthe Chantal ANGUE MBA
- Suppléant : Sébastien Brice DINDZAMBOU NZAMBA
Canton Samkita et le canton Ebel-Alembé, 3e siège :
- Candidat retenu : Jean Barthélemy OBAME EMVOSHA
- Suppléant : Kevin Arthur BANAKADIE
Province de la Ngounié
Commune de Mouila :
1er arrondissement, 1er siège :
- Candidat retenu : Marcelle IBINGA épouse ITSITSA
- Suppléant : Pierre Didace BOUKA
2e arrondissement, 2e siège :
- Candidat retenu : Jean Honoré TENDELE
- Suppléant : Léa MOUBOUAYI
Département de la Douya-Onoye :
Canton Dikoka, 1er siège :
- Candidat retenu : Yvon Patrick NDINGA
- Suppléant : Adèle DIDJOUMA
Canton Dibadi, 2e siège :
- Candidat retenu : Hervé MOGOULA ROBACKY
- Suppléant : Alain Yves KOMBELA
Canton Ngounié-Centre, 3e siège :
- Candidat retenu : Cyr BIGOUNDOU MIKALA
- Suppléant : Suzanne BISSOUKA
Département de la Dola :
- Ndendé et cantons Dola-Nord et Dola-Sud, Siège unique :
- Candidat retenu : Mays MOUISSI
- Suppléant : Olivia Prisque NONGOU MOUNDOUNGA
Département de la Louetsi-Wano :
- Lébamba et cantons Wano-Biroundou et la Louetsi-Soungou, Siège unique :
- Candidat retenu : Jean Lambert IOODO
- Suppléant : Guy F. NZENGUE NDONGO
Département de Boumi-Louétsi :
-
- Candidat retenu : Cyrlaque MOUKOUNDZI
- Suppléant : Mireille BANGABALEMBE
Cantons Wano-Ivindzi et Basse-Louétsi, 2ème siège :
- Candidat retenu : Adrien MOUNGOUNGOU
- Suppléant : Edmond NGOLOU
Cantons Douai et Bagando-Ngounié, 3e siège :
- Candidat retenu : Saint-Agmar Lge BUKWANGUI
- Suppléant : Diane Valérie NYANGUI MOMBO épouse BOUNDZANGA
Département de l’Ogoulou :
-
- Candidat retenu : Pacôme Modeste IDYATHA NGUIMBI
- Suppléant : Pamela MOUBOUASSI
Cantons Ogoulou-Onoye et Dibwa et Omba dans le district d’Etéké, 2e siège :
- Candidat retenu : Fabrice Désiré MONDENOET A KOGHE
- Suppléant : Rodrigue NDJONDO GNOVO
Département de Ndolou :
Mandji et cantons Peny et Koumou, 1er siège :
- Candidat retenu : Maryse Mariam MATSANGA MAYILA
- Suppléant : Jaëlle NZANGUILA
Cantons Doubanga et Dourembou, 2e siège :
- Candidat retenu : Thierry Martial MOUBOKOUNOU
- Suppléant : KOMBILA SABIYUNDA
Département de Tsamba-Magotsi :
Fougamou et cantons Banda et Tandou, 1er siège :
- Candidat retenu : Virginie BAKISSI PEMBA
- Suppléant : Nelia Sylvie MAROUNDOU
Cantons Sindara et Dibwa et Oumba dans le district d’Ikobey, 2e siège :
- Candidat retenu : Jean-de-Dieu OKABA
- Suppléant : Marie Blanche MIANGA
Département de la Louetsi-Bibaka :
- Malinga et cantons Haute Bibaka et Haute Louetsi, Siège unique :
- Candidat retenu : Anthony Brice LEBOUENGHE
- Suppléant : Sophie Christelle MAQUESSI
Département de la Mougalaba :
- Guietsou et cantons Basse Mougalaba et Haute Mougalaba, siège unique :
- Candidat retenu : Roland MATSIENGUI
- Suppléant : Elka MOUSSOUNDA
Province de la Nyanga
Commune de Tchibanga :
1er arrondissement, 1er siège :
- Candidat retenu : Jean Pierre DOUKAGA KASSA
- Suppléant : Guy Roger KOMBILA MOUNDOUNGA
2ème arrondissement, 2e siège :
- Candidat retenu : Ulrich MANFOUMBI MANFOUMBI
- Suppléant : Upsonne BOUASSA KAUMBA
Département de Mougoutsi :
Canton Dousségoussou, 1er siège :
- Candidat retenu : Christianne NZIENGUI
- Suppléant : Djony Loris NZIENGUI NZIENGUI
Cantons Mougalaba-Douvoungou et Pougou Moussambou dans le district de Moukalaba, 2ème siège :
- Candidat retenu : Béni NGOUA MBINA
- Suppléant : Ostin Loic MBOUMBA
Département de la Douigny :
Moabi et cantons Doubandji et Douami-Mouembi, 1er siège :
- Candidat retenu : Carl MIHINDOU-MI-NZAMB
- Suppléant : Sabou MOUNDOUBE KOUDJEDJI
Canton Migamba-Yara dans le district de Mourindi, 2ème siège :
- Candidat retenu : Jean MBADINGA MBADINGA
- Suppléant : Hardy Junior GUITSOUKIGA
Département de la Basse-Banio :
Commune de Mayumba, siège unique :
- Candidat retenu : Zenaba Chaning GNINGA
- Suppléant : Frateli Martial FOUTY
Cantons Loubetsi-Doumvou, Mayombe et Mouwambi, siège unique :
- Candidat retenu : Tatiana Mireille BOUYOU
- Suppléant : Léandre Steedy PAMBOU PAMBOU
Département de la Haute-Banio :
- Commune de Ndindi et les cantons Lagune et Louzibi, siège unique :
- Candidat retenu : Louis Antoine MAKOSSO
- Suppléant : Ange Fortunet PAMBOU
Département de la Doutsila :
- Commune de Mabanda et les cantons Haute-Dola et Haute Ngongo, siège unique :
- Candidat retenu : Charles Edgar MOMBO
- Suppléant : Victorine MAGANGA MIHINDOU
Département de Moulengui-Binza :
- Commune de Moulengui-Binza et les cantons Voungou et Douki, siège unique :
- Candidat retenu : Amour Claudel MAKELA
- Suppléant : Georges BOUNDAMIHINDOU
Province de l’Ogooué-Ivindo
Commune de Makokou :
1er arrondissement, 1er siège :
- Candidat retenu : Guy-Roger EKAZAMA
- Suppléant : Alain FOMBENA
2e arrondissement, 2e siège :
- Candidat retenu : Donatien AFATOUGHE
- Suppléant : Jean D BILOGHE BIVOUE
Département de l’Ivindo :
Canton Liboumba et le district de Batouala, 1er siège :
- Candidat retenu : Jennyfer Mélodie SAMBAT
- Suppléant : BANGANI MANGDBOUET
Canton Ivindo, 2e siège :
- Candidat retenu : Germain BIAHODJOW
- Suppléant : Siane DJEMA
Cantons Aboye et le canton Mouniandzi, 3e siège :
- Candidat retenu : Valentine Virginie BECKDPA
- Suppléant : Léon OMBOUKA
Département de la Zadié :
Cantons Bengoué et Sassamongo, et les quartiers de la commune de Mékambo, 1er siège :
- Candidat retenu : Marie Nadège EDJEBADI épouse BOULINGUI
- Suppléant : Guy-Serge AHOUNANDOMA
Canton Loué et les quartiers de la commune de Mékambo, 2e siège :
- Candidat retenu : Fiace MPAKO NGOMA
- Suppléant : MAMBILI EKOYAME S.
Canton Djouah et les quartiers de la commune de Mékambo, 3e siège :
- Candidat retenu : Gérard MEGUILE
- Suppléant : Sylvie MATOMAME
Département de la Lope :
Commune de Booué et les cantons Leledi et Offoué-Aval, 1er siège :
- Candidat retenu : David-Philippe TONANGOYE
- Suppléant : Médard Robleze NOBAYI
Cantons Nké et Fieng-Okano, 2ème siège :
- Candidat retenu : Richard MAMAKA
- Suppléant : Albert MINKO BENGANG
Département de la Mvoung :
Rive droite de la commune d’Ovan et le canton Beleme, 1er siège :
- Candidat retenu : Didier BIBOUBE-BI-MBA
- Suppléant : Paul-Marie OTSAGHE EYEGHE
Rive gauche de la commune d’Ovan et le canton Dzoué, 2e siège :
- Candidat retenu : Marie Paulette Parfaite AMOUYEME OLLAME
- Suppléant : Samuel Jimmy NYINSOYENDONG
Province de l’Ogooué-Lolo
Commune de Koula-Moutou :
1er arrondissement, siège unique :
- Candidat retenu : Jean Hilarion LANCA
- Suppléant : Jonathan BIBAIS
2e arrondissement, Siège unique :
- Candidat retenu : Eric Danny MOUELET
- Suppléant : Sylvia Fideline DIKAYI BOUDIANGA épouse EKOGA
Département de la Lolo-Bouenguidi :
Canton Lolo-Wagna, 1er siège :
- Candidat retenu : Lambert MOUVINDE MILLOT
- Suppléant : Achille KOY BAYALI
Canton Bouénguidi-Moualo et le district de Popa, 2ème siège :
- Candidat retenu : Michelley Silvère NGOUANDA
- Suppléant : Firmine BANGADADI
Canton Basse-Lombo, 3e Siège :
- Candidat retenu : Armande LONGO ép. MOULENGUI
- Suppléant : Germain LIVINDA
Département de Mulundu :
Commune de Lastoursville et le canton Poungui, 1er siège :
- Candidat retenu : Brice Constant PAILLAT
- Suppléant : Ghislain Clovis DOUMI MOUNGOUNDOU
Canton Lèyou dans le district de Matsatsa, 2ème siège :
- Candidat retenu : Fabien MAROMBO
- Suppléant : Laure Léandre BALONGA
Canton Ogooué-Amont et le canton Lassio-Sébé dans le district de Ndangui, 3ème siège :
- Candidat retenu : Huguette TSONO
- Suppléant : Brice Jonas MAGNAGNA
Canton Ogooué-Aval, 4ème siège :
- Candidat retenu : Joseph Séverin KOUMOU NGOUBY
- Suppléant : Nadège KOMBA
Département de la Lombo-Bouenguidi :
Commune de Pana et le canton Haute-Lombo, 1er siège :
- Candidat retenu : Armel BOUBINDJI NZOBABA
- Suppléant : Aubin TONDA
Canton Haute-Bouénguidi et le district de Dienga, 2ème siège :
- Candidat retenu : Wilfried Jimmy MOUKOUMI
- Suppléant : Gabin MIYOGHO NZOMA
Département de l’Offoué-Onoye :
- Commune d’Iboundji et les cantons Offoué et Onoye, Siège unique :
- Candidat retenu : Jean Bosco MBAGOU
- Suppléant : Alban Cosmis MOUKOULI
Province de l’Ogooué-Maritime
Commune de Port-Gentil :
1er arrondissement, 1er Siège :
- Candidat retenu : Marie Stéphanie INGUIESSI
- Suppléant : Emery PENDI
2e arrondissement, 2e siège :
- Candidat retenu : Patrick BARBERA ISAAC
- Suppléant : Davy FOUTOU ZAMBA
3e arrondissement, 3e Siège :
- Candidat retenu : Albert-Richard ROYEMBO
- Suppléant : Noeline MBOUMBA MBOUMBA épouse KOUMBA
4e arrondissement, 4e Siège :
- Candidat retenu : Jean-de-Dieu NZIGOU
- Suppléant : Anouchka Linda Véronique TITOINE
Département de Bendje :
Canton Océan et le canton Ozouri, 1er siège :
- Candidat retenu : Raphaël PEKOUE
- Suppléant : Belinda ESSONGUE NGWEVIKA
Canton Ogooué dans le district de Mpaga, 2ème siège :
- Candidat retenu : Stéphane ALIWA MBA
- Suppléant : Jean-de-Dieu REBOUKA
Canton Lac-Anengué dans le district de Mpaga, 3ème siège :
- Candidat retenu : Charles GUIGUI
- Suppléant : Idriss INDJELE RENDO
Département d’Etimboüe :
Commune d’Omboué et le canton Lagune Nkomi, 1er siège :
- Candidat retenu : Regis Michel ONANGA NDIAYE
- Suppléant : Milaire MOUMBEKI
Canton Lagune Ngowé, 2ème siège :
- Candidat retenu : Maxime DOUGANDAGA
- Suppléant : Franck ROCKEROZIZA
Canton Rembo-Nkomi dans le district de Ndougou, 3ème siège :
- Candidat retenu : Angélina DITOMBIS
- Suppléant : Landry TCHANDI RETENO
Département de Ndougou :
Commune de Gamba, 1er siège :
- Candidat retenu : Odette POLO épse PANDZOU
- Suppléant : Sydelmane Doldin NGOMA
Cantons Lagune-Ndougou et Rembo-Bongo, 2ème siège :
- Candidat retenu : Rodolphe MBOUMBA
- Suppléant : Jean-Paul MBANDZA NDELO
Canton Basse-Nganga, 3ème siège :
- Candidat retenu : Eddy MOUBAMOU MOUNANGA BOUNDA
- Suppléant : Landry IKOUALI IKOUALI
Province du Woleu-Ntem
Commune d’Oyem :
1er arrondissement, 1er Siège :
- Candidat retenu : Sosthène NGUEMA NGUEMA
- Suppléant : Jael Le beau MEBALE M’ELLA
2e arrondissement, 2e siège :
- Candidat retenu : Kevin Eric EDZANG NDONG
- Suppléant : Caroline MIMBOUI NGUEMA
Département du Woleu :
Canton Bissok, 1er siège :
- Candidat retenu : Saïd AKOUME ZOGHO
- Suppléant : Bertille ZANG NGUEMA
Canton Ellelem, 2ème siège :
- Candidat retenu : Germain EBOLO
- Suppléant : Reine NZOUGOU ALLOGO
Canton Kyè, 3ème siège :
- Candidat retenu : Gervais NDONG OBIANG
- Suppléant : Vinny-Vincent MESSE ABESSOLO
Canton Nyè dans le district d’Akam-Essatouck, 4ème siège :
- Candidat retenu : Jean Anicet ENGO LINGOMBE
- Suppléant : Eugenie Nadine MENGUE BEKUI
Canton Woleu, 5ème siège :
- Candidat retenu : Sandrine NGUEMEBE ENDAMNE
- Suppléant : François ELLA MBA
Département du Ntem :
Commune de Bitam, 1er siège :
- Candidat retenu : Cedric Davy ONDO ABESSOLO
- Suppléant : Clémence NGUI OWONO épouse MBA OBAME
Ntem I et le canton Mvézé dans le district de Meyo-Kyè, 2ème siège :
- Candidat retenu : Elie Colin AKUE
- Suppléant : Annie MFONO ASSEKO
Cantons Ekorété et Ntem II dans le district de Bikondom, 3ème siège :
- Candidat retenu : Adèle Sylène BINDANG ONDZIGUI
- Suppléant : Rudy Nelly MINKO MI NDONG
Canton Koum, Kess et Mboa’a, 4ème siège :
- Candidat retenu : Maurice NTOSSUI ALLOGO
- Suppléant : Léonard NGUEMA ENGOANG
Département du Haut-Ntem :
Commune de Minvoul, le canton Nord et l’ensemble des villages du canton Sossôlo Ntem, 1er siège :
- Candidat retenu : Alexis NNANG-NTSAME
- Suppléant : Jean-Claude NDONG EBALE
Canton Sossôlo Ntem et le canton Sud dans le district de Bolossoville, 2ème siège :
- Candidat retenu : Eric ESSONO MEZUI
- Suppléant : Genifer NYANGONE BENGUE
Département de l’Okano :
Commune de Mitzic, 1er siège :
- Candidat retenu : Constant BEKALE BE NZE
- Suppléant : Anicet MEGNE ME NDONG
Cantons Lalara et Okala, 2ème siège :
- Candidat retenu : Pascal EVA NZE
- Suppléant : Nina Flore OYE NDONG
Canton Doum et le canton Doumandzou dans le district de Sam, 3ème siège :
- Candidat retenu : Joséphine OKOME MBA ép OBIANG NDONG
- Suppléant : Jean de La Croix ABESSOLO METOU
Département du Haut-Como :
Commune de Medouneu et le canton Como-Abanga, 1er siège :
- Candidat retenu : Lubin NTOUTOUME
- Suppléant : Salomond MVEME MEYO
Canton Mbel, 2ème siège :
- Candidat retenu : Jules NGUEMA ESSONE
- Suppléant : Ruffin NGUEMA NDONG
Diaspora
ZONE AFRIQUE :
- Siège unique :
- Candidat retenu : Fychou Channelle KASSA MOUSSAVOU
- Suppléant : OBELE NDONG
RESTE DU MONDE :
- Siège unique :
- Candidat retenu : Rostand Michael ENGONGA ELLA
- Suppléant : Leaticia MAPAGA
Élections Locales
Province de l’Estuaire
Commune de Libreville :
- 1er Arrondissement : Emmanuel Berre
- 2e Arrondissement : Aurélien Ntoutoume
- 3e Arrondissement : Edwige Pulchérie Andem Obam
- 4e Arrondissement : Pierre Severin Ndong Ekomie
- 5e Arrondissement : Arsène Nkoghe Nze
- 6e Arrondissement : Daniel Nkoulou Abessolo
Commune d’Akanda :
- 1er Arrondissement : Charles Imounga-Orezans
- 2e Arrondissement : Simon Pascal Ogowe Siffon
Commune d’Owendo :
- 1er Arrondissement : Patrice Arnaud Sandri Nombo
- 2e Arrondissement : Samuel Agnossi Okouoni
Commune de Ntoum :
- 1er Arrondissement : Eric Aboghe Nzet
- 2e Arrondissement : Marie L. Priotais Renamy Obiang
- 3e Arrondissement : Anicet Mombo Brice
Département KOMO MONDAH : Bertrand Nnang Engue
Département KOMO OCÉAN : Jean Jacques Ndong Erouaghe
Commune de Ndzomoé : Prosper Oyouma
Département du KOMO-KANGO : Jean Eyene Bekale
Commune de KANGO : Jacques Minko Mi Angoue
Département de la NOYA : Alexandre Mba Essone
Commune de Cocobeach : Jean Hilaire Obame Eyeng
Province du Haut-Ogooué
Commune de Franceville :
- 1er arrondissement : Jeanne Lando
- 2e arrondissement : Justin Ndoudangoye
- 3e arrondissement : Elodie Diane Fduefoue Sandjoh
- 4e arrondissement : Loic Ovouna Ahmed
Département de la MPASSA : Didance Oyabi Tindjodh
Département de la LEBOMBI-LEYOU : Marc Lewis Massouma Kouka
Commune de Mounana : Cedric Emerick Makatongo
Commune de Moanda :
- 1er arrondissement : Colbert Lebomo Arnaulo
- 2e arrondissement : Chriss Ndongo Souaga
Département de LEKOKO : Antoine Liyogho
Commune de Bakoumba : Juste Rock Atana N’Daly
Département de la LECONI-LEKORI : Guy Abdu Razzaq Kambogo
Commune d’Akiéni : Fridolin Onguinda
Département DES PLATEAUX : Astride Possot Ntsouna Mbiempala
Commune de Léconi : Florent Apapa
Département de la SEBE-BRIKOLO : Francis Agnouga
Commune d’Okondja : Gael Okenkali
Département de la DJOUORI-AGNILI : Marcia Lefandi Laurette
Commune de Bongoville : Saturnin Douma Kamboulou
Département de la DJOUÉ : Platini Assari De Ndouna
Commune d’Onga : Oumar M’Voud Roberson
Département de la LEKABI-LEWOLO : Dieudonne Lewamouho Obissa
Commune de Ngouoni : Ismael Gnamalengougou
Département de L’OGOOUÉ-LETILI : Sébastien Mawoungha
Commune de Boumango : Presley Willy Outou Mbani
Département de la BAYI-BRIKOLO : Dechanel Ayebe Mickala Ernaud
Commune d’Aboumi : Gilbert Lildbo
Province du Moyen-Ogooué
Commune de Lambaréné :
- 1er arrondissement : Sidonie Madeleine Revangue
- 2e arrondissement : Boukila Mondjo
Département OGOOUE ET LACS : Pierre Kessany
Département de L’ABANGA-BIGNE : Pamphile Regis Emane
Commune de Ndjolé : Daltry N’Nang Eko
Province de la Ngounié
Commune de Mouila :
- 1er arrondissement : Maurice Mabiala Serge
- 2e arrondissement : Juldas Mbadinga Armand
Département de la DOUYA-ONOYE : Moïse Samouana
Département de la DOLA : Jeannot Kassa Mouele
Commune de NDENDE : Lloyd Mays Mouissi
Département de la LOUETSI-WANO : Bernard Mougnala
Commune de LEBAMBA : Athy Massala Herv
Département de BOUMI-LOUETSI : Alphonse Mounanga
Commune de Mbigou : Valentin Biboutou
Département de L’OGOULOU : Justin Ferdinand Boungjanga
Commune de Mimongo : Cyrille Severin Byssiengou
Département de NDOLOU : Shirley Babika Emile
Commune de Mandji : Issa Boussamba Mala
Département de TSAMBA-MAGOTSI : Giscard Ndomina Mabendi
Commune de Fougamou : Claude Dieudonne Dibady-Mayila
Département de la LOUETSI-BIBAKA : Doliver Frank Mondjo
Commune de Malinga : Jean Paulin Mavoulou
Département de la MOUGALABA : Pie Missamou Makanga
Commune de Guletso : Justin Boussougou
Province de la Nyanga
Commune de Tchibanga :
- 1er arrondissement : Alain Mounguengui Pierre
- 2ème arrondissement : Pierre Boussoungou
Département de MOUGOUTSI : Fidèle Kdumba Jean
Département de la DOUIGNY : Daria Walyce Massounga Doukaga
Commune de Moabi : Thiernaud Bouassa Mayombo
Département de la BASSE-BANIO : Paul Kdumba Zaou
Commune de Magumba : Zora Kassa Epouse Nzigou
Département de la HAUTE-BANIO : Eric Ngabou
Commune de Ndindi : Paul Makanga Koumba
Département de la DOUTSILA : Joel Kdumba Mavegha
Commune de Mabanda : Guy-Patrick Mboumba Mihindou
Département de MONGO : Claude Moundounga
Commune de Moulengui-Binza : Alexandrine Matamba
Province de l’Ogooué-Ivindo
Commune de Makokou :
- 1er arrondissement : Gerard Roland Etoua Doukara
- 2e arrondissement : Simplice Nteme
Département de L’IVINDO : Flavien Enongoue
Département de LA ZADIÉ : Christian Waza Georges
Commune de MEKAMBO : Franck Atabi Bokamba
Département de LA LOPE : Patrick Ndong
Commune de Booué : Epifane Mindoumou
Département de LA MVOUNG : François Claude Nkoulaveng
Commune d’Ovan : Alain Bilong
Province de l’Ogooué-Lolo
Commune de Koula-Moutou :
- 1er arrondissement : Jeremie Mikombo
- 2e arrondissement : Constant Ondo Mba
Département de la LOLO-BOUENGUIDI : Dominique Diome
Département de MULUNDU : Christelle Nadia Koye
Commune de Lastoursville : Ronny Axel Litona Boubeya
Département de la LOMBO-BOUENGUIDI : Raissa Nana Epse Ghogho
Commune de Pona : Barnabe Pondi
Département de L’OFFOUÉ-ONOYE : Guy Noel Nguieno Dominique
Commune d’Iboundji : Mark Doumba
Province de l’Ogooué-Maritime
Commune de Port-Gentil :
- 1er arrondissement : Ngrid Leyoubou
- 2e arrondissement : Boubacar Mayaki Ngouwa Guingo
- 3e arrondissement : Isabelle Essonghe
- 4e arrondissement : Virginie Epouse Eteno Wora
Département de BENDJE : Lucie Akendengue Daker
Département D’ETIMBOUE : Georges Mpaga
Commune d’OMBOUE : Edgard Yaya Soumbounou
Département de NDOUGOU : Edouard Digalou
Commune de Gamba : Claudine Ep. Dipima Mouyama
Province du Woleu-Ntem
Commune d’Oyem :
- 1er arrondissement : Serge Ovono Edou
- 2e arrondissement : Chen Mezui M’Obiang
Département du WOLEU : Marc Ona Essangui
Département du NTEM : Médard Mengue Bidzo
Commune de Bitam : Jules Mbele Assend
Département du HAUT NTEM : Olivier Mebiame Assame
Commune de Minvoul : Franck Paulin Mbeme Otsaga
Département de L’OKANO : Armelle Ornela Ntsame Ntoutoume
Commune de Mitzic : Eliot Befame
Département du HAUT COMO : Alain Ndoutoume Ella
Commune de Medouneu : François Ntoutoume Sima
