Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
jeudi 7 août 2025
  • 804
    23°C

    • En ce moment :
    Front social

    Port-Gentil paralysée : les taximen en grève contre le racket policier et les blouses imposées

    Publié le 7 août 2025 à 15h52min MàJ : il y a 4 heures - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Jacques Rovaria Djodji
    Société
    Port-Gentil paralysée : les taximen en grève contre le racket policier et les blouses imposées
    Port-Gentil paralysée : les taximen en grève contre le racket policier et les blouses imposées © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/port-gentil-paralysee-les-taximen-en-greve-contre-le-racket,10726
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/10726

    Plus de sujets

    Gabon : Un garçon de 9 ans introuvable, un suspect mort sous les coups, un sous-préfet en prison

    Libreville : Portée disparue, une fillette de 10 ans retrouvée violée et sans vie, dissimulée dans un sac

    Drogues et addictions : Bientôt un centre de désintoxication pour jeunes gabonais à Nkok

    Un voisin pédophile prend 23 ans de prison pour avoir tenté de violer à 3 reprises une fillette de 6 ans

    Braconnage : trois trafiquants interpellés à Kango avec des pointes d’ivoire et des armes de chasse

    Depuis ce mercredi 6 août, la Fédération gabonaise des syndicats des transporteurs et assimilés (FEGASTA) observe une grève générale illimitée à Port-Gentil. À l’origine du mouvement : le racket policier jugé insoutenable par les chauffeurs de taxi, combiné à l’imposition controversée des blouses par la municipalité de la capitale économique du pays.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Une grève aux allures de cri d’alarme

    Réunis au siège de la Confédération syndicale gabonaise (Cosyga), les taximen affiliés à la FEGASTA ont décidé de suspendre toute activité jusqu’à la satisfaction totale de leurs revendications. « Nous avons proposé à la municipalité de nous laisser le temps de trouver un couturier, mais elle n’a pas tenu compte de nos propositions. Les transporteurs ont décidé de ne plus porter ces blouses », a déclaré Cédric Nkoghet, responsable provincial de la FEGASTA.

    Le leader syndical repondant aux questions de la presse

    Malgré l’alerte adressée au gouverneur de l’Ogooué-Maritime, aucune réponse concrète n’a été apportée à leurs préoccupations. Résultat : plusieurs quartiers de Port-Gentil sont désormais privés de taxis, paralysant partiellement les activités de la ville. Le syndicat espère attirer l’attention des autorités nationales sur cette situation.

    Une fronde contre l’arrêté municipal jugé obsolète

    Dans leur communiqué, les grévistes dénoncent un arrêté municipal « caduc » sur lequel la mairie s’appuie pour imposer le port des blouses. «   Nous allons saisir le Tribunal administratif, car les textes invoqués sont dépassés. La Constitution a évolué  », a ajouté Cédric Nkoghet.

    Des taxis stationnés

    Port-Gentil compte environ 2 000 taxis, dont 1 300 affiliés à la FEGASTA. Ces derniers pointent également du doigt un système opaque de prélèvement illégal : «   Plusieurs d’entre nous ont payé les blouses sous menace, sans jamais être livrés. La mairie a même réquisitionné certains dossiers », a révélé le responsable syndical.

    Des pratiques policières décriées

    Par la voix de leur président Albert Bernard Bongo Essono, les chauffeurs dénoncent également le racket systématique opéré par les forces de l’ordre lors des contrôles routiers. «  Les policiers ne s’intéressent plus aux documents du véhicule. Ils réclament simplement 1 000 francs CFA par passage. C’est devenu un impôt quotidien illégal  », accuse-t-il.

    La FEGASTA demande donc :
    - La fin du racket des forces de l’ordre ;
    - L’établissement d’un barème officiel des amendes ;
    - La réduction du coût de la patente ;
    - Une révision des procédures d’expertise et de visite technique.

    Le syndicat prévoit aussi de lancer une vaste campagne de sensibilisation auprès des transporteurs, pour les informer de leurs droits et les aider à mieux faire face aux abus qu’ils subissent sur le terrain.

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article