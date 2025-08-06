Buscador
Libreville, le
jeudi 7 août 2025
    • En ce moment :
    Tentatives de viol

    Un voisin pédophile prend 23 ans de prison pour avoir tenté de violer à 3 reprises une fillette de 6 ans

    Publié le 6 août 2025 à 12h35min MàJ : 6 août 2025 à 12h35min - Temps de lecture : 6 minutes // Auteur : Jacques Rovaria Djodji
    Société
    Un voisin pédophile prend 23 ans de prison pour avoir tenté de violer à 3 reprises une fillette de 6 ans
    La cour criminelle de Port-Gentil a, ce lundi, statué sur une énième affaire de viol sur mineure. Cette fois, il s’agit d’un gabonais de 28 ans peu scrupuleux qui s’en est pris à une gamine de 6 ans à trois reprises, heureusement non abouties. La justice gabonaise s’est toutefois fondée sur les dispositions de l’article 256 du Code pénal, pour condamner ce pédophile à 23 ans de prison pour tentative de viol sur mineur de moins de 15 ans.

    Kevin Yann Nze Ndong, qui séjourne depuis le 4 mars 2022 à la maison d’arrêt de Port-Gentil, va devoir encore y rester pour au moins deux décennies. Les faits se sont déroulés en août 2021 dans un quartier de la capitale économique gabonaise. Un jour, Eliana Nkoghe Ndongo, la mère de la fillette de 6 ans, décidant de laver sa fille, ressentit une résistance de la gamine lorsqu’elle essayait de nettoyer ses parties intimes. Intriguée par cette attitude, la mère de famille décida alors de questionner la gamine.

    Le pot aux roses

    Après plusieurs essais, elle finit par cracher le morceau, révélant que celui qu’elle appelait affectueusement « tonton Yann » l’avait entraînée dans une maison inachevée. Sur les lieux, il a descendu ses vêtements avant de se dévêtir à son tour et de tenter de pénétrer la fille de sa voisine. Un autre jour, dans un couloir, « tonton Yann » n’a pas hésité à mettre son embuscade en marche à l’endroit de la mineure pour assouvir sa sale besogne, mais la présence d’un autre voisin sur les lieux ne lui a pas permis d’accomplir cet acte ignoble.

    Le voisin pédophile au cours de son procès lundi

    Déterminé à abuser de la chair fraîche de sa victime, née le 13 août 2015, Kevin Yann Nze Ndong, dans une troisième tentative, va entraîner la jeune fille dans sa chambre. Là, il va l’allonger, la dévêtir et essayer une nouvelle fois de la pénétrer en vain, suite à l’étroitesse du vagin de la gamine. En larmes face à de telles révélations faites par sa fille, la mère légale de la mineure décide d’introduire une plainte auprès de la Police Judiciaire de la ville de sable.

    Case judiciaire

    Interpellé puis entendu en enquête préliminaire, le mis en cause, sans détour, a reconnu les faits mis à sa charge, indiquant avoir tenté d’abuser de la fillette de 6 ans. Aussi, auprès du magistrat instructeur, il n’a pas manqué de réitérer ses précédentes déclarations. En audience tenue ce lundi 4 août, l’accusé a précisé qu’à deux reprises, il avait tenté de pénétrer la jeune fille de sa voisine, mais l’étroitesse de son vagin ne lui avait pas permis d’accomplir son acte, tout comme la présence de personnes aux alentours.

    L’avocat général tenant le siège du ministère public a requis la condamnation de l’accusé à une peine d’emprisonnement de 30 ans, sans circonstances atténuantes ni sursis. La défense, pour sa part, a sollicité la clémence de la cour s’agissant de la peine, avant que l’accusé ne demande pardon à la Cour et à la victime. S’appuyant sur l’article 256 du Code pénal gabonais et l’article 267, septième alinéa dudit Code, qui répriment un tel acte,

    Mais surtout sur le certificat médical versé au dossier qui indique que l’hymen de la jeune fille est intact, le mis en cause a été déclaré coupable du crime de tentative de viol sur mineur de moins de 18 ans. En répression, il a été condamné à la peine de 23 ans de réclusion criminelle, dont 6 ans à sortir du sursis, à deux millions de francs CFA d’amende et aux dépens.

    @info241.com
