L’agence de santé de l’Union africaine, Africa CDC, a déclaré ce mercredi une « urgence de santé publique » en réponse à l’épidémie de mpox (variole du singe) qui sévit dans plusieurs pays du continent. Cette décision intervient après que le virus, anciennement connu sous le nom de variole du singe, a touché plus de 38.000 personnes dans 16 pays africains depuis janvier 2022, avec un total de 1 456 décès.

La déclaration d’urgence vise à mobiliser des ressources et à renforcer la coordination des efforts pour contenir la propagation du virus, notamment en facilitant l’accès aux vaccins. Le président de l’Africa CDC, Jean Kasenya, a souligné la nécessité d’une réponse proactive face à une souche plus mortelle et transmissible, récemment identifiée en République démocratique du Congo.

Cette mesure intervient également à la veille d’une réunion du comité d’urgence de l’OMS, qui évaluera la nécessité de déclencher une alerte mondiale. Le mpox, apparu pour la première fois chez l’homme en 1970, continue de représenter une menace sérieuse pour la santé publique en Afrique et au-delà.