Trois jours après les déclarations de mise en garde de Jean Ping à l’encontre de ses anciens alliés de la « résistance », la Coalition pour la nouvelle république (CNR) désormais légalement constituée a publié ce vendredi un communiqué pour clarifier sa position et répondre aux critiques de l’ancien leader de l’opposition gabonaise. Signé de son président Vincent Moulengui Boukossou, le communiqué met en lumière une fracture grandissante au sein de la mouvance qui s’était initialement regroupée autour de Jean Ping dans sa quête pour la « vérité des urnes » confisquée par le régime déchu d’Ali Bongo..

Lire aussi >>> Dissensions à la CNR : Jean Ping réaffirme son autorité et exhorte ses pairs à la responsabilité

Vincent Moulengui Boukossou et les siens n’ont pas dirigé les propos de mardi de leur ancien mentor et leader Jean Ping. Celui-ci tentant de réapproprier le mouvement qui avait donné des sueurs froides au régime d’Ali bongo après sa victoire controversée à la présidentielle de 2016. Mouvement dont il s’est éloigné depuis le coup d’Etat du 30 aout 2023 et dont ses anciens camarades ont décidé de formaliser et de poursuite la lutte pour l’alternance bien que soutien eux aussi des militaires du CTRI.

Une vocation politique redessinée après le coup d’État

La CNR légalisée a rappelé ce vendredi que le mouvement originel, créé après l’élection présidentielle contestée d’août 2016, avait une nature informelle. Il regroupait des partis politiques, associations et personnalités soutenant Jean Ping dans une dynamique non violente. Cependant, selon le communiqué, cette structure informelle a pris fin avec le coup d’État militaire du 30 août 2023. Cette date, marquant la chute du régime d’Ali Bongo, a également rebattu les cartes de la scène politique gabonaise.

Jean Ping lui-même aurait, lors d’une réunion tenue le 11 septembre 2023, déclaré la fin de la "résistance" et acté le soutien inconditionnel de la CNR au Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Ces propos, accompagnés de gestes symboliques comme le retrait de la banderole à son effigie de son QG, marquent une rupture avec la posture de confrontation qui avait caractérisé les années précédentes.

Une nouvelle CNR sous le sceau de la légalité

La déclaration du 21 janvier de Jean Ping, critiquant ses pairs qui continuaient à s’exprimer librement sur la conduite de la transition, a suscité une réaction directe de la CNR légalisée. Cette dernière affirme que cinq partis issus de l’ancienne structure informelle ont choisi de formaliser le mouvement. Cette démarche visait à poursuivre la lutte pour une alternance réelle tout en défendant les valeurs démocratiques et républicaines. Désormais enregistrée conformément aux lois gabonaises sur les partis politiques, la CNR légalisée fonctionne sous une présidence tournante, actuellement assurée par le professeur Vincent Moulengui Boukossou.

« La fin des activités de la CNR informelle décrétée par Monsieur Jean Ping n’impliquait ni la suspension ni l’arrêt d’activités des partis politiques légalement constitués », précise le communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, soulignant que cette formalisation répond à une volonté de pérenniser les acquis de sept années de lutte commune contre l’oppression.

La CNR légalisée rejette l’idée que ses membres soient des "dissidents", affirmant au contraire qu’ils sont des dépositaires légitimes de l’histoire de la résistance contre les dérives du pouvoir d’Ali bongo désormais renversé. « Il convient de préciser que, du point de vue du droit, il n’y a qu’une seule CNR, celle légalement constituée, présidée par le responsable d’un des partis qui la composent », réaffirme la coalition.

« Les instruments juridiques portant création du regroupement politique CNR légalisée ont été remis en mains propres au Président Jean Ping par le Président en exercice, Pr. Vincent Moulengui Boukossou », ajoute la déclaration, pour souligner la transparence de la démarche.

Un débat sur la conduite de la transition

Dans un contexte où le Gabon se trouve dans une phase de transition politique inédite, les divisions internes parmi les anciens opposants à Ali Bongo prennent de plus en plus de relief. La CNR légalisée, tout en soutenant la transition, se positionne comme un regroupement capable de formuler des critiques constructives et des propositions pour le bénéfice des Gabonais. Cette posture contraste avec celle de Jean Ping, perçu comme adoptant une approche moins rigide et plus douce vis-à-vis des autorités actuelles.

« Les Gabonaises et les Gabonais se positionnent désormais en fonction des ambitions et objectifs poursuivis. Entre les partisans inertes d’un soutien inconditionnel sans critiques et ceux d’une analyse critique objective, suivie de propositions, lesquels œuvrent réellement pour les intérêts du peuple gabonais ? », interroge la CNR légalisée. La coalition conclut en réaffirmant son ouverture : « La CNR légalisée reste ouverte à tous les démocrates sincères. »

Une opposition fragmentée à la veille de la présidentielle

La situation actuelle révèle une opposition divisée, où les ambitions politiques personnelles et les divergences stratégiques brouillent le message initial d’unité. Alors que la transition avance, les acteurs politiques semblent s’organiser en fonction de leurs visions respectives de l’avenir du pays. La CNR légalisée, en se posant comme une structure institutionnalisée et ouverte, cherche à capitaliser sur la dynamique de changement amorcée depuis août 2023.

En revanche, Jean Ping, figure de proue de la "résistance" pendant près d’une décennie, voit son influence contestée par ses anciens alliés. La publication de ce communiqué par la CNR légalisée symbolise une volonté de se démarquer d’un leadership centralisé autour de Jean Ping, tout en réaffirmant son engagement envers les valeurs démocratiques et la quête d’une alternance pacifique.