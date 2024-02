Le président du parti Les Démocrates (LD), Guy Nzouba Ndama, qui avait disparu de la scène politique depuis ses démêlés judiciaires avec l’ancien régime d’Ali Bongo, a fait son grand retour ce samedi. À l’occasion de la rentrée de sa formation, qui avait été muselée durant la période pré et post-présidentielle annulée par l’armée, il a prononcé un discours passionné devant ses partisans au siège de son parti à Libreville. Dans son allocution, il a clairement indiqué que le nouveau combat de sa formation politique était de lutter contre ce qu’il appelle les « fossoyeurs de la transition ».

Pour Guy Nzouba Ndama, la lutte contre les ennemis de la transition est cruciale « afin que les nouvelles autorités, dans leur juste volonté d’associer tous les gabonais au vaste chantier de la restauration de nos institutions, s’abstiennent parallèlement de succomber au charme démoniaque de ceux là qui soutenaient avec leur dernière énergie, il y a quelques mois encore, la volonté de pérenniser le pouvoir déchu. (...) Conformément à notre soutien au CTRI, nous devons alimenter la Transition en idées nouvelles dans le cadre global de restauration ou de restructuration des institutions qu’elle s’est fixée ». Ce discours marque un retour déterminé de Guy Nzouba Ndama sur la scène politique gabonaise.

Une vue de l’assistance hier

« Dorénavant, nous nous battrons contre les ennemis de la Transition », a affirmé M. Nzouba Ndama, l’ancien président de l’Assemblée nationale qui avait été placé en résidence surveillée par le pouvoir d’Ali Bongo en septembre 2022 pour l’affaire du milliard en grosses coupures qu’il transportait en espèces dans un pick-up en provenance du Congo. Sauvé par la transition, il en est désormais un fervent défenseur, ainsi que sa formation politique.

« Grâce au contexte nouveau créé par l’arrivée du CTRI, la juge du premier cabinet s’est vue dans l’obligation de signer une ordonnance actant la levée de l’assignation à résidence à laquelle j’étais assujetti. Ainsi, depuis le 05 septembre 2023, je puis jouir à nouveau de ma liberté de circuler, d’agir et de pouvoir formuler publiquement des opinions comme tout citoyen normal », a-t-il annoncé. Et d’ajouter : « Le CTRI nous a redonné fierté, dignité et amour d’être ensemble en tant que nation gabonaise. Nous croyons à nouveau à l’idée de justice en tant qu’égalité de tous devant la loi ».

En effet, ses ennuis judiciaires remontent à son arrestation le 17 septembre 2022 au poste frontalier de Kabala, près de Lekoni (Haut-Ogooué). Victime d’un guet-apens tendu par le régime d’Ali Bongo, le président de LD avait été arrêté en flagrant délit en possession de 1 190 millions de FCFA, transportés dans des valises en provenance du pays de Denis Sassou Nguesso. À l’époque, farouche opposant au régime d’Ali Bongo, Guy Nzouba Ndama avait affirmé aux autorités judiciaires que cet argent provenait de la vente d’un bien immobilier qu’il possédait à Pointe-Noire, capitale économique du Congo.

Devant les tribunaux de Franceville et de Libreville, il avait produit une copie du titre foncier ainsi que l’acte de vente. Cependant, il a été reconnu coupable de « détention illégale de marchandises prohibées ». Après une saga judiciaire, l’affaire est maintenant devant la cour de cassation. L’homme politique affirme être confiant quant à l’issue de cette affaire. Le 5 septembre dernier, il a bénéficié de la levée de son assignation à résidence.