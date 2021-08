L’ambassade du Gabon en France célèbrera ce mardi l’Indépendance du Gabon à Paris

Les Gabonais, associations de la diaspora gabonaise de France, pays partenaires et amis du Gabon sont invités par l’Ambassadeur Haut Représentant de la République gabonaise près de la République française, Liliane Massala, à célébrer ce mardi à 10h00 à son siège du 16ème arrondissement de Paris (26 bis Avenue Raphaël), la fête de l’indépendance gabonaise.

Près de 200 invités sont attendus : diplomates, hommes d’affaires, opérateurs économiques, étudiants et autres associations de la diaspora gabonaise structurées. Ce 61è anniversaire de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale sera placé sous le thème "L’Economie verte" relève une note d’information exclusive de la chancellerie gabonaise de Paris parvenue à la rédaction d’Info241.

L’Ambassadeur Haut Représentant de la République gabonaise en France, Liliane Massala

La Représentation diplomatique gabonaise de France a mis les bouchées doubles avec une organisation taillée sur mesure pour que cette fête nationale soit manifeste et retentissante même pour les Gabonais vivants en France. Le but selon le conseiller en communication de l’Ambassade interrogé par Info241, Arthur Sabi, relayant la vision de l’ambassadeur « est de maintenir et renforcer le sentiment d’appartenance patriotique et républicain des filles et fils du Gabon bien qu’étant loin de nos terres racines. Mais aussi, d’invités les Gabonais de la diaspora à s’investir pour le développement économique du Gabon ».

La fête sera étendue au sein de toutes les villes gabonaises où sont implantées les associations estudiantines ayant obtenu une aide financière pour marquer le coup. Du 17 au 19 août, des expositions sur la protection de l’environnement, sur nos atouts culturels touristiques et économiques seront organisées à travers le territoire français.