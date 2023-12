Pro-Bongo, l’ambassade du Gabon à Paris rebaptise sa cour en « Place du 30 août 2023 »

Décidemment le coup d’Etat militaire du 30 août dernier ne manque pas d’inspirer les autorités gabonaises en France. Alors que cette ambassade parisienne a été toujours une place forte de l’ancien pouvoir de la famille Bongo et un symbole de la lutte contre l’ancien régime, l’ambassadrice du Gabon Liliane Massala et son personnel ont décidé de rebaptiser ce lundi 4 décembre, la cour intérieure de cette représentation gabonaise en « Place du 30 août 2023 ».

Symbole de la lutte contre le régime d’Ali Bongo, l’ambassade du Gabon en France qui s’était même bunkarisée contre ses propres citoyens dits "résistants", salue désormais la chute d’Ali Bongo. A l’occasion de la désormais traditionnelle cérémonie de levée du drapeau imposée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) qui a renversé Ali Bongo, l’ambassade a annoncé avoir rebaptisé sa cour intérieure, située loin des regards de ses usagers.

La plaque commémorative de cette inauguration

Selon le communiqué parvenu hier à la rédaction d’Info241, cette initiative émane du personnel des forces de défense en service dans cette représentation gabonaise. C’est l’ambassadrice Liliane Massala nommée par l’ancien régime et maintenue par le CTRI qui a procédé à "l’inauguration" officielle de cette place en hommage au "coup de liberté" de l’armée gabonaise qui a chassé Ali Bongo. Un Ali Bongo et son régime qui entendaient se maintenir au pouvoir après avoir une nouvelle fois truqué les résultats de la présidentielle du 26 août 2023.

"L’événement du 30 août 2023, marqué par Le coup de liberté a été un tournant pour la nation gabonaise. Cette inauguration de la “Place du 30 août 2023” est un symbole fort de l’engagement continu du Gabon pour la démocratie et la stabilité", indique le communiqué de presse de l’ambassade gabonaise. Un changement de braquet pour cette ambassade et son personnel qui ont toujours soutenu bec et ongles l’ancien pouvoir. Un revirement signe de l’ère du temps au Gabon marquée par la marche forcée vers la transition du CTRI.