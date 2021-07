JO 2020 : Sarah Mazouz éliminée par Beata Pacut, annonce sa retraite du judo

La seconde représentante du Gabon aux 32e Jeux Olympiques Tokyo 2020 n’aura pas fait long feu. Opposée à la Polonaise Beata Pacut (25 ans), Sarah Myriam Mazouz (34 ans) a été battue par ippon au bout de 3 minutes et 50 secondes. Une seconde désillusion pour le Gabon et sa championne qui a aussitôt annoncé sa retraite du judo. Il ne reste plus que 3 athlètes en lice pour le Gabon et peu d’espoirs de médaille.

Lire aussi >>> Jeux Olympiques 2021 : Quelles chances pour les 5 athlètes alignés par le Gabon ? Le Gabon pourrait bien rentrer bredouille de sa 11e participation aux Jeux Olympiques de son histoire. Une série noire qu’avait réussi à conjurer Anthony Obame à Londres en 2012. Depuis cet exploit, les représentants gabonais semblent briller par leurs contre-performances face à des adversaires à chaque fois plus aguerris et déterminés. Un instantané de ce combat Cela a encore été le cas ce jeudi matin avec Sarah Myriam Mazouz dans la catégorie des -78 kg. La gabonaise qui était opposée à la championne d’Europe Beata Pacut, s’est inclinée comme aux derniers Jeux Olympiques de Rio (Brésil) en 2016 en 16e de finales. Son adversaire l’ayant battu par ippon par immobilisation. Un combat très technique qui s’est soldé sur un score de 10 points à 0. « Ceci était ma dernière compétition, je vais consacrer le reste de ma vie à profiter de ma famille qui a supporté beaucoup de sacrifices. Avoir une carrière professionnelle et m’épanouir !! ! », a déclaré ce jeudi la judokate défaite une seconde fois à ces Jeux dès le premier tour. Une retraite bien mérite pour la championne gabonaise par ailleurs vice-championne d’Afrique de sa catégorie. Le prochain rendez-vous du Gabon à ces Jeux Olympiques Les prochains rendez-vous des athlètes gabonais à Tokyo 2020 :

Vendredi 30 juillet 2021 à 13h00 (Natation - 50m nage libre) : Adam Girard de Langlade Mpali

Vendredi 30 juillet 2021 à 13h19 (Natation - 50m nage libre) : Aya Girard de Langlade Mpali

Samedi 31 juillet 2021 dès 3h58 (Athlétisme 100m) : Guy Maganga Gorra