Jeux paralympiques Paris 2024 : seulement 15 jours de préparation pour les athlètes gabonais

Alors que les Jeux paralympiques de Paris 2024 ont été ouvert mercredi, les athlètes gabonais sont engagés dans une préparation intensive de 15 jours, une période courte pour peaufiner leur condition physique et mentale en vue de représenter fièrement le Gabon. Luc Nguema, l’un des principaux acteurs de cette préparation, a égrené jeudi dans les colonnes de l’Union, les détails de cet entraînement, mettant en lumière les efforts déployés pour maximiser les chances de succès de la délégation gabonaise.

Durant ces 15 jours, les athlètes gabonais sont soumis à un programme d’entraînement rigoureux, conçu pour améliorer leurs performances dans leurs disciplines respectives. Cette phase de préparation se concentre non seulement sur l’amélioration des capacités physiques, mais aussi sur l’endurance mentale, un facteur clé dans la compétition à haut niveau. Selon Luc Nguema, chaque séance d’entraînement est minutieusement planifiée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque athlète, en fonction de leur handicap et de leur discipline.

Optimiser la préparation malgré les défis

Luc Nguema a souligné que malgré les défis logistiques et financiers auxquels le Gabon est confronté, les 15 jours de préparation ont été optimisés pour garantir que les athlètes soient dans les meilleures conditions possibles à Paris. Le soutien des entraîneurs, du personnel médical, et l’accès à des équipements adaptés sont des aspects essentiels de cette préparation. « Nous avons concentré tous nos efforts sur ces 15 jours pour que nos athlètes puissent rivaliser avec les meilleurs », a-t-il affirmé.

L’encadrement technique et médical joue un rôle crucial durant cette période. Les athlètes bénéficient d’un suivi personnalisé, avec des ajustements continus en fonction de leurs performances et de leur état de santé. Les entraîneurs mettent l’accent sur la récupération, la gestion du stress et la nutrition, des éléments qui sont tout aussi importants que l’entraînement physique pour garantir une performance optimale.

Un engagement total pour Paris 2024

Ces 15 jours de préparation reflètent l’engagement total des athlètes et de toute l’équipe encadrante pour représenter le Gabon de la meilleure manière possible aux Jeux paralympiques. « C’est une période courte, mais décisive. Chaque minute compte pour faire en sorte que nos athlètes soient prêts à affronter la compétition avec détermination et confiance », a ajouté Luc Nguema.

En conclusion, alors que les Jeux de Paris approchent, les athlètes gabonais se préparent intensément pour relever le défi. Ces 15 jours d’entraînement intensif sont déterminants pour leur performance, et ils abordent cette dernière ligne droite avec une détermination sans faille, prêts à faire briller le Gabon sur la scène internationale.