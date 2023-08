Jean Ping appelle à voter Albert Ondo Ossa pour vaincre le régime Bongo-PDG-Mborantsouo

Nouveau coup de tonnerre ! La campagne présidentielle gabonaise vient de prendre un dernier tournant fatal qui va totalement amoindrir les chances de victoire d’Ali Bongo. Jean Ping, l’ancien rival d’Ali Bongo qui réclamait sa victoire volée à la présidentielle de 2016, vient d’annoncer son soutien au candidat consensuel de l’opposition Albert Ondo Ossa. Un appel qui sonne comme le coup de grâce assené par l’opposition à Ali Bongo en cette dernière journée de campagne.

« Comme nous le savons tous, c’est le professeur Albert Ondo Ossa qui a été choisi comme candidat consensuel de l’opposition pour le scrutin controversé du 26 août prochain », a déclaré Jean Ping vendredi dans une longue déclaration. « En tant que patriote qui a toujours placé le Gabon au-dessus de ma condition personnelle pourtant mise à mal pendant sept (7) ans, je me joins au peuple qui m’a largement soutenu et voté en 2016 pour apporter sans réserve mon soutien à mon jeune frère, le professeur Albert Ondo Ossa », avance-t-il.

Jean Ping a également dénoncé la « dictature Bongo-PDG-Mborantsouo, une dictature criminelle, cleptomane, négationniste et inhumaine ». Il a appelé les Gabonais à se mobiliser pour mettre fin à ce régime. « Les Gabonaises et les Gabonais sont à nouveau aujourd’hui debout pour mettre fin à la dictature Bongo-PDG-Mborantsouo », a déclaré Ping. Avant de conclure : « Je les encourage à continuer à se battre pour la démocratie et la justice sociale ».

Le soutien inattendu de Jean Ping à Albert Ondo Ossa vient mettre un terme aux tensions existantes entre les supporters de ces personnalités et une très mauvaise nouvelle pour Ali Bongo à quelques heures du vote crucial de ce samedi. Après avoir refusé d’affronter jeudi soir les journalistes du service public dans une émission débat où il était très attendu, Ali Bongo essuie en cascade les mauvais points. Avec ce ralliement de Jean Ping, l’opposition est plus que jamais unifiée pour prendre le pouvoir au Gabon.