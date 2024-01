Insécurité galopante au Gabon : Où sont passées les patrouilles pédestres et motorisées ?

Les derniers développements de l’actualité criminelle dans la capitale gabonaise suscitent des interrogations quant à l’efficacité des moyens déployés pour y faire face. Plus largement, la question de la sécurité dans les grandes villes du Gabon se pose avec acuité, notamment en ce qui concerne l’absence de patrouilles pédestres et motorisées. Au sein du ministère de l’Intérieur, persiste une interrogation : pourquoi cette lacune dans les zones urbaines où la délinquance est particulièrement préoccupante ?

L’image des policiers et gendarmes lors du défilé du 17-Août est ancrée dans la mémoire collective, mais la réalité quotidienne laisse entrevoir une inquiétante inefficacité face à la montée de la délinquance. Les citoyens s’interrogent sur l’apparente disparition des forces de l’ordre de leur quotidien, surtout dans les grandes agglomérations où les besoins en sécurité sont les plus criants.

Nécessité d’action

Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) devrait s’inspirer des grandes villes qui ont su mettre en place des dispositifs de lutte contre la délinquance et l’insécurité. Car l’on sait que le Gabon dispose de toutes les ressources nécessaires, et que ce qui manque principalement, c’est l’engagement et la détermination des différents ministres de tutelle pour passer à l’action véritablement.

Des patrouilles mieux déployées

La question de la sécurité urbaine ne peut être prise à la légère, car elle impacte directement la qualité de vie des citoyens et l’attractivité économique des zones urbaines. Les patrouilles pédestres et motorisées jouent un rôle crucial dans la prévention et la répression des actes délictueux, contribuant ainsi à rassurer la population et à dissuader les criminels.

Un déploiement attendu

Il est impératif que le ministère de l’Intérieur revisite ses stratégies et redéploie les forces de l’ordre de manière à répondre efficacement aux besoins de sécurité des citoyens. La collaboration entre les forces de police et de gendarmerie, ainsi qu’avec d’autres acteurs de la sécurité, est également essentielle pour mettre en place des initiatives cohérentes et coordonnées.

Une forte présence policière attendue

Le CTRI et le gouvernement devrait encourager une approche proactive, insistant sur la nécessité de s’inspirer des bonnes pratiques observées ailleurs dans le monde. Il est temps que les citoyens puissent vaquer à leurs occupations quotidiennes en toute quiétude, sans craindre constamment pour leur sécurité. La sécurité urbaine doit être une priorité, et l’engagement des autorités dans ce sens permettra de restaurer la confiance de la population et de promouvoir un environnement sûr et sain.