Insalubrité : 30 camions bennes et 6 000 bacs à ordures pour 4 grandes villes du Gabon

Le président de la Transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a symboliquement remis ce lundi 5 août, à l’Hôtel de Ville de Libreville, 30 camions bennes et 6 000 bacs à ordures aux délégués spéciaux de Franceville, Libreville, Oyem et Port-Gentil. Cette initiative vise à renforcer la lutte contre l’insalubrité dans les 4 principales villes du pays.

Une autre vue de la cérémonie

Lors de la cérémonie, le général Oligui Nguema a souligné l’importance de cette démarche pour améliorer l’hygiène et l’esthétique urbaine. « Les atteintes des objectifs de développement durable passent par des villes propres, belles, modernes qui rapprochent les gabonais de l’idéal de prospérité tant souhaitée. J’invite les délégués spéciaux à réfléchir sur les amendes à infliger à ceux qui ne respectent pas la consigne de ramassage des ordures et ceux qui par incivisme continuent de jeter les ordures dans la rue », a-t-il déclaré. Il a également insisté sur la nécessité de sensibiliser les populations et de sanctionner les actes d’incivisme.

Le directeur technique de Clean Africa, Mathurin Biyogho, a exprimé sa satisfaction pour ce don, promettant de faire bon usage du matériel. Le président a également exhorté les agents municipaux à adopter un comportement responsable, notamment lors du recouvrement des taxes, afin de garantir l’efficacité des opérations de nettoyage urbain.