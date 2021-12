Indiscipliné, Arsenal retire à Aubameyang le brassard de capitaine du club anglais

Avec seulement 7 buts au compteur cette saison en 15 journées en Premier League anglaise, on pourrait dire que plus rien ne va pour l’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang du côté d’Arsenal (D1 anglaise). Et comme si cela ne suffisait pas, il a été écarté du groupe lors du succès (3-0) samedi face à Southampton. Et pour couronner le tout, le brassard de capitaine de son équipe lui a été retiré.

L’absence du capitaine des Panthères du Gabon a tout de même, une explication. En effet, si Arsenal l’a emporté tranquillement ce week-end face à Southampton 3-0, lors de la 16e journée de Premier League, cela n’a pas été grâce au talent de buteur international gabonais. Celui-ci été exclu du groupe par Mikel Arteta, le coach des Gunners. Aucune raison valable n’avait été donnée au grand public. Il aura fallu attendre quelques jours pour que la direction du club de la capitale anglaise s’exprime sur ce sujet. Et deux jours ont suffi pour enfin éclairer la lanterne des supporters de la vedette gabonaise. L’attaquant de 32 ans aurait été puni, tout simplement parce qu’il s’est permis de rentrer trop tard de France où il était allé chercher sa mère pour la ramener avec lui, sachant que cette dernière était souffrante. « Ah les choses de mon corps. Donc dans tous ses milliards et tous les parents qu’il a dans ce monde, son équipe communication, son entourage, personne ne pouvait accomplir cette mission ? Je ne pense pas que ce soit ça la vraie cause. Il l’a fait à la gabonaise. Il est allé bringué et voilà ça l’a rattrapé », confie à Info241, Marc Mouhissi, ancien défenseur de Stade Mandji. Cependant, le petit bémol dans tout ça, c’est que le joueur s’était mis d’accord avec le club d’Arsenal bien avant, pour être de retour mercredi soir afin d’être présent à l’entraînement le lendemain (jeudi). Un accord qu’il n’a pas respecté puisqu’il a finalement posé ses valises à Londres que le jeudi même, jour de l’entraînement. Un jour de retard qui a permis aux dirigeants du club, de décider autrement et de faire appliquer le règlement face aux contrevenants. « Suite à sa dernière infraction disciplinaire, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine de notre club et ne sera pas convoqué pour le match de mercredi contre West Ham », a déclaré mardi le club anglais. Voici donc une nouvelle sanction disciplinaire qui vient s’ajouter à celle de la semaine dernière, faisant de lui, un leader, un capitaine déchu et indiscipliné. « Nous attendons de tous nos joueurs, en particulier de notre capitaine, qu’ils travaillent selon les règles et les normes que nous avons tous établies et convenues » précise le club de Premier League. Il faut dire que c’est en 2019 que le gabonais avait hérité du brassard de capitaine d’Arsenal après son arrivée en 2018. Le joueur gabonais est-il poussé vers la sortie dans la mesure où le mercato approche à grands pas ? Affaire à suivre.