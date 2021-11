Inauguration officielle à l’IFG du Reg(L)ab, un fablab ouvert au public Librevillois

L’Institut français du Gabon (IFG) a inauguré vendredi dernier dans ses locaux à Libreville le Reg(L)ab, le tout premier fablab du Gabon. Un concept américain permettant au public d’utiliser des machines adaptées pour réussir ses créations, rencontrer d’autres personnes du bricolage et de l’innovation. Parmi les appareils mis à la disposition des usagers on note des machines de fabrication manuelles et d’autres à commande numérique : imprimantes 3D, découpeuses vinyle et laser, brodeuse et machine à coudre, surjeteuse, mais aussi, pôle informatique

Les activités du Reg(L)ab vont favoriser le renouvellement des rapports du public à la langue française et à son enseignement à travers la mise en œuvre d’activités de pratique du langage sous toutes ses formes. Le Reg(L)ab a été baptisé ainsi par ses utilisateurs lors de sa session d’ouverture en juin 2021, à l’issue d’un vote en ligne. C’est un jeu de mots entre le terme « réglable », qui renvoie à la double idée de précision et d’adaptation des créations qui y sont réalisées, et celui de « Regab », une célèbre boisson alcoolisée 100% gabonaise, pour illustrer sa volonté d’ancrage dans la population locale.

Le Reg(L)ab a aussi un site web officiel où l’on peut découvrir les machines disponibles, les activités proposées, faire une demande d’inscription ou de réservation et déposer ses propres idées de création.