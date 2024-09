DigieWomen Awards 2024 : 28 prix pour la seconde édition prévue en décembre

Les DigieWomen Awards célèbrent le leadership féminin dans le digital. Pour marquer le début de la deuxième édition des DigieWomen Awards 2024, une conférence de presse a été organisée ce jeudi 12 septembre à l’Hôtel de Ville de Libreville par Christine Baguela épouse Soro, fondatrice, et Chrystel Limbourg Iwenga, co-fondatrice et marraine permanente de cet événement emblématique. Ce dernier, placé sous la tutelle du ministère de l’Économie numérique et de la Communication, célèbre chaque année l’excellence et l’innovation des femmes dans le domaine du digital au Gabon.

La première édition des DigieWomen Awards, tenue le 17 avril 2023, a marqué une étape importante dans la reconnaissance des femmes évoluant dans le secteur du digital au Gabon. Cette édition inaugurale a vu la participation de figures emblématiques telles que Denise Époté, marraine d’honneur. Les DigieWomen Awards visent à encourager, promouvoir et honorer les réalisations exceptionnelles des femmes dans divers secteurs du numérique. Catégories et récompenses L’édition 2024 récompensera des femmes dans plusieurs catégories reflétant la diversité des talents féminins dans le numérique, telles que : Éducation Prix du collège/lycée de l’année : Récompense un établissement ayant excellé dans l’intégration des technologies numériques. Prix de la jeune fille élève digitale de l’année : Pour une jeune femme de moins de 30 ans ayant réalisé des exploits dans le domaine du digital. Prix de l’université digitale de l’année : Récompense une institution pour l’usage novateur des outils numériques dans l’enseignement supérieur.

Innovation et technologie Prix de la femme innovatrice digitale : Récompense une innovation numérique ayant un impact notable. Prix de la femme en IA et Data Science : Pour des contributions exceptionnelles en intelligence artificielle et science des données. Prix de la femme web designer et développeuse : Pour l’expertise en développement web. Prix de la femme responsable informatique (IT Manager) : Récompense un leadership en gestion d’infrastructures informatiques. Prix de la femme monteuse vidéo : Pour l’expertise en montage vidéo et création de contenu visuel. Prix de la femme infographiste et UX/UI designer : Pour les compétences en conception graphique et design d’interface utilisateur.

En tout, 10 catégories pour 28 prix seront décernés. Les innovations de l’édition 2024 Une ville d’un pays accrédité au Gabon sera honorée avec un prix spécial.

Lancement du magazine DigieWomen.

Ateliers pratiques, expositions et ventes. Les initiatrices des DigieWomen Awards 2024 insistent sur le fait que cet événement va bien au-delà d’une simple remise de prix. Il s’agit d’une plateforme qui célèbre l’excellence, inspire la prochaine génération de leaders numériques et promeut l’égalité des sexes dans un secteur en pleine expansion. Des nouveautés comme le « Prix spécial femme digitale de l’année » et la participation du public avec une tombola sont également prévues. Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site www.digiewomenawards.com pour plus d’informations. Les nominées seront dévoilées d’ici la fin octobre, et l’événement aura lieu en décembre.