Guerre en Ukraine : la Russie refuse la présence de casques bleus en Ukraine

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l’idée d’envoyer des « soldats de paix » de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en Ukraine serait une décision « imprudente et dangereuse ». Il a ajouté, dans des communiqués de presse diffusés par la chaîne Russia Today, mercredi, que l’idée proposée par la Pologne « pourrait entraîner des conséquences difficiles et irréparables ».

« Une opération militaire spéciale est en cours, et tout contact potentiel entre nos forces militaires et les forces de l’OTAN pourrait avoir des conséquences compréhensibles et irréparables », a-t-il souligné. La semaine dernière, la Pologne a proposé de créer une « mission de paix » de l’OTAN avec « protection militaire » pour aider l’Ukraine contre les attaques des forces russes.

Le 24 février, la Russie a lancé une guerre en Ukraine, qui a été suivie de réactions internationales et de l’imposition de sanctions économiques et financières « sévères » à Moscou. La Russie exige de l’Ukraine renonce à tout projet de rejoindre des entités militaires, y compris l’OTAN, et qu’elle maintienne une neutralité totale, ce que Kiev considère comme une « ingérence dans sa souveraineté ».