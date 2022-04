Guerre en Ukraine : La région de Kiev libérée de la présence des forces russes

L’Ukraine a assuré, samedi, que toute la région de Kiev a été « libérée » de la présence des forces russes, après avoir repris le contrôle des localités d’Irpin, Boutcha, et Gostomel. C’est ce qui ressort d’un post publié par la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, sur son compte Facebook.

De son côté, le maire d’Irpin, Oleksandr Markouchyne, a fait savoir que toute la localité située dans la périphérie nord-ouest de Kiev, a été libérée de la présence des forces russes. Par voie de communiqué, Markouchyne a indiqué que les autorités avaient enlevé les décombres de la ville et œuvraient à acheminer la nourriture et les médicaments aux civils, alors que l’insécurité persiste à Irpin en raison des mines.

Le 24 février dernier, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué une colère et de multiples réactions à l’échelle internationale, ainsi que l’imposition de sanctions financières et économiques inédites et des plus sévères à l’endroit de Moscou. La Russie pose comme préalable, pour mettre un terme à son opération, le renoncement de l’Ukraine à ses plans d’adhésion à des entités et alliances militaires, dont l’Otan, et l’adoption d’un statut de « neutralité totale ».