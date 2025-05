Gabon : La Direction générale des impôts déploie la seconde phase du projet DIGITAX

La Direction générale des impôts (DGI) du Gabon a annoncé ce mardi, le démarrage de la seconde phase du projet DIGITAX, visant à moderniser les services fiscaux pour les petites entreprises et les particuliers. Le communiqué officiel, signé du Directeur général Éric Boumah et daté, précise que cette étape s’adresse aux contribuables relevant des Centres des impôts des petites entreprises et des particuliers (CIPEP), dont le chiffre d’affaires est inférieur à 60 millions FCFA.

« Cette phase porte sur le déploiement de la plateforme de téléprocédures E-@x auprès des contribuables qui relèvent des Centres des Impôts des Petites Entreprises et des Particuliers (CIPEP), c’est-à-dire ceux qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à soixante millions (60.000.000) Francs CFA », indique le communiqué parvenu à la rédaction d’Info241. Sont concernés notamment les commerçants de proximité, les agences de transport, les professionnels du spectacle, les vendeurs en ligne, les restaurateurs, les professions libérales, ou encore les salons de coiffure. Ce nouveau service vise à simplifier les démarches fiscales, à travers un système numérique accessible et moderne. « Ce déploiement se fera de façon progressive sur l’ensemble des services territoriaux et concernera, dans un premier temps, le Centre des Impôts d’AKANDA et le CIPEP de Port-Gentil », poursuit la DGI. Une campagne d’adhésion à la plateforme débutera le mardi 20 mai 2025, et les contribuables sont invités à se présenter spontanément dans leurs centres d’imposition respectifs afin d’effectuer les formalités nécessaires. « Les contribuables susmentionnés sont-ils invités à se présenter spontanément dans les centres identifiés, en vue d’effectuer la formalité de l’adhésion pour pouvoir bénéficier des services innovants de la nouvelle solution », conclut la note. Cette étape s’inscrit dans la volonté des autorités de renforcer la digitalisation de l’administration fiscale, tout en apportant des réponses concrètes aux défis de transparence, de simplification et d’efficacité dans la collecte des recettes publiques.