Foire commerciale prix bas : plus de 300 exposants à Port-Gentil pour renverser la tendance

« La valorisation et la transformation des productions locales : solutions contre la vie chère » est le thème retenu pour la 2ᵉ édition de la Foire commerciale marigovèenne prix bas, qui s’est ouverte ce mercredi 25 juin à Port-Gentil. Au cours d’une conférence de presse tenue hier, le collectif des Agripreneurs de la province de l’Ogooué-Maritime a indiqué que cet événement qui se tiendra jusqu’au 31 août, vise à réduire le panier de la ménagère et à sortir le Gabon de sa dépendance alimentaire.

Objectifs ambitieux pour cette 2ᵉ édition

La salle des réunions de la mairie du 1ᵉʳ arrondissement de la ville de Port-Gentil a abrité une conférence de presse sur la tenue prochaine de cette rencontre. Elle se déroulera à la foire municipale Pierre Louis Agondjo Okawè de la cité pétrolière. L’événement permettra de mettre en lumière les entrepreneurs et leur production locale. Durant cette semaine, les secteurs primaires, tertiaires...

Une vue de la conférence de presse d’hier

« Pour la première édition, nous avons eu plusieurs exposants qui sont rentrés en contact avec des clients potentiels. Nous avons également eu des structures qui ont signé des contrats avec des sociétés pétrolières », a indiqué Désiré Saphou, promoteur de la foire.

Un espace d’échange et de visibilité

Cette réunion interactive vise à permettre à toutes les parties d’échanger librement, d’identifier les niches d’opportunités et de s’assurer d’une meilleure faisabilité liée à l’organisation. Elle a réuni des acteurs clés : boulangers, artisans, pêcheurs, éleveurs, transformateurs, artistes, apiculteurs, aviculteurs, structures de microfinance, électriciens, informaticiens, stylistes, commerçants, restaurateurs…

Un visuel de l’évènement économique

L’objectif est que tous les acteurs sociaux et économiques travaillent ensemble pour se réapproprier le secteur de l’entrepreneuriat et contribuer pleinement à l’économie nationale et au produit intérieur brut (PIB) du pays. Autre ambition : offrir de la visibilité aux exposants et leur permettre de séduire de nouveaux clients. « Nous avons eu 100 exposants pour plus de 2 000 visiteurs lors de la 1ʳᵉ édition. Pour cette 2ᵉ édition, nous espérons accueillir 5 000 visiteurs et plus de 300 exposants », espère Désiré Saphou.

Une foire inclusive tournée vers l’avenir

« La particularité cette année, c’est que nous aurons les secteurs primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Cette édition se veut totalement inclusive et vise à lutter durablement contre la vie chère », ajoute-t-il. La foire entend également briser les préjugés et encourager les initiatives locales, à travers un véritable village planétaire commercial.

La première édition a dépassé les attentes. Cette année, l’ambition est plus grande. Une plateforme sera mise en place pour valoriser l’entrepreneuriat local, accompagnée d’un séminaire de renforcement de compétences pour aider à faire décoller les projets. Les entrepreneurs sont invités à se munir de leurs cartes de visite pour faciliter les échanges et, pourquoi pas, décrocher des contrats.