Féfé Onanga et les siens rejoignent à leur tour le parti démocratique gabonais d’Ali Bongo

Le Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir depuis 1968) continue d’enregistrer le retour dans ses rangs de ses anciens camarades ayant naufragé dans l’opposition. Cette fois, il s’agit de l’ancien opposant radical Fefé Onanga et des membres de son micro-parti, le Mouvement populaire des radicaux (MPR). Le responsable du MPR a annoncé ce mardi son adhésion au parti d’Ali Bongo pour « le bien-être des populations ». Des membres du MPR, tous déjà vêtus du polo blanc du PDG au cours de cette conférence de presse.

Fefé Onanga et son MPR ont définitivement tourné la page de l’opposition gabonaise. Après avoir donné des sueurs froides à Ali Bongo dans la capitale économique durant de longues années, Fefé Onanga et les siens ont finalement recouvré la raison déjà en août dernier, en annonçant tout d’abord leur ralliement à Ali Bongo et aujourd’hui, l’acte de décès d’un parti qui n’avait aucune existence légale, pour intégrer le parti au pouvoir qu’il avait autrefois quitté il y a 8 ans.

Les Radicaux au cours de leur sortie publique

Dans une brève déclaration à la presse ce mardi, le leader du MPR a martelé que « Le Mouvement populaire des radicaux (MPR) prend solennellement ce jour la ferme résolution d’intégrer le Parti démocratique gabonais (PDG), afin de prendre une part active à l’œuvre de la consolidation de l’unité nationale, de la cohésion sociale, du bien-être des populations et du développement du Gabon aux côtés du distingué camarade, président de la République, chef de l’Etat, son excellence Ali Bongo Ondimba ».

Les futurs membres du PDG ont déclaré leur flamme à Ali Bongo tout en reconnaissant un climat social, politique et économique délétère. L’ex MPR a cité pêlemêle « les clivages, la stigmatisation ethnique et communautaire prennent chaque jour des proportions inquiétantes », « la gestion de la Covid 19 donne lieu à des incompréhensions et des réactions vigoureuses », ou encore « nombreux conflits sociaux professionnels mettent à mal l’éducation et la formation de nos enfants et menacent les carrières des enseignants ».

Le tout dans un climat où, selon toujours le MPR, « certains hauts cadres de la République se caractérisant par le détournement massif des deniers publics » et « l’opposition brille par l’immobilisme et l’absence d’alternative crédible, maintenant les populations dans l’illusion permanente d’une alternance politique ». Les nouveaux camarades d’Ali Bongo viendront ainsi grossier les rangs du parti au pouvoir qui a avalé et absorbé même des partis de sa propre majorité.