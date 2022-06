Faute de preuves, un couple acquitté pour le meurtre par pendaison de leur fils de 9 ans

On ne saurait jamais ce qui est arrivé au jeune Ben Elohim Ngoma Ngoma, retrouvé pendu dans sa chambre en juin 2020 à Port-Gentil. Ses parents accusés de meurtre par la mère biologique du garçonnet, ont tous les deux été acquittés mercredi par le tribunal criminel de la ville après 2 années passées en prison. Ce, au bénéfice du doute car les preuves contre eux n’ont pas été suffisantes surtout par l’expertise médicale établie à cet effet. La vie d’un couple doublement brisée.

Les faits remontent au 3 juin 2020 en début de soirée, Faissa Loriana Maganga épouse Ngoma trouva le corps sans âme du seul enfant de son mari, le jeune garçon Ben Elohim Ngoma Ngoma âgé de 9 ans qui fût pendu sur le lit de sa chambre. Aussitôt avertit par les hurlements vifs Gildrice Fely Dassault Ngoma se hâta sur lesdits lieux et découvrira le corps inerte de son enfant pendu sur le lit superposé à base d’une ceinture longue de près d’un mètre.

Une pendaison surprenante

Le retirant de cette torsion, il essaya tout de même de faire quelques massages cardiaques, en vain ! L’enfant venait de trépasser. Paniqués, ils l’emmenèrent dans une structure sanitaire de la place où le décès fût constaté. Armelle Chaita Andeme Ondo, la génitrice du disparu aussitôt avisée, s’y est rendu. Sur place et avec étonnement, elle également découvrit que son fils était parti retrouver ses aïeux vers l’au-delà.

Remontée, elle instruit une plainte à la police judiciaire contre son ex petit ami ainsi que son actuelle femme. Arrêtée, Faissa Loriana Maganga épouse Ngoma dit lors des auditions préliminaires qu’elle regardait la télévision ce jour. S’apercevant que le gosse qui était parti prendre sa douche et ne revint pas, elle alla dans la pièce du concerné afin de s’enquérir de la situation. Y étant, elle retrouva le gamin pendu sur le lit superposé. Poussant des cris de détresse, son mari accouru avant de le décrocher.

L’audience

Arrêté puis présenté devant le magistrat instructeur, le couple n’a pas reconnu les faits de meurtre qui lui était reproché. À la barre ce mercredi 14 juin, pour l’amour qu’elle eût pour le défunt, Faissa Loriana Maganga Ngoma réaffirme fermement n’avoir jamais porté atteinte à la vie du disparu. Le père de la victime lui également soutint les propos de son épouse tout en clamant leur innocence dans cette affaire. Constitué partie civile, Armelle Chaita Andeme Ondo a sollicité pour les dommages et intérêts la somme de 10 millions FCFA pour le préjudice subi.

Le ministère public a requis la culpabilité des accusés sur le crime de meurtre. Ainsi, il a soumis à la cour leur condamnation à 30 ans de réclusion criminelle mais également, la disqualification du crime de meurtre en celui d’homicide involontaire. Me Chancel Guissiga commis à la défense des prévenus a à son tour, plaidé l’acquittement à titre principal au bénéfice du doute. Et subsidiairement l’acquittement pour absence d’éléments intentionnels, dans la mesure où il n’existait pas assez de preuves, faisant en sorte que les auteurs n’eurent pas été identifiés.

L’expertise médicale flottante

En outre, les pièces jointes au dossier tel que le compte rendu post-mortem établi huit jours après par le Dr Blaise Mboumba indique qu’il n’y a pas de liaison osseuse pour parler d’une pendaison. Encore moins, des liaisons en rapport avec un traumatisme objectif émanant des radiologies. En revanche, l’autopsie faite le même jour par le Dr Alain Ondo Ondo conclu une « absence de sillon de pendaison, absence d’air dans l’estomac et des débris alimentaires sur la bouche ».

Il conclut en indiquant « on ne peut ni affirmer ou infirmer que l’enfant Ben Elohim Ngoma Ngoma est décédé par pendaison. Malheureusement, on regrette le fait que le corps ait été déplacé du lieu de la pendaison avant qu’un médecin ne vint faire un constat. Mais surtout, qu’un tel cas ne put se trouver avec des vomissures et que les yeux n’eurent pas une couleur rougeâtre. Mieux, on déplore surtout pour un sujet masculin, qu’il n’est pas été en érection lors de sa pendaison. Ce qui ne fût pas le cas dans cette affaire ».

L’acquittement

Or, il est possible selon le Dr Blaise Mboumba, d’obtenir une pendaison sans liaisons cervicales, quand l’intéressé n’eut pas à rester longtemps suspendu. Dans ce cas de figure on pourrait également avoir la présence de vomissures. Fort de ces contradictions, il fût difficile à la cour d’établir un lien de cause à effets, mais surtout l’implication des accusés dans cette charge de crime. Dans ce cas, ils ont été reconnu tous les deux non coupables du crime de meurtre.

C’est ainsi que leur acquittement fût prononcé au bénéfice du doute. Selon les articles 11 et 12 du Code pénal sur l’action civile et que les prévenus furent acquittés, la sollicitation pour dommages et intérêts de partie civile a été reconnue irrecevable. En somme, le couple Ngoma aura passé en vain deux ans à la maison d’arrêt de Port-Gentil et a perdu un être cher à leurs yeux. Relaxés dans les prochains jours, ils pourront reprendre leur jeune activité d’entrepreneurs et de psychologue, mais en gardant en mémoire, l’image de cet enfant adorable, turbulent, jovial et intelligent féru des jeux vidéos.