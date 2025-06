Face à la crise, Gérard Ella Nguema propose un Fonds citoyen pour relancer l’économie gabonaise

Gérard Ella Nguema, député et soutien déclaré du président Brice Clotaire Oligui Nguema, a animé ce samedi une conférence de presse à Libreville, centrée sur la situation économique préoccupante du pays. Il a plaidé pour une prise de conscience collective et une mobilisation citoyenne afin d’offrir une nouvelle dynamique à la relance nationale.

Reprenant à son compte les célèbres propos de John F. Kennedy, l’honorable Ella Nguema a déclaré : « Nous devons nous demander ce que nous pouvons faire pour notre pays, ce que nous allons laisser aux générations futures, à nos enfants ». Un appel au sens du devoir civique et à la responsabilité individuelle face à la conjoncture actuelle, qu’il juge critique.

Un Fonds citoyen pour le développement

Dans un discours teinté d’urgence, le leader politique a pointé du doigt une dette publique avoisinant 76 % du PIB, avec un risque de franchir la barre des 84 % d’ici 2028 si rien n’est fait. Selon lui, cette trajectoire budgétaire impose une nouvelle approche, plus endogène, pour soutenir la croissance.

Une autre vue de cette conférence de presse

Pour répondre à ces défis, Gérard Ella Nguema propose la création d’un Fonds citoyen d’investissement pour le développement. Cet outil financier inédit permettrait à chaque Gabonais de contribuer directement à l’économie nationale via un mécanisme de placement collectif, piloté dans l’intérêt du développement local.

Cultiver le sens économique

« Les Gabonais n’ont pas encore suffisamment une culture économique », a-t-il déploré, estimant que cette initiative offrirait à la population un levier concret d’action. L’objectif est double : financer des projets à fort impact social et économique tout en renforçant la dignité et l’implication citoyenne. Il a invité l’ensemble des Gabonais, y compris le chef de l’État, son épouse et les cadres de la République, à adhérer à ce projet. Une façon de rompre avec le paradigme dominant consistant à tout attendre de l’extérieur.

L’acteur politique soutenant ses idées

« Ce Fonds sera mis à la disposition de l’État pour accompagner ses missions de développement », a précisé le député, qui espère susciter une mobilisation nationale autour de ce dispositif à la fois patriotique et pragmatique. Dans un contexte où la confiance entre les citoyens et les institutions reste fragile, Gérard Ella Nguema entend faire de cette proposition un catalyseur d’unité et de sursaut national.