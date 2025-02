Eliminatoires CHAN 2025 : Les 30 Panthères du Gabon à l’assaut de la Gambie

Le sélectionneur de l’équipe nationale A’ du Gabon, Anicet Yala Ngoukou, a dévoilé ce samedi à Owendo la liste des 30 joueurs convoqués et 6 en liste d’attente pour la double confrontation décisive face à la Gambie dans le cadre de la session de rattrapage des éliminatoires du CHAN 2025. Elle se compose de 3 gardiens, 10 défenseurs, 8 milieux et 9 attaquants.

Cette sélection revêt une importance capitale, car elle constitue la dernière chance pour les Panthères A’ d’obtenir leur ticket pour la phase finale de la compétition qui se déroulera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. La double confrontation contre les Scorpions de Gambie se tiendra entre le 28 février et le 9 mars 2025, avec un match aller en Gambie et un retour prévu à Franceville.

Liste des joueurs convoqués :

Gardiens :

François Bekale (AS Mangasport)

Issa Orendo (Stade Mandji)

Patrick Edzang (US Bitam)

Défenseurs :

Jeff Batoubanene (US Oyem)

Farelh Owanga (AS Mangasport)

Mick Brendy Kila Onfia (AS Mangasport)

Oumar Bagnama (CF Mounana)

Samake Bagnama (CF Mounana)

Aimé Manganga (US Akanda)

Nasta Oyono Mbeng (AS Mangasport)

Lionel Obame (FC 105)

Dan Arrelson Etoua (FC 105)

Chantry Ebang Ovono (CMS)

Milieux :

Derrick Assoumou (FC 105)

Rosnny Otomo (CMS)

Michel Youri Manime (US Oyem)

Fernand Loundou (Vautours FC)

Ben Jorcy Kabinambele (AS Mangasport)

Ralph Bamba (CF Mounana)

Loïc Assoumou (AS Mangasport)

Bayano Obiang (US Bitam)

Attaquants :

Cruz Ndong (AS Mangasport)

Guy Prycille Ndong Nzang (AS Mangasport)

Kevin Mbakogo (Vautours FC)

Jidé Daryan Boussougou (US Oyem)

Junior Vianney Steeg (AS Mangasport)

Ange Evouna (Lambaréné AC)

Liste d’attente :

Gardien : Dalilan Gislan Toung Allogho (AS Mangasport)

Défenseurs : Franck Obambou (Bouenguidi Sport), Georges Doriva Mboula (LAC)

Milieux : Josias Mengome Mengome (US Oyem), Larry Jonathan Ekwa (FC 105)

Attaquant : Desny Yanga Yanga (AS Mangasport)

Le sélectionneur et son staff comptent sur cette sélection pour bâtir une équipe compétitive et décrocher une qualification historique. La pression est forte, mais les Panthères du Gabon entendent bien relever ce défi et représenter fièrement le pays lors de cette échéance cruciale.

Si le Gabon parvient à passer cette double étape, il lui faudra encore franchir un ultime obstacle face à l’Algérie pour obtenir son ticket pour le CHAN 2025. La tâche ne s’annonce pas facile, mais les Panthères comptent sur leur détermination et le soutien du public pour relever le défi.