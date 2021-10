Eliminatoires CDM 2022 : Le Gabon face à la Lybie et l’Egypte les 12 et 15 novembre

Le Gabon est fixé depuis hier sur le calendrier des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Classé 3e du groupe F de ces éliminatoires avec 4 points après 4 premières journées plutôt décevantes, Pierre-Emerick Aubameyang et ses co-équipiers affronteront en match retour les Chevaliers de la méditerranée de la Lybie (2e, 6 points) et les Pharaons d’Egypte (1er, 10 points) le mois prochain.

Pour ce qui est de la Lybie, la rencontre aura lieu le 12 novembre à Franceville à 17h00. Un match retour que les Panthères devront absolument gagner pour faire oublier la douche froide reçue à Benghazi le 1er septembre dernier. Le Gabon s’était incliné face à leurs hôtes sur la marque de 2 buts à 1, pour la première journée du second tour de ces éliminatoires zone Afrique du groupe F.

La tache s’annonce particulièrement plus que compliquée et ardue face aux Pharaons d’Egypte le 15 novembre à 20h00. Les Panthères du Gabon qui joueront sur les terres des Pharaons devront faire mieux que le match nul arraché par les Egyptiens à Franceville le 5 septembre dernier. Les deux nations s’étaient séparées sur la marque d’un but partout dans un match pourtant à l’avantage du Gabon.

De quoi rendre explosives ces deux dernières rencontres qui scelleront définitivement le sort du Gabon pour ce Mondial. Avec les résultats peu flatteurs durant ces 4 premières journées, le Gabon 3e du groupe F, a vu ses chances de qualification douchées par le manque de réalisme de ses vedettes internationales qui constituent pourtant la totalité de cette sélection nationale.