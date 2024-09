Eliminatoires CAN 2025 : le Gabon s’impose sans forcer à Franceville face à la Centrafrique

Pour la seconde journée des éliminatoires de la CAN 2025, les poulains de Thierry Mouyouma sont parvenus à s’imposer ce mardi soir à Franceville face à la République centrafricaine. Un match qui s’est essentiellement joué en première période, au cours de laquelle les Panthères ont inscrit les seuls buts de cette rencontre du groupe B.

Le sursaut tant attendu des Panthères du Gabon, après leur débâcle de vendredi dernier face au Maroc, a bien eu lieu à Franceville. Dans un match âprement contrôlé sur leurs terres, les Gabonais sont rapidement entrés dans la rencontre, inscrivant leur premier but dès la 11e minute de jeu sur un penalty transformé par le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, suite à une faute commise sur Denis Bouanga.

Le score final de la rencontre

Les Panthères, en grande forme, ont continué à mettre la pression sur leurs visiteurs. Une domination concrétisée à la 44e minute par l’attaquant Shavy Babicka. Une avance que les Gabonais conserveront tout au long de la rencontre. Malgré plusieurs tentatives, dont un but refusé à Aubameyang en fin de première période, le score restera inchangé jusqu’au coup de sifflet final. Une victoire qui redonne le sourire à tout un pays après l’humiliante défaite marocaine du 6 septembre.

Avec ce bon résultat, le Gabon se relance dans la course pour obtenir son billet pour la CAN 2025 au Maroc. Un parcours semé d’embûches qui se jouera lors des quatre dernières journées de ces éliminatoires. Malgré cette victoire, le Gabon occupe la 3e place du groupe B, derrière la Centrafrique. Autant dire que les prochaines journées s’annoncent palpitantes pour déterminer l’équipe qui rejoindra le Maroc parmi les qualifiés pour la prochaine CAN.

Les prochaines rencontres sont prévues entre le 9 et le 12 octobre contre le Lesotho à Franceville, puis la 4e journée entre les 13 et 15 octobre 2024, toujours contre le Lesotho, mais à l’extérieur. La 5e et 6e journées auront lieu en novembre. D’abord, entre le 13 et le 16 novembre pour le match retour contre le Maroc à Franceville, puis entre le 17 et le 19 novembre pour un déplacement en Centrafrique.