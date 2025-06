Nkoltang : Un ghanéen cocufié tente de trancher le cou de son rival gabonais à la machette

Un drame de la jalousie a failli virer au meurtre dans la nuit du 22 au 23 juin à Ayeme-Maritime, un village de la commune de Nkoltang. Pris de rage après avoir soupçonné sa compagne d’infidélité, un ressortissant ghanéen de 56 ans, Isaak Ousmane, a attaqué à la machette un Gabonais de 46 ans, Mathias Nguere, qu’il accusait d’être l’amant de sa petite amie. La victime grièvement blessée à l’épaule gauche, rapporte samedi L’union, a été secourue in extremis, tandis que son agresseur a pris la fuite avant d’être interpellé quelques jours plus tard par la brigade spéciale de Nkoltang.

L’affaire trouve sa source dans un triangle amoureux trouble. Isaak Ousmane, maraîcher établi dans la localité depuis plus de quinze ans, vivait avec une Gabonaise, E.M.B., mère de ses deux enfants. Mais depuis quelque temps, la rumeur d’une liaison entre cette dernière et Mathias Nguere circulait dans le village. C’est une gérante de bar qui aurait mis le feu aux poudres en révélant à Isaak qu’il était cocufié. Ce dernier affirme avoir surpris le couple illégitime à « quatre reprises », sans toutefois fournir de détails. Rongé par la jalousie, il aurait déjà menacé son rival de mort à plusieurs reprises.

Les blessures infligées à son rival

Le soir des faits, Isaak et sa compagne se trouvaient dans un troquet lorsque, à la suite d’une dispute, l’homme se serait montré violent. E.M.B. aurait alors quitté précipitamment les lieux pour se réfugier chez Mathias Nguere. C’est là que tout a basculé. Ousmane, armé d’une machette, a défoncé la porte du domicile de Nguere. Ce dernier, surpris dans son intimité, a tenté de s’enfuir complètement nu. En sortant précipitamment de la maison, il a trébuché. L’agresseur en a profité pour lui asséner un violent coup de machette à l’épaule gauche, le laissant dans une mare de sang, avant de disparaître dans la nature.

Mathias Nguere, transporté d’urgence dans un centre de santé, s’en sort avec une large plaie nécessitant plusieurs points de suture et une incapacité temporaire de travail de plus de deux semaines. Selon plusieurs témoins, « l’objectif d’Isaak était clair : il voulait lui trancher la gorge ». Alertés, les agents de la brigade spéciale de Nkoltang se sont aussitôt mis à la recherche de l’agresseur, malgré leur manque criant de moyens, notamment l’absence de véhicule de service. Leur ténacité a porté ses fruits. Isaak Ousmane a été retrouvé et arrêté dans la matinée du jeudi suivant, toujours à Ayeme-Maritime, où il s’était discrètement replié.

Déjà connu des services de la gendarmerie pour avoir été incarcéré par le passé en raison d’un défaut de carte de séjour, le quinquagénaire est actuellement en garde à vue. Il devra bientôt répondre de ses actes devant la justice gabonaise, pour tentative d’homicide volontaire. Ce fait divers, qui mêle jalousie, infidélité, violence conjugale et tentative de meurtre, soulève une fois de plus la question de la gestion des conflits sentimentaux et des violences domestiques peuvent tous virer au drame.