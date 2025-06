À la découverte du Transgabonais  : immersion pédagogique pour les élèves de l’école Octra

Près d’une quarantaine d’élèves de 4e année de l’école conventionnée Octra ont récemment effectué une visite éducative à la gare ferroviaire d’Owendo Virié. Organisée par la direction des relations publiques de la Setrag, cette immersion avait pour objectif de familiariser les jeunes apprenants avec le fonctionnement du réseau ferroviaire national.

Accompagnés de leurs enseignants, les élèves ont entamé la visite par une séance d’induction axée sur les règles de sécurité. Ils ont ensuite été initiés aux caractéristiques techniques du Transgabonais, notamment sa longueur, qui s’étend sur 642 kilomètres entre Libreville et Franceville.

Les enfants ont ainsi appris que cette ligne comprend 24 gares pour le train Omnibus et 8 gares pour le train Express, dont deux gares dites écologiques : celles de la Lopé et de l’Ivindo. Cette sensibilisation a été complétée par une étape au poste de sécurité, où les élèves ont été informés des procédures de sécurisation des trains et de la voie ferrée. Le parcours s’est poursuivi avec la découverte de la billetterie et du service de messagerie, piliers du dispositif Mobirail, avant de s’achever au point « I », dédié aux informations et renseignements des usagers.

Interrogée sur l’intérêt pédagogique de cette sortie, une enseignante a expliqué que cette activité visait à « montrer aux jeunes apprenants, à travers cette visite guidée, la réalité de la vie active et du monde réel qui les attend ». Un monde que les élèves ont pu appréhender concrètement. L’une d’elles a souligné que cette visite lui avait permis de « s’imprégner des réalités du Transgabonais, des notions d’écologie et d’environnement ». Un autre a ajouté que l’exercice leur avait permis « d’avoir une idée sur les activités de certains agents du chemin de fer ».

À la fin de la visite, un élève n’a pas hésité à confier son ambition future : « Je veux devenir cheminot après mon parcours scolaire ». Une vocation qui témoigne de l’impact formateur de cette immersion sur les jeunes esprits.