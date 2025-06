Nigeria : Plus de 700 disparus après des inondations meurtrières dans l’État de Niger

Trois semaines après les violentes inondations qui ont frappé la communauté de Mokwa, dans l’État du Niger (centre-nord du Nigeria), plus de 700 personnes restent toujours portées disparues. Le gouverneur de l’État, Umaru Bago, représenté par son adjoint Yakubu Garba, a précisé mardi que 207 décès avaient été confirmés et plus de 3 000 foyers déplacés.

La catastrophe, survenue le 29 mai après trois jours de pluies ininterrompues, a détruit 283 habitations et 50 commerces, en endommageant 400 autres. La majorité des victimes seraient des non-autochtones, selon le gouverneur, qui a qualifié le drame de « catastrophe nationale ». L’État a lancé une opération de recensement des sinistrés et prévoit un soutien financier d’au moins un million de nairas (environ 900 000 FCFA) par famille.

Le gouverneur Bago a par ailleurs annoncé une collaboration avec des spécialistes afin d’identifier les causes structurelles de la catastrophe. Une évaluation technique est en cours pour établir les responsabilités et prévenir d’éventuels drames similaires. « Les dégâts sont immenses, et nous ignorons encore où se trouvent des centaines de disparus », a-t-il déploré.