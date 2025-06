Vatican : Le pape Léon XIV tire la sonnette d’alarme sur les dangers de l’IA pour les jeunes

Le pape Léon XIV a exprimé ce vendredi sa « vive préoccupation » quant à l’impact de l’intelligence artificielle sur le développement intellectuel et neurologique des enfants et adolescents. Dans un message adressé à la Conférence annuelle de Rome sur l’IA, le souverain pontife a mis en garde contre la confusion entre accumulation de données et réelle intelligence.

« Aucune génération n’a eu accès à autant d’informations aussi rapidement, mais cela ne remplace pas l’intelligence », a-t-il souligné. Bien que l’IA générative facilite les avancées scientifiques, elle pose selon lui de « troublantes questions » sur notre capacité à percevoir la réalité avec discernement.

Le pape Léon XIV, mathématicien de formation et récemment ciblé par de faux messages générés par IA sur les réseaux sociaux, rejoint ainsi la ligne de son prédécesseur François. L’Église catholique multiplie les prises de position sur les enjeux éthiques liés aux nouvelles technologies, appelant à un encadrement moral de leur développement.