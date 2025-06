Athlétisme : Josée Amoussou affole les chronos et pulvérise le record du Gabon au 400 m

L’athlète gabonaise Josée Juanelle Amoussou enchaîne les performances historiques. En un mois, elle a battu successivement les records nationaux du 400 m haies, du 400 m plat, puis amélioré son propre record ce dimanche 22 juin 2025 lors du 4ᵉ meeting interclubs du Cameroun à Yaoundé, en signant un chrono exceptionnel de 55 secondes et 51 centièmes.

Josée Amoussou confirme son statut de nouvelle figure de proue de l’athlétisme gabonais. En pleine ascension, elle vient de réaliser une performance de haut vol ce dimanche 22 juin 2025 lors du 4ᵉ meeting interclubs du Cameroun d’athlétisme, en remportant la finale du 400 mètres avec un temps de 55"51. Cette course lui permet de battre une nouvelle fois le record national, qu’elle détenait déjà depuis le 21 juin.

Belle progression

La progression de Josée Amoussou est impressionnante. Elle avait déjà marqué les esprits le 31 mai 2025 à Douala, lors du Grand Prix de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA), en battant le record du Gabon du 400 mètres haies avec un chrono de 1’03"25, effaçant des tablettes l’ancienne marque de Geneviève Obone (1’04"81, datant du 27 juin 1992).

Moins d’un mois plus tard, le 21 juin à Yaoundé, elle récidivait en pulvérisant le record du 400 m plat avec un temps de 56"26, battant les 56"73 de Marlyse Nsourou, réalisés en 2007 à Avellino, en Italie.

Etoile gabonaise du sprint

Et comme si cela ne suffisait pas, elle améliore ce record dès le lendemain, le 22 juin, en réalisant 55"51, consolidant sa domination nationale sur le tour de piste. Une performance qui témoigne de son excellent état de forme et du travail acharné qu’elle mène depuis un an au Cameroun, où elle s’entraîne désormais.

Avec cette dynamique fulgurante, Josée Amoussou s’inscrit désormais parmi les grands espoirs de l’athlétisme féminin en Afrique centrale. Une chose est sûre : le Gabon tient sa nouvelle star du sprint.