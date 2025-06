Ndambo d’or 2025 : Révélation du FC 105, Derrick Assoumou Obame sacré meilleur joueur du Gabon

Le prodige du FC 105, Derrick Maureen Assoumou Obame, a décroché ce vendredi soir le prestigieux et très convoité prix du Ndambo d’or du meilleur joueur de la saison 2024-2025. Une consécration amplement méritée pour le jeune milieu de terrain de 19 ans, qui devient le troisième joueur de champ à inscrire son nom au palmarès de cette récompense, après Rémy Ebanega et Alain Djissikadie.

La cérémonie, très attendue par les amateurs du football national, a été marquée par la double victoire du jeune international en herbe, également élu meilleur espoir de la saison. Avec 3 buts inscrits et une influence déterminante dans l’entrejeu, Assoumou Obame a été l’un des grands artisans de la qualification du FC 105 pour la prochaine Coupe de la Confédération.

Les 3 joueurs nominés dans cette catégorie

Sur le podium, le natif de Libreville a devancé des figures établies du National-Foot 1, comme Samson Mbingui (AS Mangasport) et Prince Mouele (Lac Athletic Club). Un exploit d’autant plus retentissant qu’il propulse son club historique dans une nouvelle dynamique de compétitivité continentale.

Aux côtés d’Assoumou Obame, Kevin Djony (Mangasport) a été désigné meilleur entraîneur, saluant le parcours constant de son équipe tout au long de la saison. Le trophée du meilleur gardien est revenu à François Bekale (Mangasport), tandis que Cruz Ndong Biteghe, sociétaire du même club, a logiquement raflé le titre de meilleur buteur, grâce à ses 14 réalisations. Formé au CF Espérance de Libreville, le jeune milieu de terrain n’a jamais caché son ambition d’évoluer à l’étranger pour poursuivre son ascension.

Le trophée remporté par le joueur

En clôture de cette soirée riche en émotions, la famille du football gabonais a salué l’émergence d’un nouveau visage, celui d’un joueur à la fois humble, engagé et déterminé. Le Gabon tient peut-être là son prochain joyau à exporter.