Port-Gentil : Naissance de l’Alliance des anciens élus Mériès de l’Ogooué-Maritime

L’Alliance des anciens élus Mériès et Métiés de l’Ogooué-Maritime a été présentée officiellement au public. Le samedi 15 février, son président, l’honorable Jean Philippe Douckagha, a décliné les axes majeurs de cette organisation destinée aux anciens élus locaux. Cette plateforme permet aux anciens élus de partager ensemble la réalité et le quotidien des territoires, de promouvoir les valeurs du vivre-ensemble, de paix, de cohésion sociale, de fraternité et d’union entre communautés.

« L’Alliance des anciens élus Mériès de l’Ogooué-Maritime n’est ni une association ni un parti politique. C’est une plateforme de réflexion stratégique et d’action », a fait savoir le président Jean Philippe Douckagha. Issus de partis politiques différents, cette organisation regroupe en son sein d’anciens députés, sénateurs, maires, présidents des conseils départementaux et anciens conseillers municipaux et départementaux. Tous ont signé l’engagement de s’unir, de fédérer et de rassembler toutes les forces vives pour que leur province demeure indivisible et forte.

Les objectifs sont clairs : affirmer l’identité et poser clairement les problèmes spécifiques à la communauté, notamment sa marginalisation par le pouvoir central ; assumer pleinement le leadership politique de la communauté Mérié ; œuvrer pour une répartition équitable des responsabilités politiques en privilégiant le mérite et la représentativité ; promouvoir les valeurs de solidarité, de cohésion sociale, d’éthique et de vivre-ensemble ; et apporter un soutien multiforme à ses membres candidats aux prochaines élections législatives et locales.

« Il est admis de tous que nous sommes victimes d’une injustice. Nous n’avons aucun problème avec nos frères et sœurs des autres communautés, nous voulons simplement occuper notre chambre dans la maison du père. C’est de cela qu’il s’agit et de cela seulement », a précisé Jean Philippe Douckagha. Sur l’élection présidentielle qui se profile à l’horizon, Jean Philippe Douckagha et les siens ont indiqué attendre de consulter les programmes de société et de gouvernance politique de chaque candidat avant de se prononcer.