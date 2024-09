Gabon vs RCA ce mardi : Les Panthères condamnées à la victoire sinon rien !

Après la lourde défaite concédée vendredi face aux Lions de l’Atlas, Thierry Mouyouma et ses hommes devront tout faire pour revenir dans la course des éliminatoires de la CAN 2025 ce mardi. Les Panthères du Gabon affronteront en effet les Fauves du Bas-Oubangui de la République Centrafricaine (RCA) dans un match qui pourrait sceller leur retour, sous peine de voir s’éloigner encore plus leurs chances de qualification.

Lire aussi >>> Après la gifle du Maroc, les Panthères du Gabon déjà à Franceville pour bondir sur la Centrafrique Ce mardi à 17h00 au stade de la Rénovation de Franceville (Haut-Ogooué), se jouera assurément l’avenir du Gabon dans les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Copieusement battus 4 buts à 1 à Agadir par le Maroc, les Gabonais devront sortir le grand jeu pour redonner confiance en une équipe qui a été entièrement dévorée sans résistance par les Lions de l’Atlas vendredi dernier. L’affiche de la rencontre L’adversaire de ce mardi est, sur le papier, largement à leur portée, contrairement à un Maroc demi-finaliste de la dernière Coupe du monde et auteur d’une bonne prestation aux derniers Jeux Olympiques de Paris. Classé 83e au dernier classement FIFA de juillet, le Gabon part favori contre une équipe centrafricaine classée 128e. Cependant, la belle performance des Fauves du Bas-Oubangui contre les Crocodiles du Lesotho (victoire 3-1) lors de la première journée, montre qu’il faut se méfier d’une équipe centrafricaine en forme. La vigilance sera donc de mise pour les Panthères, qui occupent la dernière place du groupe B de ces éliminatoires après une première journée catastrophique face au Maroc. Verdict ce mardi 10 septembre à 17h00 !