Diaspora : Le RIEG salue la prise de pouvoir des militaires gabonais qui ont renversé Ali Bongo

Les réactions des gabonais à la suite du coup d’Etat du 30 août de l’armée gabonaise se multiplient. Cette fois, c’est le Réseau international des entrepreneurs gabonais (RIEG) basé en France qui a tenu à saluer la prise de pouvoir des militaires contre le régime d’Ali Bongo. Dans un communiqué de presse parvenu ce mardi à la rédaction d’Info241, le président du RIEG Serge Moundounga donne de la voix.

Le RIEG a salué ce lundi dans un communiqué de presse, la prise de pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Le RIEG "a pris acte de la prise du pouvoir au Gabon, par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) dirigé par le Général Brice OLIGUI NGUEMA, Président de la transition, Chef de l’État", indique le communiqué signé de son président.

Avant d’ajouter : "En parfaite communion avec les aspirations profondes du Peuple Gabonais, le RIEG salue et approuve sans réserve l’initiative prise par nos forces de défense et de sécurité dans une démarche unitaire, aux fins de mettre fin au « désordre institutionnel » et à la gabegie instituée en mode de gouvernance par le régime déchu".

Et le communiqué de conclure par cette exhortation : "Le RIEG invite en conséquence, et pour l’intérêt supérieur de la nation, nos autorités de la Transition à ne s’en tenir qu’à leurs engagements pris envers le Peuple Gabonais et devant Dieu, à savoir : la seule restauration des institutions sur une période transitoire raisonnable".