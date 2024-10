Dialogue, Constitution, calendrier de la transition : Mike Jocktane invite Oligui à revoir sa copie

L’ancien candidat à la présidentielle, Mike Jocktane, a pris la parole ce mardi à Libreville pour exprimer ses inquiétudes concernant la transition politique en cours au Gabon. Face à ce qu’il perçoit comme une dérive dans le processus de réforme constitutionnelle et une exclusion de certains acteurs clés du débat, Jocktane a directement interpellé le Président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, l’invitant à réajuster sa stratégie.

Lors de son discours, Jocktane a insisté sur la nécessité d’un dialogue inclusif pour bâtir une nouvelle Constitution reflétant les aspirations de tous les Gabonais. « Une Constitution sans le peuple est une coquille vide », a-t-il martelé, critiquant le manque de concertation dans le processus de rédaction actuel. Il a souligné que cette phase cruciale doit impliquer toutes les forces vives de la nation, y compris les acteurs politiques majeurs, la société civile et les leaders traditionnels.

Plusieurs réserves

Concernant le calendrier de la transition, Mike Jocktane a exprimé de sérieuses réserves quant à la décision d’organiser la présidentielle en premier. Il a plaidé pour que les élections législatives et locales soient tenues avant, afin de garantir un parlement légitime issu du suffrage populaire. « Comment peut-on bâtir un État fort si les fondations mêmes, à savoir le parlement, sont fragiles et illégitimes ? » a-t-il questionné, appelant à une révision du programme électoral.

Situations Propositions Unité nationale Appel à rassembler tous les Gabonais pour construire un pays prospère et uni. « Nous devons nous rassembler pour construire le Gabon de demain. » Chute de la dynastie Bongo Salutations à l’intervention du CTRI, mettant fin au régime Bongo, mais insistant sur la nécessité d’un changement durable. « La chute de la dynastie Bongo n’est que le début. » Nouvelle Constitution Nécessité d’une Constitution moderne, démocratique, et représentative des aspirations du peuple. Critique du processus actuel, jugé trop unilatéral. Calendrier électoral Recommandation d’organiser les élections législatives et locales avant la présidentielle pour assurer la légitimité du parlement. Dialogue inclusif Appel à un dialogue national où toutes les forces politiques et la société civile sont représentées. « Une Constitution sans le peuple est une coquille vide. » Appel à Brice Clotaire Oligui Nguema Sollicitation d’un ajustement du cap politique à travers un dialogue ouvert et inclusif. « Il est encore temps de corriger le cap. » Mobilisation de la jeunesse et société civile Invitation à la jeunesse et à la société civile à s’impliquer activement dans le processus de transformation du pays. « Le Gabon appartient à chacun de nous. » Engagement pour la paix et la prospérité Réaffirmation de son engagement pour un Gabon de paix, de justice et de prospérité, accessible à tous les Gabonais. « Ensemble, nous pouvons construire un Gabon dont nous serons fiers. »

Dans son appel à Oligui Nguema, Jocktane a encouragé le président de la transition à renouer avec un dialogue plus large et inclusif, afin de garantir la stabilité et la crédibilité de la nouvelle gouvernance gabonaise. « Il est encore temps de corriger le cap », a-t-il déclaré, en exhortant le gouvernement à mettre en place un cadre où chacun pourrait exprimer ses idées pour un Gabon meilleur.

Appel à l’inclusion

Mike Jocktane a également mis en garde contre les décisions unilatérales qui risquent de diviser davantage le pays. Pour lui, l’unité nationale doit être au cœur de chaque décision prise durant cette période charnière. « Le Gabon appartient à chacun de nous. C’est à nous de le bâtir, brique par brique, avec détermination et en prenant soin de ne laisser personne de côté », a-t-il ajouté.

Le conférencier hier

Ce discours, marqué par des propositions concrètes, reflète l’engagement de Mike Jocktane pour une transition pacifique, équitable et représentative. Il a invité les jeunes, la société civile et les acteurs politiques à s’impliquer activement dans la construction d’un nouveau Gabon, basé sur des principes solides de justice, de transparence et de démocratie.

Avec ce plaidoyer, Jocktane se positionne comme une voix forte et critique dans la scène politique gabonaise, appelant à des réformes profondes et à une véritable inclusion.